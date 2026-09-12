¡Preocupación por las lesiones en el Tottenham! Pedro Porro y Destiny Udogie, fuera del duelo contra el Everton tras la advertencia de De Zerbi

Los aficionados del Tottenham recibieron una noticia poco agradable el sábado por la tarde, ya que las alineaciones confirmadas revelaron la ausencia tanto de Porro como de Udogie para la visita del Everton.

Después de que ambos formaran parte del once inicial en el frustrante empate sin goles del pasado fin de semana a domicilio ante el Nottingham Forest, su ausencia total de la convocatoria en el Tottenham Hotspur Stadium provocó preguntas inmediatas.

En su rueda de prensa previa al partido del viernes, el técnico italiano fue transparente sobre los riesgos de alinear al dúo y admitió que unos problemas musculares menores le habían obligado a tomar esa decisión. «Porro sintió una pequeña molestia muscular, tenemos que ver mañana si está disponible o no, pero en este momento no quiero asumir ningún riesgo. Lo mismo [con] Udogie», dijo De Zerbi.