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Preocupación en Real Madrid y Barcelona: un revés para la estrella argentina antes del partido contra Argelia

FEATURES
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
L. Scaloni
L. Martinez
J. Alvarez
Argentina
Argelia
EE. UU.

Una lesión inesperada... y un único beneficio

Cada vez que Argentina juega un torneo, el DT Lionel Scaloni enfrenta un dilema: elegir a uno de sus muchos delanteros para el once titular.

A pocos días del debut ante Argelia en el Mundial 2026, el técnico se pregunta: ¿Julián Álvarez o Lautaro Martínez? 

Como señala Sport: «Esta duda acecha a Scaloni cada vez que elige la alineación para un gran torneo. ¿Lautaro o Julián?».

  • Un dominio constante... Lautaro, en segunda posición

    En el Mundial 2022 de Catar, Álvarez se impuso a su compatriota Lautaro desde la tercera jornada. Julian sumó 467 minutos, por 238 de Lautaro. La historia se repitió en la Copa América 2024, ganada por Argentina ante Colombia.

    En esa competición, celebrada en Estados Unidos —sede junto a México y Canadá del Mundial en curso—, Lautaro volvió a quedar por detrás de la estrella del Atlético de Madrid: jugó 221 minutos frente a los 349 del “Rojiiblanco”.

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    Sport, en su informe sobre la crisis de Scaloni, señaló: «El jugador del Inter nunca había superado a su compañero cuando ambos participaban juntos en un Mundial o una Copa América. Siempre se ha visto obligado a esperar su oportunidad para convertirse en el delantero titular. ¡Menudo problema tan feliz para Scaloni!».

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  • Contratiempo: Lesión de Julián Álvarez

    Julian Álvarez no juega desde la semifinal de la Liga de Campeones contra el Arsenal el 5 de mayo. Desde entonces no ha sumado minuto alguno, ni en los amistosos de Argentina ante Honduras e Islandia antes del Mundial.

    El delantero sigue recuperándose de su lesión de tobillo y se ha sometido a un tratamiento de plasma rico en plaquetas para acelerar su regreso.

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    Al llegar a Estados Unidos el dolor reapareció, por lo que recibió inyecciones analgésicas en algunos entrenamientos y trabajó en el gimnasio con un fisioterapeuta, alejado del grupo.

  • Un revés para Álvarez y una victoria para Lautaro

    El diario español añadía: «La lesión de Julián garantiza a Otaro la titularidad ante Argelia. Salvo sorpresa, el ‘9’ de la Albiceleste será el capitán del Inter».

    Y concluía: «Esto supone una gran ventaja y una oportunidad para terminar el Mundial como el delantero letal de la alineación de Scaloni. Argentina cuenta con delanteros de talla mundial».

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    Álvarez interesa al Real Madrid y al Barcelona; los Merengues ofrecieron 150 millones de euros al Atlético, respuesta que los Rojiblancos tomaron con sarcasmo. Se rumorea que el Barça, en busca de un recambio para Robert Lewandowski, ya ha visto rechazadas varias ofertas.

World Cup
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