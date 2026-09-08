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Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Power Rankings del Balón de Oro Femenino 2026: ¿Quién pondrá fin al dominio de tres años de Aitana Bonmati en el Balón de Oro femenino?

Power rankings
Women's football
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
P. Guijarro
Liga de Campeones
Barcelona
Arsenal Women
WSL Serie Primavera
Liga F
NWSL
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Noruega
Bayern Múnich
FEATURES
Inglaterra
Manchester City Women
Japón
Malawi
Kansas City Current
Jamaica
Alemania
Dinamarca
España
Polonia
Haití
OL Lyonnes
Holanda
C. Coll

Aitana Bonmatí ha ganado cada uno de los tres últimos Balones de Oro Femeninos, pero el galardón será para otra jugadora en 2026. ¿Será Alexia Putellas, doble ganadora y también estrella del Barcelona, quien vuelva a reivindicarse como la mejor futbolista del mundo? ¿O habrá un nombre nuevo en el palmarés cuando se entregue el Balón de Oro en París en octubre?

Por desgracia, Bonmati sufrió una fractura de peroné el pasado noviembre, una lesión que requirió cirugía y la mantuvo de baja hasta su regreso en mayo. Aun así, pudo aportar su granito de arena para que el Barcelona ganara un póker de títulos, superando al Lyon en la final de la Liga de Campeones, pero no lo suficiente como para conquistar un cuarto Balón de Oro.

Lo que añade más intriga es el hecho de que este no fue un año de Mundial en el fútbol femenino, y que la Copa Africana de Naciones, ganada por Camerún el pasado agosto, tampoco cuenta para la votación del Balón de Oro Femenino 2026. Por ello, serán sobre todo las actuaciones a nivel de club en la temporada 2025-26 las que decidan la clasificación de este premio, con la excepción de quienes participaron en la Copa Asiática, ganada por Japón el pasado marzo.

Entonces, ¿quiénes son las principales favoritas al premio de 2026? GOAL repasa las candidatas con más opciones de ganar el Balón de Oro después de que se revelaran las nominaciones el 8 de septiembre...

Actualización anterior: 2 de junio

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15Cata Coll (Barcelona) 🆕

    En 2025-26: 23 porterías a cero. Ganó la UEFA Nations League, la Liga F, la Supercopa de España, la Copa de la Reina y la Champions League.

    Hay algunos partidos en los que Cata Coll, como portera de este dominante Barcelona, no tiene demasiado trabajo. Y eso solo hace que los momentos en los que tiene que intervenir resulten aún más impresionantes.

    La final de la Champions League de este año fue un gran ejemplo de ello. El marcador final, 4-0 a favor del Barça, podría sugerir que el conjunto azulgrana lo tuvo fácil para derrotar al Lyon y conquistar una cuarta corona europea, pero no fue así. Coll tuvo que rendir a su mejor nivel en este encuentro, con cuatro paradas de mucho mérito para mantener por delante a su equipo antes de que dos goles tardíos de Salma Paralluelo redondearan el resultado final.

    Fue una de las 23 porterías a cero que logró Coll en una impresionante temporada 2025-26 con el Barça y España, en la que ayudó a ambos equipos a cosechar grandes éxitos. Puede que sus aportaciones a veces pasen desapercibidas, pero aquella actuación en la final de la Champions League debió servir como recordatorio de su importancia y darle el reconocimiento que merece tras su primera nominación al Balón de Oro.

    • Anuncios
  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14Mariona Caldentey (Arsenal) ⬇️

    En 2025-26: Siete goles, cinco asistencias. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA y la Copa de Campeonas de la FIFA.

    Después de terminar segunda en la votación del Balón de Oro el año pasado, ¿podría Mariona Caldentey conquistar el Balón de Oro esta vez? La internacional española volvió a ser determinante con el Arsenal, al que ayudó a ganar la primera edición de la Copa de Campeonas de la FIFA.

