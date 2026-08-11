El nombramiento de Iraola como entrenador del Liverpool marca un cambio significativo respecto a la etapa de su predecesor. El español llega con una filosofía a menudo descrita como un fútbol de "rock and roll", que prioriza el mismo estilo de alta intensidad y presión alta que definió anteriormente la época dorada del club en Anfield.

Volver a este enfoque de alto voltaje debería venirle bien a gran parte de la actual plantilla, incluso después de los importantes cambios que ha experimentado en los últimos años. Según Planet Football, se espera que Iraola apueste por un sistema 4-2-3-1, aunque su aplicación táctica específica será diferente a la estructura vista la pasada temporada.



