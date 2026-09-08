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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Power Rankings del Balón de Oro 2026: Harry Kane, Lamine Yamal y Lionel Messi marcan el paso en la batalla campal por el Balón de Oro

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
Luis Díaz
A. Hakimi
Pau Cubarsí
D. Raya
Lautaro Martínez
Fabián Ruiz
M. Oyarzabal
World Cup
Liga de Campeones
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Copa Africana de Naciones

Con el duopolio Lionel Messi-Cristiano Ronaldo presumiblemente quedando ya en el retrovisor, la lucha por el Balón de Oro no se había sentido tan abierta en casi 20 años, con innumerables jugadores comenzando ahora cada campaña creyendo que tienen opciones de conquistar el premio individual más prestigioso que puede ofrecer el fútbol. Ousmane Dembélé dejó atrás una carrera marcada por las lesiones y la irregularidad para ganar el Balón de Oro en 2025, y vuelve a estar entre un nutrido grupo de aspirantes en 2026.

Dembélé dejó prácticamente asegurado el galardón gracias a sus actuaciones para ayudar al Paris Saint-Germain a conquistar su primera Copa de Europa, y es muy probable que la Champions League vuelva a tener un peso enorme en la lucha por el Balón de Oro esta vez. Sin embargo, también era año de Mundial, así que existe la posibilidad de que las actuaciones del verano en Norteamérica tengan una influencia decisiva en el resultado final.

No hay que olvidar, además, que también se tendrá en cuenta la Copa Africana de Naciones, lo que significa que podría haber jugadores que no solo hayan brillado con sus clubes, sino que también hayan impresionado en dos grandes torneos a lo largo de la temporada.

La victoria de España en la final del Mundial no solo bajó el telón de la temporada, sino también de la carrera por el Balón de Oro, ya que nadie podía hacer nada más para reforzar su candidatura. El Power Ranking del Balón de Oro de GOAL ha seguido durante los últimos nueve meses a los candidatos más probables al Balón de Oro 2026, y estos son, a nuestro juicio, quienes tienen más opciones de subirse a lo más alto del podio en la ceremonia de Londres del 26 de octubre...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: 25 goles, siete asistencias. Ganó el Mundial, La Liga y la Supercopa de España.

    No hay duda de que Ferran Torres marcó el gol más importante de toda la temporada 2025-26 cuando anotó el único tanto de la final del Mundial durante la prórroga en Nueva Jersey, y es justo sugerir que ese gol está teniendo mucho peso en lo que respecta a su nominación al Balón de Oro, especialmente porque su torneo con España hasta ese momento había sido bastante decepcionante.

    Dicho esto, también aportó muchos goles para el Barcelona en su exitosa defensa del título de La Liga, mientras que su rápido inicio de etapa en el PSG debería ayudarle en sus opciones de sumar un par de votos.

    • Anuncios
  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    En 2025-26: Cuatro goles, seis asistencias, 31 porterías a cero. Ganó la Premier League.

    Quizá ningún jugador encapsula mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhaes, con el internacional brasileño consolidado como una de las armas más peligrosas a balón parado de la Premier League, mientras que su estilo físico de defender pocas veces ha estado tan de moda en las últimas dos décadas como lo está ahora mismo.

    Aunque William Saliba sigue siendo tan elegante como siempre, ahora puede considerarse que Gabriel es el más influyente de la pareja de centrales del Arsenal. Sin embargo, su penalti fallado en la final de la Champions League sin duda jugará en su contra en la votación del Balón de Oro, al igual que la eliminación relativamente temprana de Brasil del Mundial.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martínez (Inter)

    En 2025-26: 30 goles, 10 asistencias. Ganó la Serie A y la Coppa Italia.

    Aunque cayó de forma bochornosa en la Champions League ante el Bodo/Glimt, el Inter firmó igualmente una temporada exitosa, ya que el Nerazzuri aseguró el título de la Serie A antes de imponerse en la final de la Coppa Italia. Como en años anteriores, Lautaro Martinez fue el gran motor de ese éxito.

