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¡Preparado para tirar la casa por la ventana! Fenerbahçe quiere a la estrella del Manchester United Marcus Rashford tras el fin de su cesión en el Barcelona
El Fenerbahce prepara un movimiento millonario por Rashford
El Fenerbahçe está dispuesto a «tirar la casa por la ventana» para llevar a Rashford a Estambul este verano, según The Sun. La información sugiere que el gigante turco ya se ha puesto en contacto con los representantes del jugador de 28 años mientras intenta cerrar una de las operaciones más sorprendentes del mercado de fichajes. Se espera que el nuevo entrenador, Ismail Kartal, cuente con un fuerte respaldo de la directiva del club en su intento de poner fin al reciente dominio del Galatasaray en la Superliga turca.
Se dice que Rashford es uno de los tres objetivos principales de una lista elaborada por el conjunto turco. En ella también figuran el extremo del Crystal Palace Ismaila Sarr y la estrella del AC Milan Rafael Leao. Aunque Leao también ha sido vinculado con un posible movimiento a Turquía, la persecución de Rashford representa una importante declaración de intenciones.
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Flick admite que el Barcelona echará de menos a Rashford
El interés desde Turquía llega inmediatamente después de que el Barcelona decidiera no hacer permanente la continuidad de Rashford en el Camp Nou. A pesar de una campaña exitosa en la que firmó 14 goles y 14 asistencias, el gigante catalán optó por no ejecutar su opción de compra.
Hablando después de un amistoso de pretemporada, el técnico del Barça, Hansi Flick, expresó su pesar por la situación, al afirmar: "Nunca sabes qué pasa con los jugadores que están cedidos; nuestra situación no es fácil para eso. Pero valoro mucho trabajar con él; es un jugador fantástico y una persona fantástica. Creo que el equipo también le echa de menos, yo le echaré de menos, pero así es la vida, esto es lo que tenemos que aceptar".
Emotiva despedida del Camp Nou
Rashford no se fue de España sin mostrar su agradecimiento por la oportunidad de jugar en uno de los clubes con más historia de Europa. El delantero compartió un emotivo mensaje con la afición blaugrana, reflexionando sobre una temporada en la que volvió a encontrar su mejor versión.
En un comunicado publicado en las redes sociales, Rashford escribió: "Estoy muy agradecido a todos en el club por hacer que mi etapa aquí haya sido una experiencia tan positiva e inolvidable. He disfrutado de cada momento y me llevo muchos recuerdos especiales. Les deseo al club y a toda su afición la mejor de las suertes y muchos éxitos en la temporada que viene. Visca el Barca."
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El futuro del Manchester United sigue siendo incierto
A día de hoy, se espera que Rashford forme parte de la plantilla del Manchester United que arrancará la nueva temporada de la Premier League contra el Hull City el 22 de agosto. Sin embargo, con el Fenerbahce al acecho y con el club, según se informa, decidido a evitar vender a un rival nacional, una salida al extranjero sigue siendo una posibilidad real.
El vencimiento de su cláusula de rescisión de 40 millones de libras da al United más margen en las negociaciones, pero la disposición del Fenerbahce a gastar a lo grande podría poner a prueba la firmeza del club de la Premier League. Los representantes de Rashford ya están gestionando un interés real desde Estambul, y el propio jugador podría verse tentado por un nuevo desafío a las órdenes de Kartal.
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