Dembele se aseguró en gran medida el premio gracias a sus actuaciones para ayudar al Paris Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y la Champions League apunta de nuevo a tener un peso importante en la lucha por el Balón de Oro esta vez. Sin embargo, también ha sido un año de Mundial, por lo que existe la posibilidad de que las actuaciones del verano en Norteamérica tengan una enorme influencia en el resultado final.

No hay que olvidar, además, que también se tendrá en cuenta la Copa África, lo que significa que podría haber jugadores que no solo hayan brillado con sus clubes, sino que también hayan impresionado en dos grandes torneos a lo largo de la temporada.

La victoria de España en la final del Mundial no solo puso el broche a la temporada, sino también a la lucha por el Balón de Oro, sin que nadie pudiera hacer nada más para reforzar su candidatura. El Power Rankings del Balón de Oro de GOAL ha seguido durante los últimos nueve meses a los candidatos con más opciones de ganar el Balón de Oro de 2026, y estos son quienes creemos que tienen más posibilidades de subir a lo más alto del podio en la ceremonia de Londres del 26 de octubre...

Actualización anterior: 16 de julio de 2026. Jugadores eliminados: Bruno Fernandes y Gabriel Magalhaes.