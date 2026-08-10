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Preguntas sobre el fichaje de Araújo: ¿por qué renunció a él el Barcelona y apostó por él el Liverpool?

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Liverpool
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Ronald Araújo
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Premier League
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Una nueva oportunidad y una decisión sorprendente

Con la nueva temporada de la Premier League cada vez más cerca, el Liverpool sigue trabajando en la reconstrucción de su plantilla, especialmente en la línea defensiva.

Las dos derrotas en amistosos ante el Leeds United y el Mónaco pusieron de manifiesto la necesidad del equipo de contar con opciones defensivas adicionales, después de haber desperdiciado ventajas de dos goles en ambos partidos.

En este contexto, el Liverpool ha fichado al capitán del Barcelona, Ronald Araújo, en calidad de cedido durante una temporada, con una opción de compra definitiva por 55 millones de euros, mientras que el club inglés se hará cargo de su salario tras la aceptación del jugador de reducirlo para facilitar el traspaso, según un informe de la cadena ESPN.

  • Un defensa que empezó como delantero: la adaptación a la filosofía del Barcelona

    Araújo comenzó su carrera como delantero en el club Huracán de Rivera, antes de reconvertirse en central con Rentistas en la Segunda División uruguaya, para después llamar la atención con Boston River en la Primera División, donde varios clubes españoles empezaron a seguirlo.

    El Barcelona cerró la operación en 2018 por 1,7 millones de euros en un principio, pese al interés de otros clubes, entre ellos el Real Madrid, según fuentes de ESPN.

    Tras destacar con el filial, especialmente en la rapidez para recuperar el balón y en el juego aéreo, ascendió al primer equipo bajo la dirección de Ernesto Valverde.

    Su comienzo no fue fácil; fue expulsado en su primer partido ante el Sevilla en 2019, pero superó ese arranque y se convirtió en un elemento clave con Ronald Koeman y después con Xavi Hernández.

    Pese a la polémica sobre su capacidad para la salida de balón, Araújo trabajó para desarrollar esa faceta y dedicaba tiempo extra antes y después de los entrenamientos a ejercicios de recepción del balón y de devolverlo con rapidez y precisión.

    En 2023 dijo que no estaba acostumbrado a construir las jugadas desde atrás, a romper líneas y a buscar al jugador libre, pero que tuvo que adaptarse rápidamente a la filosofía del Barcelona, y subrayó que el trabajo constante lo ayudó a demostrar su capacidad para jugar en el club.

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  • De pieza fundamental a capitán... y luego la caída de nivel

    Araújo fue una pieza fundamental del Barcelona que se coronó campeón de LaLiga en la temporada 2022-2023, y durante su etapa en el club conquistó tres títulos de liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España. En enero de 2026 asumió el brazalete de capitán del Barcelona tras la salida de Marc-André ter Stegen en calidad de cedido, y luego disputó su partido número 200 con el club en marzo, durante la victoria por 3-0 sobre el Atlético de Madrid.

    Hace apenas unos años, Araújo estaba considerado entre los mejores defensas del mundo, hasta el punto de que el Barcelona fijó una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros en su contrato, en medio del interés de clubes de la Premier League, entre ellos el Liverpool. Sin embargo, su imagen dentro del equipo ha cambiado durante las últimas temporadas.

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    Según Transfermarkt, ha sufrido 17 lesiones distintas desde su llegada a España en 2018, mientras que se ha ausentado una media de 103 días por año durante las últimas cinco temporadas con el Barcelona y la selección de Uruguay. Y las lesiones no han sido el único factor; pronto surgieron interrogantes sobre su idoneidad para el estilo del Barcelona, y el descenso de su nivel en el manejo del balón también ha contribuido a la pérdida de peso en el once titular bajo la dirección de Hansi Flick.

  • ¿Por qué permitió el Barcelona la salida de Araújo?

    Además de las lesiones y del descenso de su protagonismo, Araújo se ganó la reputación de jugador a veces imprudente, después de recibir dos tarjetas rojas ante el Paris Saint-Germain y el Chelsea en la Liga de Campeones.

