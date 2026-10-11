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«¡Presa, vete ya!», los aficionados del Rayo Vallecano celebran la suspensión del partido como una victoria
Partido suspendido tras un motín organizado de los aficionados
El partido de LaLiga del Rayo Vallecano contra el Athletic Club fue suspendido definitivamente tras 13 minutos de juego efectivo debido a las intensas protestas de los aficionados. Los seguidores locales lanzaron canicas y aviones de papel con mensajes contra la directiva al césped, lo que obligó a dos interrupciones iniciales antes de que se tomara la decisión final.
Lejos de mostrar decepción, la afición de Vallecas celebró la suspensión como una victoria, cantó «La Vida Pirata» y aplaudió a los jugadores del Athletic Club por su paciencia.
El presidente Raul Martin Presa abandonó el estadio sin hacer declaraciones públicas.
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Un grupo de aficionados lanza una dura exigencia de dimisión
Tras la interrupción, la plataforma de peñas de aficionados del Rayo emitió un comunicado oficial en el que explicaba que la protesta reflejaba años de frustración por la gestión de las instalaciones, las concesiones del estadio y el traslado temporal a Butarque.
«Lo ocurrido es el reflejo de una frustración harta. Presa, vete ya», rezaba el comunicado.
«La situación es insostenible. El rayismo no lo va a permitir».
Jugadores como Ivan Balliu hablaron directamente con los aficionados a las puertas del estadio y tranquilizaron a los seguidores asegurándoles que la plantilla entendía su frustración.
El Athletic Club regresa a casa mientras se cierne el cierre del estadio
El Athletic Club confirmó que su plantilla regresó a Bilbao después de que LaLiga verificara que el partido no se jugaría el domingo. El conjunto vasco anunció el reembolso íntegro de las entradas para los aficionados desplazados, mientras que el jugador Inaki Williams señaló que la plantilla siguió sin información durante los caóticos acontecimientos.
El Rayo Vallecano se enfrenta ahora a un posible cierre de estadio de entre uno y tres partidos por parte del Comité Disciplinario de la RFEF.
Se espera que el encuentro sea reprogramado a puerta cerrada en una fecha posterior.
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El foco se desplaza al derbi ante el Getafe mientras se esperan sanciones
Con la policía incapaz de garantizar la seguridad dentro de Vallecas, el técnico del Rayo, Benat San Jose, confirmó que la plantilla volverá a entrenarse el domingo. El equipo centrará ahora su atención en el próximo derbi a domicilio contra el Getafe, el 19 de octubre.
LaLiga condenó el comportamiento y confirmó que se anunciará una nueva fecha para el partido a su debido tiempo.
El Rayo Vallecano espera las resoluciones disciplinarias oficiales de las autoridades del fútbol español.
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