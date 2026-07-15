Prensa francesa: Los maestros del fútbol desmontaron al equipo de Deschamps... y Oulissi nos llevó al abismo

España venció a Francia y avanzó a la final del Mundial 2026. Aunque Francia, dirigida por Didier Deschamps, llegaba como favorita gracias a su fútbol ofensivo, no pudo con la selección de Luis de la Fuente.

La solidez defensiva española frustró los ataques franceses y, con un dominio claro, España ganó 2-0.

España regresa a la final 16 años después de su título en Johannesburgo, logrado con un gol de Iniesta.

Su fútbol ha fascinado al mundo, especialmente por neutralizar a estrellas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Oliisi. La prensa francesa, que primero elogió a España, acabó criticando a su seleccionador y a sus estrellas y recibió la derrota con gran conmoción y decepción.