    Terminó con tres goles de ventaja como máximo goleador de la máxima categoría italiana y trasladó ese estado de forma al Mundial, donde marcó algunos goles cruciales para Argentina, incluido el tanto de la victoria en su triunfo en semifinales sobre Inglaterra. Por desgracia, Lautaro no salió del banquillo en la final, ya que la Albiceleste priorizó la solidez defensiva, lo que significó que no pudiera repetir el gol de la victoria que marcó en la final de la Copa América de 2024.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: Cuatro goles, 18 asistencias, 21 porterías a cero. Ganó la Copa Africana de Naciones, la Champions League, la Ligue 1 y la Supercopa de la UEFA.

    El mejor lateral derecho del planeta, Achraf Hakimi firmó otra temporada excelente con el PSG y regresó de su lesión justo a tiempo para desempeñar un papel pleno en su triunfo en la final de la Champions League.

    Por ahora, también puede presumir de ser campeón de África tras la decisión de la CAF de anular el resultado de la polémica final de la Copa de Naciones, aunque la apelación de Senegal aún podría revertir esa decisión. En cualquier caso, Marruecos volvió a demostrar que es la referencia del continente en el Mundial, con Hakimi rindiendo a gran nivel durante su camino hasta los cuartos de final.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Jude Bellingham (Real Madrid)

    En 2025-26: 15 goles, seis asistencias.

    Después de haber terminado en el podio en 2024, las opciones de Jude Bellingham de lograr siquiera una nominación al Balón de Oro dos años después parecían esfumarse tras una temporada profundamente decepcionante en el Real Madrid, marcada en dos ocasiones por periodos de baja mientras se recuperaba de una lesión. Sin embargo, lo que Bellingham hizo en el Mundial con Inglaterra le ha valido un puesto en la lista final de candidatos.

    El centrocampista fue el motor de la trayectoria de Inglaterra hasta las semifinales, y su cifra de siete goles incluyó dobletes decisivos ante México y Noruega en las rondas eliminatorias. Y aunque Inglaterra volvió a quedarse corta en el escenario mundial, es probable que las actuaciones de Bellingham hayan permanecido durante mucho tiempo en la memoria de los votantes del Balón de Oro.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    15Vinicius Jr (Real Madrid)

    En 2025-26: 28 goles, 16 asistencias.

    Vinicius Jr vivió un 2025 miserable en lo que respecta a sus actuaciones con el Real Madrid, con solo ocho goles en La Liga a lo largo del año natural, ya que su gira de revancha por el Balón de Oro salió mal. Sin embargo, como dice el viejo adagio, «la forma es temporal, la clase es permanente», y Vini demostró que todavía puede ser decisivo durante una buena racha para arrancar 2026, en la que marcó cuatro goles en seis partidos de eliminatorias de la Champions League.

    La vuelta del extalento del Flamengo a su mejor nivel no fue suficiente para ayudar a llevar títulos al Bernabéu, pero sí consiguió dejar atrás su pésimo registro con Brasil liderando desde el frente con cuatro goles durante el Mundial, aunque no pudo llevar a la Seleção más allá de los octavos de final y la espera por la sexta estrella continúa.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    En 2025-26: Ocho goles, 15 asistencias. Ganó la Premier League.

    Declan Rice se confirmó como uno de los centrocampistas de élite del mundo con sus actuaciones contra el Real Madrid en la Champions League 2024-25, y el jugador del Arsenal no ha dejado de ir a más desde entonces. Rice fue uno de los futbolistas más importantes del Arsenal en la conquista del título de la Premier League, además de desempeñar un papel clave en la llegada del equipo a la final de la Champions League.

    Las conducciones de Rice, sus acciones defensivas y sus envíos a balón parado hicieron que rara vez pasara desapercibido en los partidos, y siguió haciendo aportaciones decisivas durante la trayectoria de Inglaterra hasta las semifinales del Mundial, a pesar de competir con lesiones y enfermedad en Norteamérica.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: Siete goles, 10 asistencias. Ganó la Liga de Campeones, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Vitinha recorrió un largo camino desde su decepcionante cesión en el Wolves en 2021 hasta terminar en el podio del Balón de Oro en 2025, y el gran dictador del PSG está considerado ahora por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Desde luego, jugó a ese nivel durante gran parte de la temporada pasada, y además añadió más goles y asistencias a su juego mientras el equipo de Luis Enrique volvía a ganar tanto la Ligue 1 como la Liga de Campeones.

