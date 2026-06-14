Cada vez que Argentina juega un torneo, el DT Lionel Scaloni enfrenta un dilema: elegir a uno de sus muchos delanteros para el once titular.

A pocos días del debut ante Argelia en el Mundial 2026, el técnico se pregunta: ¿Julián Álvarez o Lautaro Martínez?

Como señala Sport: «Esta duda acecha a Scaloni cada vez que elige la alineación para un gran torneo. ¿Lautaro o Julián?».