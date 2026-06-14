En el Mundial 2022 de Catar, Álvarez se impuso a su compatriota Lautaro desde la tercera jornada. Julian sumó 467 minutos, por 238 de Lautaro. La historia se repitió en la Copa América 2024, ganada por Argentina ante Colombia.
En esa competición, celebrada en Estados Unidos —sede junto a México y Canadá del Mundial en curso—, Lautaro volvió a quedar por detrás de la estrella del Atlético de Madrid: jugó 221 minutos frente a los 349 del “Rojiiblanco”.
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Sport, en su informe sobre la crisis de Scaloni, señaló: «El jugador del Inter nunca había superado a su compañero cuando ambos participaban juntos en un Mundial o una Copa América. Siempre se ha visto obligado a esperar su oportunidad para convertirse en el delantero titular. ¡Menudo problema tan feliz para Scaloni!».