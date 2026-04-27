Premier League, toma nota: las vertiginosas líneas de ataque del PSG y del Bayern de Múnich son el futuro del fútbol

El trabajo defensivo también es clave para la delantera del PSG. Dembélé, antes criticado por su falta de esfuerzo, admitió el año pasado que él y sus compañeros saben que, si no presionan con intensidad, Luis Enrique los sacará del once. Antes del duelo de fase de grupos, en noviembre, Kompany admitió que él y su homólogo del PSG exigen el mismo ritmo de trabajo.
En aquel partido en el Parc des Princes quedó claro que el Bayern se acerca al PSG en movilidad. Kane no es tan rápido ni ágil como Dembélé, pero pocos ‘9’ muestran tanta movilidad e inteligencia. Díaz llegó para aportar desequilibrio en los costados y un regate letal. Con Olise recortando hacia dentro con su izquierda, el Bayern se ha vuelto un enigma difícil de descifrar.
«Nos gusta que los expertos se pregunten: “¿Quién fue nuestro delantero esta noche? ¿Quién el centrocampista ofensivo? ¿Quién el creador de juego?”», dijo Kompany tras vencer al Dortmund en octubre. «Así sabemos que nuestro ataque es fluido y que lo estamos haciendo bien».
Un estilo que, como dijo el presidente del Bayern, Herbert Hainer, los hace «divertidos de ver», y que Karl-Heinz Rummenigge elogió por «convertir el disfrute del fútbol en éxito». Lo mismo ocurre con el PSG, actual campeón por mérito propio.
Así pues, la pregunta no es si el Bayern puede ganar la Liga de Campeones jugando así, sino si alguien, más allá del igualmente deslumbrante PSG, puede detenerlos.