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Adhe Makayasa

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Precios de las entradas para la Eurocopa 2028: la UEFA se dispone a congelar los precios, lo que supone un duro golpe para el polémico modelo de precios de la FIFA

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La UEFA tiene previsto congelar en general los precios de las entradas para la Eurocopa 2028, con el fin de garantizar que el fútbol siga siendo accesible en todo el Reino Unido e Irlanda. Este compromiso contrasta directamente con la estrategia de precios de la FIFA para el Mundial de 2026 en Norteamérica, que ha sido objeto de numerosas críticas. Al dar prioridad a la asequibilidad y a una mayor asignación de entradas para las federaciones nacionales, el organismo rector del fútbol europeo pretende proteger a los aficionados de la hiperinflación que se observa actualmente en el deporte a nivel mundial.

  • Una gran diferencia en los costes

    La Eurocopa 2028, que se disputará en Inglaterra, Escocia, Gales y la República de Irlanda, contará con una estructura de precios diseñada para proteger a los aficionados tradicionales. La UEFA ha confirmado que el 40 % de todas las entradas se reservará para las dos categorías más asequibles, denominadas «Fans First». Según una impactante comparación publicada por The Athletic, una sola plaza de aparcamiento en un estadio de la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos —que actualmente cuesta una media de 133 libras— podría costar más que cinco entradas individuales para la Eurocopa 2028. Esta medida pone de relieve una brecha cada vez mayor en la forma en que los organismos rectores del fútbol valoran la experiencia de asistir a los partidos, ya que la UEFA utiliza las ventas de entradas VIP+ de alta gama para subvencionar las entradas generales.

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    Rechazo del modelo dinámico

    Mientras que la FIFA ha adoptado un controvertido modelo de «precios dinámicos», en el que los costes fluctúan en función de la demanda, la UEFA se ha comprometido a mantener precios nominales fijos para la Eurocopa 2028. Esto garantiza que los aficionados no se vean excluidos del mercado por picos algorítmicos durante los periodos de alta demanda. Además, la UEFA se ha comprometido a crear una plataforma de reventa a precio nominal, evitando así la inflación abusiva del mercado secundario observada con las entradas para el Mundial.

    Según se informa, en la Copa del Mundo, la FIFA se queda con un 30 % de las comisiones combinadas de compradores y vendedores en el mercado secundario, mientras que el modelo de la UEFA tiene por objeto ofrecer a los aficionados una oportunidad justa de seguir a sus selecciones sin sufrir explotación financiera.

  • Accesibilidad y asignaciones

    La disparidad entre ambos torneos se extiende al número de entradas disponibles para los aficionados. Para la Eurocopa 2028, la UEFA reservará 10 000 entradas por país para cada partido de la fase de grupos, lo que supone un aumento significativo con respecto a la asignación de la FIFA, que es de menos de 4 000 por federación. La accesibilidad para los aficionados con discapacidad también es un importante punto de discordia; en la Eurocopa, los aficionados con discapacidad pueden acceder a las categorías más económicas y solicitar una entrada gratuita para un acompañante. Por el contrario, la FIFA ha recibido críticas por exigir a los aficionados con discapacidad en el Mundial de 2026 que paguen el precio completo por su entrada sin ofrecer una entrada gratuita para un acompañante.

    Reportaje

    Mundial de 2026

    Eurocopa 2028

    Asignación por selección nacional

    4.000 entradas

    10 000 entradas

    Entrada de grupo más barata

    45 £

    30 £

    Entrada de grupo de categoría 3

    164 £

    60 £

    Precios dinámicos

    No

    Reventa al valor nominal

    No

    Acompañante de persona con discapacidad: gratis

    No

    Aparcamiento

    133 £

    N/A


  • FBL-EUR-UEFA-2028-BIDAFP

    El camino hacia el otoño de 2027

    La lista completa de precios confirmados y las fechas concretas de venta para la Eurocopa se darán a conocer oficialmente en otoño de 2027. Tras el sorteo final del torneo, que tendrá lugar en diciembre de ese año, se abrirá el primer plazo de solicitud para los aficionados. Aunque se prevé que los precios aumenten a medida que avance la fase eliminatoria, se prevé que sigan siendo considerablemente más bajos que las sumas de cuatro cifras que se exigen para los partidos estrella del Mundial, como las entradas de «valor para el aficionado» de 3.119 libras del MetLife Stadium. Los aficionados estarán muy atentos para ver si el último lote de entradas de la FIFA para 2026, cuya venta está prevista para este miércoles, obliga a realizar algún ajuste en respuesta a la postura de la UEFA, centrada en los aficionados.