Por desgracia, Bonmati sufrió una fractura de peroné el pasado noviembre, una lesión que requirió cirugía y la mantuvo de baja hasta su regreso en mayo. Aun así, pudo aportar su granito de arena para que el Barcelona ganara un póker de títulos, superando al Lyon en la final de la Liga de Campeones, pero no lo suficiente como para conquistar un cuarto Balón de Oro.

Lo que añade más intriga es el hecho de que este no fue un año de Mundial en el fútbol femenino, y que la Copa Africana de Naciones, ganada por Camerún el pasado agosto, tampoco cuenta para la votación del Balón de Oro Femenino 2026. Por ello, serán sobre todo las actuaciones a nivel de club en la temporada 2025-26 las que decidan la clasificación de este premio, con la excepción de quienes participaron en la Copa Asiática, ganada por Japón el pasado marzo.

Entonces, ¿quiénes son las principales favoritas al premio de 2026? GOAL repasa las candidatas con más opciones de ganar el Balón de Oro después de que se revelaran las nominaciones el 8 de septiembre...

Actualización anterior: 2 de junio