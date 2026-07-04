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«Prefiero que seamos nosotros que ellos»: Jesse Marsch insiste en que Canadá «fue mucho mejor» que Marruecos y explica por qué Alphonso Davies no jugó, mientras los coanfitriones del Mundial quedan eliminados
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Marsch defiende la actuación de Canadá
Tras la derrota, un apasionado Marsch rechazó mostrarse abatido y destacó los progresos del equipo norteamericano. Pese al marcador, el técnico cree que el rendimiento real fue muy distinto ante una selección marroquí difícil de batir.
«Fuimos el mejor equipo. Ellos hicieron un par de jugadas más, pero el problema no fue la intensidad. Tuvieron un poco más de calidad en el último tercio y a nosotros nos faltó capacidad para crear cuando más lo necesitábamos», declaró Marsch a TSN.
En cuanto al plan de juego, la idea de cómo queremos jugar y la convicción de un grupo que cree en sí mismo, plantamos cara a un rival de primer nivel que lleva mucho sin perder y lo llevamos al límite. Fuimos claramente superiores en la primera parte y al inicio de la segunda. Fue una sola jugada la que puso el 1-0; por lo demás, el partido fue nuestro».
Se explica la ausencia de Alphonso Davies
La ausencia de Alphonso Davies, estrella del Bayern de Múnich, fue el tema de la noche. A pesar del optimismo inicial sobre su estado físico, Marsch confirmó que se decidió marginarlo para preservar su salud a largo plazo.
El técnico añadió: «Alphonso está aprendiendo a confiar en su cuerpo. Por mucho que él y nosotros quisiéramos que jugara, no valía la pena arriesgarse».
Solo 15 minutos en el torneo
Davies sufrió una lesión en el isquiotibial a principios de mayo, en la ida de semifinales de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain, lo que le marginó de toda la fase de grupos de Canadá. Con el torneo en curso, quedó claro que, aun jugando, no estaría al 100 %.
Tras la eliminación de Canadá, su participación se redujo a 15 minutos contra Sudáfrica en dieciseisavos, un balance decepcionante para quien debía ser clave en casa.
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Los copresentadores no se arrepienten de nada
A pesar de la frustración de ser eliminado en casa, Marsch insiste en que la filosofía agresiva y con visión de futuro de Canadá es el camino correcto. Incluso afirmó preferir la identidad de su equipo a la de los vencedores, cuya eficacia decidió el partido.
«Qué privilegio han tenido nuestros aficionados al animar a un equipo así: uno que sale a ganar, que no se defiende, que muestra su mejora. Claro, debemos vivir estas situaciones con más frecuencia y aprender a triunfar para seguir creciendo», añadió. «Pero qué gran equipo. Prefiero ser nosotros que ellos. Por muy bueno que sea Marruecos, prefiero ser nosotros. ¿Verdad? Estoy muy orgulloso de nuestros chicos. Salimos a ganar. Ahora están dolidos, pero, madre mía, no podría estar más orgulloso».
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