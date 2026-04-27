Premier League, toma nota: las vertiginosas líneas de ataque del PSG y del Bayern de Múnich son el futuro del fútbol

Aunque el Bayern ganó los dos partidos y atacó sin pausa, Warnock dudaba de que los alemanes llegaran lejos.

«Los dos equipos fueron brillantes en ataque, pero muy flojos en defensa», dijo el comentarista de la BBC en Match of the Day. «¿Así se gana la Liga de Campeones?».

La respuesta es sí: el próximo rival del Bayern, el París Saint-Germain, ya lo demostró al ganar el trofeo hace menos de un año. En una temporada en la que el fútbol inglés preocupa, quien ama «el deporte rey» debe agradecer que uno de esos dos equipos llegue a la final contra Arsenal o Atlético de Madrid.