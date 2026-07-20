La euforia por ganar la Premier League tras 22 años sin título contrastó con la tristeza continental: el PSG venció en los penaltis en Budapest.

El Arsenal ha mejorado en Europa y en la liga. Tras tres subcampeonatos en la Premier, ganó el título en la 2025-26.

Arteta los guió a las semifinales de la Liga de Campeones 2025 —donde cayeron ante el PSG— y avanzó un paso más la temporada pasada. El siguiente objetivo es completar el recorrido y cruzar la meta para conquistar otro título.