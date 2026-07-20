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¿Premier League o Liga de Campeones? El Arsenal de los «Invencibles» apuesta por el título de la temporada 2026-27 tras acabar con 22 años de sequía gracias a Mikel Arteta
El Arsenal perdió la final de la Liga de Campeones de 2026 ante el PSG.
La euforia por ganar la Premier League tras 22 años sin título contrastó con la tristeza continental: el PSG venció en los penaltis en Budapest.
El Arsenal ha mejorado en Europa y en la liga. Tras tres subcampeonatos en la Premier, ganó el título en la 2025-26.
Arteta los guió a las semifinales de la Liga de Campeones 2025 —donde cayeron ante el PSG— y avanzó un paso más la temporada pasada. El siguiente objetivo es completar el recorrido y cruzar la meta para conquistar otro título.
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Los Gunners esperan su primera y histórica victoria en la Liga de Campeones
El Arsenal nunca ha alzado el trofeo más emblemático del fútbol de clubes, y quiere reescribir los libros de récords en lo que podría ser una era dorada capaz de igualar, o incluso superar, las de Arsène Wenger.
Mantener el liderato en la Premier League es clave, pues los rivales invierten fuerte en el mercado, pero la competición europea seguirá siendo una distracción bienvenida.
Sin embargo, ganar Europa no es fácil: PSG, Bayern, Barcelona, Real Madrid y otros rivales ofrecen una competencia feroz, por lo que quizá deban dejar de lado otros frentes para concentrarse mejor.
Premier League frente a la Liga de Campeones: ¿cuál es la prioridad del Arsenal?
Tras ganar la Premier League, la exestrella del Arsenal Aliadiere —en una charla con BetVictor Online Casino— dijo a GOAL: «Para mí, ahora el objetivo es la Liga de Campeones. La temporada pasada todo fue por la Premier; si la ganábamos, ya estaba bien.
Ahora que lo hemos logrado y somos campeones de nuevo, ganar por fin la Liga de Campeones sería increíble. No diré que es mi prioridad y que ya no me importa la Premier, pero si tuviera que elegir para la próxima temporada, probablemente me decantaría por la Liga de Campeones.
«En las dos últimas temporadas estuvimos cerca, así que esperamos que la próxima sea la definitiva.
«Aun así, será un reto difícil. Si vemos a equipos como el Madrid, el Barcelona o el Múnich, que reforzarán su plantilla en verano, será complicado. Pero, si tuviera que elegir, me decantaría por la Liga de Campeones».
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Rumores de fichajes: los Gunners buscan refuerzos en el mercado de verano
El Arsenal remodela su plantilla para la temporada 2026-27. Tras la salida del extremo belga Leandro Trossard, se esperan más movimientos.
Se barajan fichajes de peso —Morgan Rogers, Julián Álvarez, Bruno Guimaraes o Marcus Rashford—, y se espera que Arteta recurra a una cantera de talentos aún más amplia a lo largo de la temporada 2026-27.
Tras los amistosos, el 16 de agosto jugará la Community Shield contra el Manchester City y, pocos días después, abrirá la Premier League en casa ante el recién ascendido Coventry.
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