    Vitinha fue nombrado mejor jugador del partido en la final de esta última, y siguió marcando el ritmo de Portugal en el Mundial, aunque la selección lusa en conjunto decepcionó enormemente en su camino hacia una derrota en octavos de final ante España.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: Tres goles, seis asistencias. Ganó la Copa del Mundo, la Champions League, la Ligue 1, el Trophée des Champions, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Fabian Ruiz se perdió en realidad una parte importante de la temporada por lesión, pero, como el jugador con más títulos de la temporada 2025-26, aun así logró entrar en la lista de finalistas del Balón de Oro. El futbolista del PSG pudo aportar varias contribuciones clave al éxito nacional y europeo de su equipo, al volver a formar una tercera parte de la mejor unidad de centro del campo del planeta.

    Después, Ruiz respondió con España durante su triunfal camino hacia la Copa del Mundo tras entrar en el once durante las rondas eliminatorias. El ex del Napoli todavía no conoce la derrota en sus 50 partidos con La Roja, y el amuleto de la suerte de su selección ha añadido ahora un título mundial al europeo que ayudó a ganar en 2024.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Díaz (Bayern de Múnich)

    En 2025-26: 30 goles, 27 asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Se podría perdonar a los aficionados del Liverpool por preguntarse si su temporada 2025-26 podría haber sido mucho más exitosa si Luis Diaz no hubiera sido vendido el verano pasado. El polivalente delantero desempeñó un papel importante en el triunfo liguero del Liverpool en 2024-25, pero su deseo de afrontar un nuevo reto llevó al club a aceptar una oferta de 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern de Múnich por el internacional colombiano.

    Diaz no ha mirado atrás desde entonces, y ha forjado una gran compenetración con Harry Kane y el resto de sus compañeros en el Bayern. Algunos de sus goles en la Bundesliga la pasada temporada fueron espectaculares, mientras que sus brillantes actuaciones en la Champions League sin duda llamaron la atención de los votantes del Balón de Oro, aunque el Bayern volvió a quedarse corto en Europa. También dejó momentos de magia con Colombia en la Copa del Mundo, aunque cayeron en la tanda de penaltis ante Suiza en octavos de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsí (Barcelona)

    En 2025-26: Un gol, dos asistencias, 26 porterías a cero. Ganó el Mundial, La Liga y la Supercopa de España.

    Todas las miradas estaban puestas en Lamine Yamal cuando España acudió al Mundial, pero acabó viéndose superado por otro adolescente del Barcelona, Pau Cubarsi. El jugador de 19 años refrendó otra temporada de títulos con el conjunto azulgrana dándose a conocer de verdad en el escenario global, y muchos consideraron a Cubarsi el mejor defensa central del torneo en Norteamérica.

    El defensa fue nombrado mejor jugador joven tras la victoria de España en la final, ya que Cubarsi desempeñó un papel clave para que La Roja solo concediera 10 disparos a puerta y un único gol en su camino hacia el trofeo.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    En 2025-26: 58 goles, 11 asistencias. Ganó la FA Cup y la Carabao Cup.

    Después de una temporada decepcionante para sus propios y elevadísimos estándares, Erling Haaland activó el «modo Terminator» para comenzar la campaña 2025-26 y se convirtió en un auténtico ariete demoledor para el Manchester City, que buscaba volver a consolidarse como aspirante a los mayores títulos. Una posterior sequía goleadora al inicio de 2026 amenazó tanto con arruinar las opciones de Haaland al Balón de Oro como las esperanzas de títulos del City, después de su eliminación de la Champions League, pero tanto él como el equipo reaccionaron y se recuperaron, ganando la FA Cup y la Carabao Cup mientras llevaban al Arsenal al límite en la pelea por el título de la Premier League.

