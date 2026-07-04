«Prefiero que seamos nosotros que ellos»: Jesse Marsch insiste en que Canadá «fue mucho mejor» que Marruecos y explica por qué Alphonso Davies no jugó, mientras los coanfitriones del Mundial quedan eliminados

Tras la derrota, un apasionado Marsch rechazó mostrarse abatido y destacó los progresos del equipo norteamericano. Pese al marcador, el técnico cree que el rendimiento real fue muy distinto ante una selección marroquí difícil de batir.

«Fuimos el mejor equipo. Ellos hicieron un par de jugadas más, pero el problema no fue la intensidad. Tuvieron un poco más de calidad en el último tercio y a nosotros nos faltó capacidad para crear cuando más lo necesitábamos», declaró Marsch a TSN.

En cuanto al plan de juego, la idea de cómo queremos jugar y la convicción de un grupo que cree en sí mismo, plantamos cara a un rival de primer nivel que lleva mucho sin perder y lo llevamos al límite. Fuimos claramente superiores en la primera parte y al inicio de la segunda. Fue una sola jugada la que puso el 1-0; por lo demás, el partido fue nuestro».