    Sin embargo, los números ofensivos de Caldentey bajaron con respecto al año pasado, tanto a nivel nacional como en la Champions League, debido al papel más retrasado que le han pedido desempeñar con mayor regularidad a nivel de clubes, y eso probablemente influirá en sus opciones. También le perjudicará que le costara dejar su huella en las últimas fases de la defensa del título europeo del Arsenal, que terminó a manos del Lyon en semifinales. Aun así, cabe esperar que la subcampeona del año pasado siga recibiendo votos.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13Vivianne Miedema (Manchester City) ⬆️

    En 2025-26: 14 goles, cinco asistencias. Ganó la Women's Super League y la FA Cup.

    Una desafortunada racha de lesiones hace que haya pasado tiempo desde la última vez que Vivianne Miedema fue nominada al Balón de Oro, ausente de la lista final desde que terminó 11ª en 2022. Pero la neerlandesa está ampliamente considerada como una de las mejores jugadoras del planeta y, esta temporada, recordó a todos por qué encadenó dos puestos consecutivos entre las cinco primeras en la votación del Balón de Oro en las dos ediciones anteriores a 2022, al desempeñar un papel clave en una campaña que le dio al Manchester City su primer título de la Women's Super League en 10 años.

    Solo dos jugadoras marcaron más goles que Miedema esta temporada en la máxima categoría inglesa, y además fue tercera en asistencias y segunda en contribuciones directas de gol combinadas. La falta de fútbol europeo del City perjudicará sus opciones de igualar algunos de los puestos más altos que ya logró antes en el Balón de Oro, pero la delantera aún debería ganarse una nominación en su primera temporada sin lesiones en bastante tiempo, y su gol en la final de la FA Cup no ha hecho más que reforzar sus opciones.

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  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Claudia Pina (Barcelona) ⬆️

    En 2025-26: 32 goles, nueve asistencias. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA, la Liga F, la Supercopa de España, la Copa de la Reina y la Champions League.

    Claudia Pina firmó una temporada brillante. Ganó el Trofeo Pichichi de la Liga F y fue una de las delanteras más prolíficas del continente durante toda la temporada, en beneficio tanto de España, a la que ayudó a ganar la Liga de Naciones, como del Barça, que logró el póker de títulos.

    Sin embargo, sufrió un pequeño bajón en esa productividad en la segunda mitad de la temporada y no supo aprovechar los partidos en el gran escaparate que tuvo el Barça. El hecho de no marcar goles, no dar asistencias ni dejar momentos destacados en las eliminatorias de la Champions League, ni tampoco en el Clásico de la Liga F ante el Real Madrid, hace que aparezca más abajo en esta clasificación, aunque sí marcó en la final de la Copa de la Reina.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current) ↔️

    En 2025-26: 18 goles, cuatro asistencias. Ganó el NWSL Shield y la Bota de Oro.

    Siempre es difícil saber cómo serán valoradas las estrellas de la NWSL en la votación del Balón de Oro, ya que el calendario de la liga no se ajusta a los propios criterios del premio en cuanto a fechas y plazos de corte. El año pasado solo hubo tres estrellas de la NWSL nominadas, y la presencia tanto de Marta como de Esther Gonzalez se debió más a sus actuaciones en grandes torneos, con Marta galardonada con el Balón de Oro tras ayudar a Brasil a ganar la Copa América, mientras que Gonzalez fue la máxima goleadora en la Eurocopa 2025, en la que España alcanzó la final.

    La nominación de Temwa Chawinga, sin embargo, se basó en su extraordinario rendimiento en la NWSL. En la temporada 2024, para la que los últimos meses sí fueron relevantes para el Balón de Oro, Chawinga ganó los premios a la Bota de Oro y a la Jugadora Más Valiosa. En la temporada 2025 volvió a conquistar ambos galardones y además ayudó a Kansas City Current a ganar el NWSL Shield, y también ha arrancado de forma fulgurante la campaña de 2026.

