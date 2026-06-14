Brasil, el país con más títulos mundiales, no mostró su nivel en la primera parte ante Marruecos. Así, el tanto de Ismael Saibari, candidato a fichar por el Bayern, premió el mejor juego norteafricano.
Solo Vinicius Junior, del Real Madrid, mantuvo a Brasil en juego con su espectáculo individual. Tras el descanso, la Seleção se transformó, controló el partido y neutralizó el talento marroquí.
Al final, los favoritos para los dos primeros puestos del Grupo C empataron 1-1 en el mejor partido visto hasta ahora en el Mundial 2026. Tres cosas que llamaron la atención.
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