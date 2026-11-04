Adriano Galliani ha presentado, a través de un delegado suyo, su candidatura a la presidencia de la Federación Italiana de Fútbol. Así lo ha sabido la ANSA. Ayer fue Giovanni Malagò, actual comisario de la FIGC, quien presentó la documentación para optar a la presidencia de la federación: la asamblea electoral está prevista para el 14 de diciembre.
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Presidencia de la FIGC: Galliani presenta su candidatura. Lotito se presenta al cargo de consejero federal
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Mientras tanto, también según informa la ANSA, el presidente de la Lazio, Claudio Lotito, ha presentado su candidatura al cargo de consejero federal de la FIGC. Lotito, que formó parte del consejo hasta febrero de 2025, acudió a la sede de via Allegri para presentar la documentación de cara a la asamblea electoral del próximo 14 de diciembre, en la que los distintos estamentos deberán elegir al presidente de la FIGC entre Giovanni Malagò, candidato de la Serie A, y Adriano Galliani, respaldado por Aic y Aiac.
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