    Así, la delantera debería volver a ser tenida en cuenta en la clasificación del Balón de Oro, aunque sus increíbles actuaciones con Malaui en el debut de la selección en la Copa Africana de Naciones femenina no entren dentro del periodo considerado para la votación.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City) ⬆️

    En 2025-26: Seis goles, cinco asistencias. Ganó la Copa Asiática, la Women's Super League y la FA Cup.

    Nominada en 2023 y 2024, Yui Hasegawa debería volver a estar en la lista larga en 2026, ya que fue el corazón de un Manchester City que arrasó en la WSL esta temporada. Formando parte de un brillante doble pivote en el centro del campo junto a la joven inglesa Laura Blindkilde Brown o la internacional estadounidense Sam Coffey, Hasegawa tuvo más libertad para incorporarse al ataque en esta campaña y eso se tradujo en una mayor aportación goleadora, algo que solo reforzará su candidatura.

    El hecho de que Hasegawa fuera una jugadora clave en el triunfo de Japón en la Copa Asiática refuerza enormemente sus credenciales, al añadir otro trofeo a su palmarés junto al título de la WSL que el City conquistó con bastante comodidad y a la FA Cup lograda tras la victoria del domingo por 4-0 sobre el Brighton.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern de Múnich) ↔️

    En 2025-26: 10 goles, 22 asistencias. Ganó la Bundesliga, la Supercopa de Alemania y la DFB-Pokal.

    Las jugadoras en Alemania pueden pasar desapercibidas en la votación de este premio, pero las increíbles cifras de Klara Buhl destacaron claramente el año pasado y esta vez también estuvo excelente.

    La rápida extremo igualó sus goles y superó sus asistencias en la Bundesliga con respecto al año pasado, y sus cifras en la Champions League también se dispararon, gracias a unas notables ocho asistencias en sus seis primeros partidos. Esas cifras llegaron pese a que Buhl se perdió dos meses por una lesión muscular, y desempeñó un papel fundamental para que el Bayern lograra otro triplete nacional y se colocara de nuevo, con toda seguridad, entre las nominadas al Balón de Oro.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal) ↔️

    En 2025-26: 29 goles, 10 asistencias. Ganó la Copa de Campeonas Femenina de la FIFA.

    El año pasado, Alessia Russo terminó tercera en la votación del Balón de Oro. En esta ocasión, a nivel individual, firmó una temporada incluso mejor. ¿Podría ser ella la que dé el salto y gane el Balón de Oro?

    Hay que decir que el papel que desempeñó Russo en la exitosa defensa del título europeo de Inglaterra y en el triunfo del Arsenal en la Liga de Campeones contribuyó a su elevada posición en la votación. Así, la eliminación del Arsenal en semifinales de esta última y su incapacidad para levantar ningún otro gran trofeo, salvo la edición inaugural de la Copa de Campeonas Femenina de la FIFA, perjudicarán la candidatura de la delantera al Balón de Oro de 2026.

    Dicho esto, los números de Russo esta temporada han sido excelentes y ayudaron al Arsenal a firmar una gran trayectoria en la Liga de Campeones, con ella marcando en ambas eliminatorias. Recibirá votos más que merecidos, aunque probablemente no tantos como el año pasado.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Caroline Graham Hansen (Barcelona) ⬇️

    En 2025-26: 18 goles, 16 asistencias. Ganó la Liga F, la Supercopa de España, la Copa de la Reina y la Champions League.

    Hay varios factores en juego cuando se trata del Balón de Oro Femenino. Por supuesto, las actuaciones y estadísticas de cada jugadora son uno de los principales, especialmente en los escenarios más importantes, al igual que la conquista de títulos. Pero sería ingenuo no señalar también la importancia del reconocimiento del nombre cuando se trata de este premio.

