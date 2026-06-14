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Oliver Maywurm

Traducido por

Preocupaba el Brasil de la primera parte y un jugador que interesa a Kompany brilló: tres aspectos que destacaron en el 1-1 de la Seleção ante Marruecos en su debut mundialista

World Cup
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Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos

Marruecos dominó en la primera parte, pero Brasil se mantuvo gracias a Vinicius. Tras el descanso, el partido cambió.

Brasil, el país con más títulos mundiales, no mostró su nivel en la primera parte ante Marruecos. Así, el tanto de Ismael Saibari, candidato a fichar por el Bayern, premió el mejor juego norteafricano.

Solo Vinicius Junior, del Real Madrid, mantuvo a Brasil en juego con su espectáculo individual. Tras el descanso, la Seleção se transformó, controló el partido y neutralizó el talento marroquí.

Al final, los favoritos para los dos primeros puestos del Grupo C empataron 1-1 en el mejor partido visto hasta ahora en el Mundial 2026. Tres cosas que llamaron la atención.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

  • Sobre todo para Vinicius: Neymar también es importante desde el banquillo

    Neymar entró en la convocatoria de Brasil para el Mundial sobre la hora y no jugó contra Marruecos por problemas en la pantorrilla. La Seleção confía en que el jugador de 34 años del FC Santos esté listo para el segundo partido contra Haití.

    Carlo Ancelotti no lo ha incluido en el once inicial, así que, en lo deportivo, la superestrella no será el centro de atención. Sin embargo —y ya se vio ante Marruecos—, para los brasileños Neymar resulta clave incluso desde el banquillo, sobre todo para Vinicius Junior, su sucesor como referente de la Seleção.

    Porque Vinicius no debe cargar solo con la enorme presión de llevar a Brasil, la nación del fútbol, sobre sus hombros. Esa presión trasciende el césped, y es justo ahí donde Neymar le quita mucho peso.

    Lesionado ante Marruecos, Neymar apareció una y otra vez en pantalla, acaparando la atención. Vinicius lo sabe y se concentra en el juego.

    En la primera parte, con Brasil sufriendo ante la presión marroquí, Vinicius asumió el protagonismo y se convirtió en el espectáculo. Sus acciones individuales generaron casi todo el peligro de Brasil y, en el minuto 32, una de sus incursiones acabó en el espectacular 1-1.

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    Brasil contra Marruecos: el jugador que Kompany quiere fichar se vuelve aún más interesante

    Ismael Saibari eligió la trayectoria perfecta y Brahim Díaz le dio el pase en el momento justo. Saibari corrió hacia el portero brasileño Alisson, que salió a interceptarlo, y definió con precisión. Ese gol, que dio la ventaja a Marruecos en su debut mundialista ante el país más laureado de la historia, fue una lección de eficacia.

    Saibari, próximo fichaje del Bayern Múnich, justificó la confianza de Vincent Kompany con un gol que mostró su olfato y calidad.

    Además de su extraordinario gol, el delantero centro lideró el juego combinativo de un Marruecos cada vez más revelación. Repitió pases limpios, movió el balón con astucia y mostró la inteligencia de un ‘nueve’ participativo, rol que hoy lidera Harry Kane. Precisamente, cubrir la espalda del inglés sería una de sus funciones en el Bayern.

    Además, mostró dinamismo, velocidad, inteligencia y buena técnica. Se movió con flexibilidad en ataque y, en el Bayern, podría ocupar la posición de ‘diez’ o actuar en las bandas. Su actuación ante Brasil lo ha puesto aún más en el radar.

  • Preocupa el Brasil de la primera parte; mejoró tras el descanso.

    Durante gran parte de la primera mitad, Brasil preocupó: lento, sin ideas y, a ratos, desbordado. La sólida actuación de Marruecos y el flojo rendimiento del equipo de Ancelotti explican el panorama.

    De hecho, Brasil tuvo suerte de que Marruecos no marcara antes del descanso. La Seleção abusó de los balones largos y apenas mostró creatividad en el centro del campo. Ante la vivacidad marroquí, los supuestos artistas del balón parecieron torpes.

    Tras el descanso, Brasil pareció otro. Ancelotti retiró a Casemiro, perdido ante la presión marroquí, y a Roger Ibáñez, también superado. Los suplentes Fabinho y Danilo aportaron más equilibrio y la intensidad general del equipo creció.

    El juego posicional, las distancias y la presión mejoraron, lo que dio control y una base sólida para que brillaran los delanteros. Vinicius dejó de ser un espectáculo en solitario, pues Raphinha también se involucró.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brasil 1-1 Marruecos (1-1) – datos del partido

    Partido

    Brasil contra Marruecos

    Competición

    Mundial 2026, fase de grupos, 1.ª jornada

    Resultado

    1-1 (1-1)

    Goles:

    0-1 Saibari (21'), 1-1 Vinicius (32')

    Estadio:

    Nueva York/Nueva Jersey (EE. UU.)

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