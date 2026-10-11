«¡Presa, vete ya!», los aficionados del Rayo Vallecano celebran la suspensión del partido como una victoria

El partido de LaLiga del Rayo Vallecano contra el Athletic Club fue suspendido definitivamente tras 13 minutos de juego efectivo debido a las intensas protestas de los aficionados. Los seguidores locales lanzaron canicas y aviones de papel con mensajes contra la directiva al césped, lo que obligó a dos interrupciones iniciales antes de que se tomara la decisión final.

Lejos de mostrar decepción, la afición de Vallecas celebró la suspensión como una victoria, cantó «La Vida Pirata» y aplaudió a los jugadores del Athletic Club por su paciencia.

El presidente Raul Martin Presa abandonó el estadio sin hacer declaraciones públicas.