    Ha habido muchas omisiones extrañas a lo largo de los años, con estrellas de la relativamente menos mediática Bundesliga que a menudo han pasado por alto, por ejemplo, mientras que la maestra del Barcelona Caroline Graham Hansen tuvo que esperar hasta 2024 para recibir su primera nominación. Sin embargo, la internacional noruega ya ha roto ese techo de cristal y debería volver a estar en la pelea en 2026.

    Solo una jugadora participó directamente en más goles en la Liga F esta temporada que Graham Hansen, que lideró la competición en asistencias, y la estrella del Barça también apareció con regularidad en las grandes citas, con algunas actuaciones fantásticas en las eliminatorias de la Champions League.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelona) ⬆️

    En 2025-26: Cuatro goles, 10 asistencias. Ganó la Liga F, la Supercopa de España, la Copa de la Reina y la Champions League.

    Después de perderse más de dos meses por una fractura en un hueso del pie, que la obligó a verlo desde la distancia mientras España ganaba la Nations League, Patri Guijarro regresó a lo grande en 2026. Su importancia en el Barcelona quedó patente en cuanto volvió, con el nivel del equipo subiendo hasta tal punto que el tiempo que pasó de baja no debería impedir que vuelva a entrar en la lista larga del Balón de Oro.

    Tras haber terminado anteriormente en una meritoria sexta posición en la votación de este premio, Guijarro podría acercarse a ese puesto en 2026 después de un sólido final de temporada que incluyó una fantástica actuación en la final de la Champions League, donde su asistencia en el segundo gol de Ewa Pajor fue uno de los momentos más destacados.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    5Khadija Shaw (Manchester City) ⬆️

    En 2025-26: 39 goles, nueve asistencias. Ganó la Women's Super League y la FA Cup.

    Aunque es probable que su candidatura al Balón de Oro se vea limitada por la falta de fútbol europeo, Khadija Shaw debería sumar bastantes votos para el Ballon d'Or más adelante este año gracias a una fantástica temporada de cara a puerta que impulsó al Manchester City a su primer título de la WSL en 10 años. Shaw marcó 21 goles en 22 partidos de liga este curso, ocho más que cualquier otra jugadora de la categoría, y además añadió cuatro asistencias para convertirse, con bastante diferencia, en la futbolista más productiva de la WSL.

    La delantera disfrutó después de más éxitos en la FA Cup, tanto a nivel individual como con su equipo. Su actuación de dos goles en las semifinales llevó al City a Wembley y luego estuvo sobresaliente en la final, en la que marcó uno y asistió en otro en la victoria por 4-0 sobre el Brighton. 

  • FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    4Pernille Harder (Bayern de Múnich) ↔️

    En 2025-26: 34 goles, 14 asistencias. Ganó la Bundesliga, la Supercopa de Alemania y la Copa de Alemania.

    Después de acabar segunda en la primera edición del Balón de Oro Femenino, allá por 2018, Pernille Harder sigue rindiendo a un nivel increíble en 2026. La internacional danesa probablemente tendría ya un Balón de Oro en su vitrina si el galardón se hubiera entregado en 2020, y sigue estando muy bien considerada por los votantes, hasta el punto de ocupar el 20º puesto el año pasado a pesar de que Dinamarca cayó eliminada en la fase de grupos de la Eurocopa 2025 sin sumar un solo punto.

    Eso llegó después de una magnífica campaña con triplete con el Bayern de Múnich, y el conjunto bávaro ha disfrutado del mismo éxito esta vez, todo ello mientras Harder ha firmado cifras que superaron las del año pasado. Si a eso se le suma el papel protagonista que desempeñó en el triunfo del Bayern en cuartos de final de la Champions League ante el Manchester United, lo bien que rindió pese a la derrota en semifinales contra el Barcelona, además de cómo ha ayudado a que una Dinamarca comprensiblemente poco favorita esté en una posición inmejorable para clasificarse directamente para el Mundial del próximo verano, Harder podría estar en disposición de lograr su mejor puesto en el Balón de Oro en varios años.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon) ⬇️

    En 2025-26: 22 goles, 12 asistencias. Ganó la Coupe de la Ligue, la Coupe de France y la Premiere Ligue.

