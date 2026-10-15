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Alvino Hanafi
Traducido por

¡Precisión alemana! Woltemade empata para la Juventus de volea y después elogia su asociación con Kolo Muani, autor del gol de la victoria

Juventus
N. Woltemade
Europa League
Celta Vigo
Celta Vigo vs Juventus

Nick Woltemade expresó su alegría tras marcar un gol del empate crucial en la victoria de la Juventus por 2-1 ante el Celta de Vigo en la Europa League. El delantero alemán destacó su creciente entendimiento con Randal Kolo Muani, autor del gol de la victoria, después de que la Juve lograra un valioso triunfo a domicilio.

  • Una volea de Woltemade impulsa la reacción de la Juventus en España

    El delantero alemán Nick Woltemade fue protagonista en la remontada de la Juventus en la segunda parte para vencer por 2-1 al Celta de Vigo en la Europa League. Woltemade igualó el tanto inicial de Hugo Alvarez con una magnífica volea con la derecha, ajustada al palo, en el minuto 58.

    Su remate certero aprovechó un centro desviado de Teun Koopmeiners para poner el empate en el marcador tras una primera parte complicada para la Juventus en Galicia.

    Randal Kolo Muani marcó después de cabeza en el tiempo de descuento para culminar la remontada del equipo de Luciano Spalletti.

  • imago-sport-1084577099.jpgSportPix UK

    El delantero admite que ha ganado confianza mientras aspira a más

    En declaraciones a Movistar+ tras el partido, Woltemade destacó la importancia de la victoria en los últimos minutos para la moral de la plantilla. «Una victoria importante, especialmente cuando marcas al final. Es fundamental para el equipo y para nuestra confianza», afirmó Woltemade.

    «Estoy encantado con la victoria. Esta noche hice algunas cosas bien, aunque sin duda puedo hacerlo mejor».

    «Estoy contento con el gol. Sin duda, es algo que da confianza a un delantero y quiero seguir mejorando para ayudar aún más al equipo».

  • Woltemade elogia su creciente entendimiento con Kolo Muani

    Woltemade también se mostró encantado por el gol de Kolo Muani y señaló que la presencia física de ambos plantea grandes problemas tácticos a las defensas rivales. «Me gusta jugar junto a Kolo Muani», explicó Woltemade.

    «Cuando estamos juntos en el área, al rival le resulta más difícil defender. También estoy encantado con su gol».

    La conexión ofensiva entre ambos resultó decisiva, ya que la Juventus presionó constantemente el área pequeña del Celta en los últimos minutos del partido.

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    De cara a los retos europeos

    Tras estrenarse como goleador en Europa con la Juventus gracias a un potente disparo, Woltemade quiere aprovechar su buen momento personal.

    La Juventus buscará prolongar su racha de victorias cuando reciba al Rennes en la tercera jornada de la Europa League.

    El Celta de Vigo, por su parte, debe volver a centrarse en la competición cuando visite al Celtic en busca de sus primeros puntos en la fase de grupos.

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