    Así, aunque Haaland no logró conquistar los trofeos más importantes a su alcance, su candidatura al Balón de Oro se vio sin duda reforzada por la primera participación de Noruega en un Mundial desde 1998, donde su delantero estrella sacó el máximo partido al momento al marcar siete goles en la primera clasificación de su historia para unos cuartos de final.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: 25 goles, 14 asistencias. Ganó la Champions League, la Ligue 1, el Trophée des Champions, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones limitaron el impacto que Dembélé pudo tener en la primera mitad de la temporada del PSG, por lo que defender su Balón de Oro parecía quedar descartado. Sin embargo, tras recuperar plenamente la forma física, volvió a entrar en la pelea al reencontrarse con su mejor versión, sobre todo con actuaciones decisivas contra el Liverpool y el Bayern de Múnich en las eliminatorias de la Champions League, antes de volver a marcar en la victoria en la final ante el Arsenal.

    Dembélé aún necesitaba dejar su huella en el Mundial para reforzar su candidatura, y por fin marcó los primeros goles de su carrera en el torneo, con un hat-trick contra Noruega como momento más destacado de una campaña de seis tantos. Sin embargo, por lo demás quedó eclipsado por algunos de sus compañeros en Norteamérica, lo que significa que ahora es casi seguro que no logrará ganar dos Balones de Oro consecutivos.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: 23 goles, 10 asistencias. Ganó la Champions League, la Ligue 1, el Trophée des Champions, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si hubiera que coronar al jugador más destacado de las eliminatorias de la Champions League, entonces Khvicha Kvaratskhelia estaría muy por encima de prácticamente todos los demás. El extremo del PSG se convirtió en el primer jugador en la historia de la competición en marcar o asistir en siete partidos consecutivos de las eliminatorias, con algunos golazos incluidos en esa cifra, mientras el vigente campeón se abría camino hacia otro triunfo europeo.

    Sin embargo, el rendimiento de Kvaratskhelia a lo largo de la temporada no alcanzó esas mismas cotas, mientras que el hecho de que Georgia no se clasificara para el Mundial amenaza con poner un techo a dónde puede terminar en el recuento final del Balón de Oro. Aun así, sigue habiendo un camino hasta, al menos, el podio para el hombre al que llaman 'Kvaradona', y difícilmente podría haber hecho más para lograrlo.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelona)

    En 2025-26: Dos goles. Ganó el Mundial, la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras su regreso de la lesión de ligamento cruzado anterior que arruinó sus esperanzas de defender el Balón de Oro de 2024, Rodri no pareció el mismo jugador durante buena parte de la campaña 2025-26. Aunque tuvo sus momentos con la camiseta del Manchester City, con la que conquistó dos títulos, siguió teniendo problemas físicos y por momentos se le vio falto de ritmo.

    Sin embargo, todo eso quedó olvidado en el Mundial, donde Rodri fue uno de los jugadores más destacados de España en la conquista de su segundo título. Elegido mejor jugador del torneo, Rodri vuelve de repente a estar plenamente en la pelea por otro Balón de Oro que muchos creían inalcanzable.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappe (Real Madrid)

    En 2025-26: 58 goles, 14 asistencias.

    ¿Es este el año en que Kylian Mbappe por fin pone las manos sobre el Balón de Oro? Casi desde el momento en que irrumpió siendo adolescente en el Monaco, el delantero ha sido señalado como un futuro ganador del Balón de Oro. Pero, tras haber cumplido 27 años en diciembre, Mbappe sigue esperando su oportunidad de subir a lo más alto del podio.

    Durante gran parte de la temporada, poco más pudo hacer para darse la mejor oportunidad posible de acabar con esa espera, ya que Mbappe cargó con un Real Madrid en apuros, hasta el punto de sufrir una lesión de rodilla de la que le costó recuperarse por completo, mientras las esperanzas del Real Madrid de terminar la temporada con un trofeo se iban desvaneciendo poco a poco. Mbappe, eso sí, suele reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales, y por tercer torneo consecutivo fue uno de los jugadores más destacados, con 10 goles que le valieron una histórica segunda Bota de Oro.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern de Múnich)

    En 2025-26: 26 goles, 41 asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Quien predijera que Michael Olise tendría problemas para dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich estaba muy equivocado, ya que el extremo ha encadenado dos años de actuaciones fantásticas con el campeón de la Bundesliga. Tan capaz de marcar como de crear goles para sus compañeros, el jugador de 24 años se ha convertido en uno de los atacantes más temibles de Europa, al tiempo que también ha dejado su huella en la Champions League, especialmente contra el Real Madrid en los cuartos de final, al que volvió loco durante largos periodos en el Bernabéu antes de coronar la eliminatoria con un gol de vuelta en Baviera.