    Sería una enorme sorpresa que Melchie Dumornay no gane el Balón de Oro en algún momento, así de buena es. Es algo que ha demostrado una y otra vez con sus actuaciones en el Lyon esta temporada, en la que ha destacado con regularidad como la mejor jugadora sobre el terreno de juego.

    Después de marcar a un ritmo extraordinario el año pasado, Dumornay asistió con más frecuencia esta vez, pero siguió viendo puerta en los grandes momentos, y además de forma espectacular. Así ocurrió cuando el Lyon se enfrentó al PSG en la final de la Coupe de la Ligue, ya que su maravilloso disparo resultó ser el único gol del partido, y también abrió el marcador en la final de la Coupe de France, antes de firmar un hat-trick en el encuentro que decidió el título de liga, con el OL completando un triplete nacional.

    En la Champions League, Dumornay también fue decisiva para ayudar a su equipo a alcanzar la final de esa competición. Marcó en la victoria de cuartos de final sobre el Wolfsburgo y fue nombrada jugadora del partido cuando el OL eliminó al Arsenal en semifinales, actuaciones de este tipo deberían hacer que ocupe una buena posición.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Ewa Pajor (Barcelona) ⬆️

    En 2025-26: 33 goles, siete asistencias. Ganó la Liga F, la Supercopa de España, la Copa de la Reina y la Champions League.

    Ewa Pajor sigue firmando cifras mareantes de cara a portería, y su papel en la gran temporada del Barcelona en cuatro frentes debería hacer que regrese este año a la lista de finalistas del Balón de Oro tras un 2025 muy exitoso. La última vez, la internacional polaca recibió el Trofeo Gerd Muller por sus registros goleadores y también ocupó la octava posición en la votación del premio principal. Parece muy probable que esta vez quede incluso más arriba. De hecho, es una seria aspirante al Balón de Oro.

    Puede que Pajor no superara la barrera de los 50 goles como hizo el año pasado, pero aun así fue extremadamente prolífica y apareció en los grandes partidos, marcando en los cinco encuentros de las eliminatorias de la Champions League del Barça, que eliminó al Real Madrid y al Bayern de Múnich antes de vencer al Lyon en la final. Sus dos goles en ese gran duelo fueron decisivos, ya que conquistó el título por primera vez en su sexta final.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (Barcelona) ↔️

    En 2025-26: 24 goles, 13 asistencias. Ganó la Liga de Naciones Femenina de la UEFA, la Liga F, la Supercopa de España, la Copa de la Reina y la Champions League.

    Para muchos, Alexia Putellas habría sido una ganadora merecedora del Balón de Oro Femenino 2025. La estrella del Barcelona pareció, posiblemente, mejor que nunca la temporada pasada, dejando atrás unos duros años marcados por las lesiones para rendir a un nivel de otro mundo mientras el conjunto azulgrana ganaba un triplete nacional y alcanzaba la final de la Champions League.

    Putellas no hizo más que prolongar eso en la temporada 2025-26, en la que el peso de la expectativa recayó sobre sus hombros aún más en algunos momentos, en medio de las lesiones en el centro del campo de Guijarro y Bonmati. La doble ganadora del Balón de Oro destacó al ayudar a las jugadoras más jóvenes a dar un paso adelante para cubrir las ausencias de nombres importantes, al tiempo que siguió firmando una cifra muy impresionante de goles y asistencias que ha ayudado tanto a España como al Barça a ganarlo todo.

    Dado su nivel de clase mundial constante, el historial que tiene en la votación del Balón de Oro y el papel que ha desempeñado en el cuádruple del Barça, además de reconocimientos tempranos como el premio a Jugadora de la Temporada de la Champions League, Putellas parece la gran favorita para el Balón de Oro Femenino 2026.