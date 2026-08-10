Araújo comenzó su carrera como delantero en el club Huracán de Rivera, antes de reconvertirse en central con Rentistas en la Segunda División uruguaya, para después llamar la atención con Boston River en la Primera División, donde varios clubes españoles empezaron a seguirlo.

El Barcelona cerró la operación en 2018 por 1,7 millones de euros en un principio, pese al interés de otros clubes, entre ellos el Real Madrid, según fuentes de ESPN.

Tras destacar con el filial, especialmente en la rapidez para recuperar el balón y en el juego aéreo, ascendió al primer equipo bajo la dirección de Ernesto Valverde.

Su comienzo no fue fácil; fue expulsado en su primer partido ante el Sevilla en 2019, pero superó ese arranque y se convirtió en un elemento clave con Ronald Koeman y después con Xavi Hernández.

Pese a la polémica sobre su capacidad para la salida de balón, Araújo trabajó para desarrollar esa faceta y dedicaba tiempo extra antes y después de los entrenamientos a ejercicios de recepción del balón y de devolverlo con rapidez y precisión.

En 2023 dijo que no estaba acostumbrado a construir las jugadas desde atrás, a romper líneas y a buscar al jugador libre, pero que tuvo que adaptarse rápidamente a la filosofía del Barcelona, y subrayó que el trabajo constante lo ayudó a demostrar su capacidad para jugar en el club.