    Las actuaciones de Olise con su club también le ayudaron a asegurarse un puesto en el once de Francia pese a la intensa competencia por un sitio, y fue una de las estrellas de la campaña de Francia en el Mundial, con su creatividad y su visión de pase ayudándole a firmar un récord de siete asistencias.

  • messi Getty Images

    3Lionel Messi (Inter Miami)

    En 2025-26: 44 goles, 30 asistencias. Ganó la MLS Cup.

    Se pensaba que los días en los que Lionel Messi siquiera era nominado al Balón de Oro ya habían quedado atrás, pero después de guiar al Inter Miami a su primera MLS Cup de la historia antes de disfrutar de un brillante Mundial con Argentina, todavía existe una posibilidad real de que el ocho veces ganador sume otro Balón de Oro a su colección.

    Messi demostró estar a otro nivel en su camino hacia un segundo premio consecutivo al MVP de la MLS, al firmar seis goles y siete asistencias solo en los seis partidos del play-off de Miami, y sin duda ese éxito a nivel de club debería tenerse en cuenta cuando los votantes del Balón de Oro emitan sus papeletas.

    Después marcó ocho goles y dio cuatro asistencias durante un Mundial virtuoso, y aunque esta vez no pudo llevar a Argentina hasta el final, hizo lo suficiente para demostrar que, a los 39 años, sigue siendo uno de los mejores futbolistas del planeta, si no el mejor.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona)

    En 2025-26: 26 goles, 21 asistencias. Ganó el Mundial, La Liga y la Supercopa de España.

    Líder en las apuestas al Balón de Oro al inicio de la temporada, Lamine Yamal va por muy buen camino para convertirse en el primer jugador menor de 21 años en conquistar el galardón, ¡y ni siquiera tendría que ganarlo en 2026 para lograrlo! Las actuaciones del adolescente del Barcelona en las últimas rondas de la Champions League 2024-25 hicieron que muchos lo vieran como el mejor futbolista del mundo, y su segundo puesto por detrás de Dembele en la votación fue prueba de ello.

    Hay quienes siguen creyendo que Yamal necesita dejar más momentos decisivos en los partidos más grandes, mientras que también existen preocupaciones de que la cantidad de encuentros que ha disputado a tan corta edad esté provocando un aumento de los problemas de lesiones que, en última instancia, pusieron un prematuro final a su campaña con el club y desempeñaron un papel en su producción limitada con España en el Mundial. Aun así, pudo mostrar su dinamismo único mientras La Roja llegaba hasta el final en Norteamérica, pero el hecho de que Yamal no dejara su propio sello individual en el torneo significa que bien podría quedarse por muy poco corto una vez más en la carrera por el Balón de Oro.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern de Múnich)

    En 2025-26: 73 goles, ocho asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Siempre habrá quienes no aprecien del todo a Harry Kane, pero ahora que se ha quitado de encima el mono de los trofeos con el que tantos solían golpearle, el delantero del Bayern de Múnich ha parecido un hombre con una misión, totalmente decidido a demostrar que también es merecedor de reconocimiento individual mientras sigue viendo portería a un ritmo extraordinario.

    Además de marcar una montaña de goles, Kane exhibió su juego total con un efecto devastador para el campeón de la Bundesliga, mientras que marcó seis veces con Inglaterra durante su camino hasta las semifinales del Mundial. Quedarse corto en Norteamérica abrió la puerta a otros para arrebatarle el Balón de Oro, pero dado que este es un premio que se entrega habitualmente al jugador que ha disfrutado de la mejor temporada individual, es difícil discutir que Kane no acabara en lo más alto del podio.