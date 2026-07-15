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Prensa francesa: Los maestros del fútbol desmontaron al equipo de Deschamps... y Oulissi nos llevó al abismo

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Francia vs España
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D. Deschamps
K. Mbappe
M. Olise
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El «Batallón de la Fuente» acaba con el sueño de Francia.

España venció a Francia y avanzó a la final del Mundial 2026. Aunque Francia, dirigida por Didier Deschamps, llegaba como favorita gracias a su fútbol ofensivo, no pudo con la selección de Luis de la Fuente.

La solidez defensiva española frustró los ataques franceses y, con un dominio claro, España ganó 2-0.

España regresa a la final 16 años después de su título en Johannesburgo, logrado con un gol de Iniesta.

Su fútbol ha fascinado al mundo, especialmente por neutralizar a estrellas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Oliisi. La prensa francesa, que primero elogió a España, acabó criticando a su seleccionador y a sus estrellas y recibió la derrota con gran conmoción y decepción.

  • La Roja es imbatible

    Las portadas de diarios franceses como «L'Équipe» y «Le Figaro» critican a la selección francesa y elogian a la española.

    «Catástrofe en Dallas», tituló L’Équipe en su portada digital, y añadió: «La selección francesa se ahogó en todos los aspectos del partido y perdió lógicamente».

    Añade que, en este 14 de julio, no llegó su momento de gloria y que los jugadores franceses carecieron de personalidad, sufriendo una auténtica lección de fútbol por parte de los españoles.

    La cadena francesa M6, que transmite el Mundial, protestó por la jugada que derivó en el penalti contra Francia.

    Más allá de las críticas al penalti —evidente, pues Lucas Deny derribó a Lamine Yamal lejos del balón dentro del área—, la prensa francesa elogió desde el primer momento el talento de la selección española y el estilo de juego de los hombres de Luis de la Fuente, y reconoció que España fue claramente superior durante los noventa minutos.

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  • Una actuación vergonzosa

    «Le Figaro» tituló: «El fracaso de Oliisi y Mbappé es muy decepcionante».

    «L'Équipe» fue igual de duro: Deschamps y Oulissi, 2/10; Mbappé, 3; Dembélé, 2; solo Parkola, con un 4, se salvó de las críticas.

    «Le Monde» habló de actuación vergonzosa, «Le Figaro» de desastre y «Le Parisien» de gran decepción.

    RMC Sport, por su parte, criticó la planificación de Deschamps y elogió al equipo de Luis de la Fuente.

  • Hacia el abismo

    El diario «La Voix du Nord», tomando como referencia el «nivel español», se burló al afirmar: «Francia ha caído tan bajo que era difícil salvar a algún jugador en esta semifinal que quedará como una pesadilla (0-2). Lucas Deny cometió un error irreparable y Michael Oulissi arrastró al equipo al abismo».

    Para *Libération*, Francia «fracasó» y no pudo alcanzar la semifinal ante la superioridad española.

    «Ouest-France» tituló en portada «El fin del sueño americano», con una foto de Kylian Mbappé ocultando su rostro.

    «Le Télégramme» lo resumió con una palabra: «Decepción», y mostró al capitán francés sufriendo en el campo.

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  • Cayeron desde una gran altura

    La prensa francesa elogió la superioridad de los españoles, a quienes «Le Figaro» describió en su portada como «maestros del juego» y «cohesionados y bien organizados».

    «Dernière Nouvelle d’Alsace» añadió: «El equipo español, perfectamente organizado, eclipsó a los Bleus», mientras que «Aujourd’hui en France» tituló «Cayeron de lo más alto» y añadió que los Bleus, «que iban por detrás desde la primera parte, nunca encontraron la clave contra la armada española».

    «La derrota de Francia es devastadora», titulaba hoy «Medi Libre», junto a una foto de Désiré Doué encogido y con la cabeza bajo la camiseta.

    Y añade: «La selección francesa no convenció y sufrió el dominio absoluto de una España tenaz».

    «Aunque la selección francesa no consiga su tercera estrella, su trayectoria seguirá siendo magnífica», señalaba hoy el diario regional «Nord Éclair», bajo una imagen con el titular «Derrota nacional» en la que se ve a los jugadores franceses caminando con la cabeza gacha al final del partido.

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