Preocupación ante el duelo contra el Real Madrid: la estrella del FC Bayern de Múnich está lesionada

Aún no se sabe con certeza si Laimer estará de baja ni cuánto tiempo durará su baja, pero lo que sí es seguro es que el jugador de 28 años tuvo que quedarse en el banquillo durante los 90 minutos del partido que terminó con una victoria por 5-1 contra el rival de Alemania en el Mundial el viernes, debido a problemas en la rodilla.

«Konny entrenó ayer con normalidad y no tuvo problemas. Pero después del entrenamiento notó algo en la rodilla. Se trataba de una irritación, por lo que decidimos no correr ningún riesgo», explicó el seleccionador de la ÖFB, Rangnick, sobre la medida.