    En noviembre de 2025, el defensor de 27 años se apartó durante un tiempo por motivos relacionados con la salud mental, viajó a Belén y Jerusalén, y luego pasó un tiempo con su familia en Uruguay.

    Tras su regreso a los terrenos de juego, Araújo habló de haber sufrido ansiedad durante 18 meses antes de que derivara en una depresión, subrayando que lo que vivió no estaba relacionado únicamente con el fútbol, sino que abarcaba también aspectos familiares y personales, y que la tarjeta roja ante el Chelsea lo llevó a darse cuenta de que necesitaba ayuda. Asimismo, la manera de jugar del Barcelona influyó en la pérdida de su posición.

    Flick explicó que Araújo es "una gran persona y un jugador increíble", pero señaló que el estilo del Barcelona que quiere implementar es un poco diferente, pese a que el jugador posee gran velocidad, fuerza física y buena capacidad para tratar el balón.

    Flick afirmó que no pudo contar con él de la manera que deseaba, y que el propio Araújo quiere vivir una nueva experiencia, antes de despedirlo deseándole suerte en el Liverpool y asegurando que fue un gran capitán, además de un jugador y una persona extraordinarios.

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  • ¿Por qué necesita el Liverpool el fichaje de Araújo ahora?

    La llegada de Araújo se produce en un momento en el que la necesidad de reforzar la defensa del Liverpool parece evidente. En su partido amistoso ante el Mónaco, el equipo terminó el encuentro con una dupla defensiva formada por Wataru Endo y Luke Chambers, mientras que Giovanni Leoni y Joe Gomez están ausentes por lesión, y Jarell Quansah no participó en la pretemporada tras sufrir un pequeño problema en la rodilla.

    Por ello, Araújo parece candidato a jugar junto a Virgil van Dijk, al tratarse de un defensa preparado que cuenta con una gran experiencia, después de haber disputado más de 200 partidos con el Barcelona.

    Y su utilidad no se limita a la posición de central, ya que puede jugar como lateral derecho, algo que le da al Liverpool una solución adicional en una posición en la que el equipo tiene problemas, con Conor Bradley aún recuperándose y el rendimiento poco convincente que muestra Jeremie Frimpong hasta ahora.

    Además, Araújo posee unas cualidades de liderazgo evidentes, y ya ha dicho que dirigir y organizar a sus compañeros es algo natural para él, incluso si eso requiere alzar la voz a jugadores con más experiencia.

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  • Nueva oportunidad para un defensa polivalente

    El Liverpool ve en Araujo más que un simple defensa temporal; fuentes de ESPN señalaron que en el Barcelona se encargaba de acompañar a los jugadores jóvenes cuando se sumaban a los entrenamientos del primer equipo, algo que podría suponer un valor añadido para un conjunto que cuenta con un grupo de jóvenes talentos.

    Además, ya tuvo un rol específico durante la etapa de Xavi para enfrentar a Vinicius Junior en los partidos contra el Real Madrid, ya que se desplazaba al lateral derecho para lidiar con el peligro del extremo brasileño.

    Con la ausencia prolongada de Bradley y sin que Frimpong se haya asentado en el puesto de lateral derecho, la capacidad de Araujo para jugar en ambas posiciones otorga al Liverpool una flexibilidad adicional.

    Darwin Núñez, su compañero en la selección de Uruguay y exdelantero del Liverpool, fue de los primeros en felicitarle por el fichaje, describiendo al club como uno que tiene gente y una afición extraordinarias que le apoyarán desde el primer día.

    No obstante, ESPN apunta a que Araujo tiene mucho por delante para recuperar el nivel que se esperaba de él hace años, y su traspaso al Liverpool podría ser una oportunidad para relanzar su carrera, en un momento en el que el club inglés se hace con un defensa dotado de experiencia, liderazgo y versatilidad táctica, mientras que el Barcelona considera que su salida satisface el deseo del jugador y le permite vivir una nueva experiencia.

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