Getty/GOAL
Traducido por
Predicción del once titular del Liverpool con el nuevo entrenador Andoni Iraola para la temporada 2026-27
Una nueva dirección táctica
El nombramiento de Iraola como entrenador del Liverpool marca un cambio significativo respecto a la etapa de su predecesor. El español llega con una filosofía a menudo descrita como un fútbol de "rock and roll", que prioriza el mismo estilo de alta intensidad y presión alta que definió anteriormente la época dorada del club en Anfield.
Volver a este enfoque de alto voltaje debería venirle bien a gran parte de la actual plantilla, incluso después de los importantes cambios que ha experimentado en los últimos años. Según Planet Football, se espera que Iraola apueste por un sistema 4-2-3-1, aunque su aplicación táctica específica será diferente a la estructura vista la pasada temporada.
- Getty
Integrando solidez defensiva
La zaga está lista para una renovación, con Jeremy Jacquet llamado a entrar rápidamente en el equipo tras su llegada desde el Rennes. Su atletismo le convierte en un encaje ideal para la línea defensiva adelantada que exige Iraola, mientras que la reciente cesión de Ronald Araujo aporta una experiencia vital.
Por otro lado, se espera que Milos Kerkez termine de asentarse en su segunda temporada en Anfield. Bajo la dirección del entrenador que anteriormente sacó su mejor versión en el Bournemouth, el lateral podría estar ante una temporada de consagración a medida que se adapta al sistema del técnico.
Intensidad ofensiva y creatividad
El centro del campo y el ataque serán el motor del sistema de Iraola, con Dominik Szoboszlai llamado a ser una pieza clave. La élite capacidad de presión del húngaro le convierte en un encaje perfecto para las exigencias de alta energía del nuevo entrenador, lo que le permitirá rendir al máximo en su rol preferido.
Florian Wirtz también está preparado para una temporada importante, con su intenso ritmo de trabajo sin balón perfectamente adaptado al estilo de Iraola. Más adelante, Alexander Isak liderará la línea de ataque, con la intención de aprovechar el compromiso del entrenador con una presión inteligente para recuperar su acierto de cara a portería.
- Getty
Mirando al futuro
Aunque el bloque principal del equipo está asentado, el club sigue vinculado a refuerzos, especialmente en las bandas. Bradley Barcola, del PSG, sigue siendo un objetivo prioritario y, si el Liverpool logra hacerse con su fichaje, aportaría una mejora dinámica en el extremo.
Con la plantilla todavía en evolución, Iraola estará centrado en potenciar a talentos como el joven Rio Ngumoha. Al equilibrar estrellas consolidadas con ambiciosos ajustes tácticos y posibles nuevos fichajes, el técnico aspira a construir un equipo competitivo, preparado para pelear en todos los frentes esta temporada, formando con un 4-2-3-1 con Alisson; Guela Doue, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Florian Wirtz, Rio Ngumoha, Alexander Isak; y Bradley Barcola.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias