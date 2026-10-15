¡Precisión alemana! Woltemade empata para la Juventus de volea y después elogia su asociación con Kolo Muani, autor del gol de la victoria

El delantero alemán Nick Woltemade fue protagonista en la remontada de la Juventus en la segunda parte para vencer por 2-1 al Celta de Vigo en la Europa League. Woltemade igualó el tanto inicial de Hugo Alvarez con una magnífica volea con la derecha, ajustada al palo, en el minuto 58.

Su remate certero aprovechó un centro desviado de Teun Koopmeiners para poner el empate en el marcador tras una primera parte complicada para la Juventus en Galicia.

Randal Kolo Muani marcó después de cabeza en el tiempo de descuento para culminar la remontada del equipo de Luciano Spalletti.