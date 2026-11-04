Mientras tanto, también según informa la ANSA, el presidente de la Lazio, Claudio Lotito, ha presentado su candidatura al cargo de consejero federal de la FIGC. Lotito, que formó parte del consejo hasta febrero de 2025, acudió a la sede de via Allegri para presentar la documentación de cara a la asamblea electoral del próximo 14 de diciembre, en la que los distintos estamentos deberán elegir al presidente de la FIGC entre Giovanni Malagò, candidato de la Serie A, y Adriano Galliani, respaldado por Aic y Aiac.