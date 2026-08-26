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Pregunta trampa para incomodarle: Xavi esquiva la primera emboscada neerlandesa

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Holanda vs Alemania
Holanda
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Barcelona
Xavi Hernández
N. de Jong
Países Bajos
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España

La leyenda del Barcelona domina los juegos psicológicos con la prensa

La presentación de Xavi Hernández como nuevo seleccionador de los Países Bajos en la ciudad de Zeist no transcurrió sin sorpresa. Mientras el técnico español se preparaba para su primera aparición oficial ante los medios neerlandeses, Nigel de Jong, director técnico de la Federación Neerlandesa, se adelantó a revelar los entresijos de las negociaciones que precedieron a la contratación de la leyenda del Barcelona.

De Jong, que estaba sentado justo al lado de Xavi, desveló que la Federación Neerlandesa se dirigió primero a Pep Guardiola, pero este prefirió tomarse un año de descanso alejado de los banquillos; después se decantó por Arne Slot, que optó por permanecer únicamente con los clubes, antes de que la elección recayera en Xavi, quien fue su tercera opción en la lista.

  • La primera prueba de Xavi se supera sin problemas

    Esta confesión pública, que se produjo mientras el nuevo entrenador estaba sentado en el mismo estrado, no pasó desapercibida para los periodistas neerlandeses, que vieron en ella un jugoso material para poner a prueba la reacción de Xavi en sus primeros minutos oficiales con la Selección de los Países Bajos.

    Apenas De Jong terminó de hablar, los periodistas dirigieron su pregunta directa a Xavi: ¿cómo se siente sabiendo que fue la tercera opción después de Guardiola y Slot? La pregunta llevaba implícito un intento de poner al entrenador español en una situación incómoda en su primera rueda de prensa, pero Xavi no perdió la confianza en sí mismo y respondió con una amplia sonrisa y el sentido del humor por el que es conocido: "¿Que llegué después de Guardiola y Slot? ¡Lo importante es que estuve en el podio! No me importa en absoluto haber sido la tercera opción, este encargo es una medalla en mi pecho".

    La respuesta de Xavi encerró una inteligente connotación deportiva que no escapó a los presentes: eligió compararse con quien lleva la "medalla de bronce" en la carrera de las candidaturas, no con quien se quedó con las manos vacías o cayó en el olvido.

    Por su parte, De Jong insistió en justificar la elección de Xavi, subrayando que el entrenador español se ve a sí mismo como una prolongación de la filosofía neerlandesa y cree en el fútbol ofensivo basado en la posesión, el control y la iniciativa, lo que lo convirtió en el más idóneo para liderar el proyecto de reconstrucción de la selección tras la salida de Ronald Koeman después de la decepcionante eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial ante Marruecos.

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  • El precio de las batallas del Barcelona

    Quizá la firmeza de Xavi en esta situación no resulte extraña para quien vivió largos años en el Barcelona, donde se acostumbró a preguntas mucho más incisivas y a un ambiente de presión mediática mucho más pesado, ya fuera como jugador que lideró al equipo en los momentos más difíciles o como entrenador que afrontó duras críticas tras cada resultado negativo. Quien se ha curtido enfrentándose a las cámaras y a las plumas de la prensa catalana y española, la más feroz del Viejo Continente, no encontrará dificultad alguna para superar un simple "juego periodístico" al estilo neerlandés.

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