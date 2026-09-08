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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Power Rankings del Balón de Oro 2026: Harry Kane, Lamine Yamal y Lionel Messi lideran la batalla campal por el Balón de Oro

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
Luis Díaz
A. Hakimi
Pau Cubarsí
D. Raya
Lautaro Martínez
Fabián Ruiz
M. Oyarzabal
World Cup
Liga de Campeones
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Copa Africana de Naciones

Con la duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo presumiblemente quedando ya en el retrovisor, la lucha por el Balón de Oro no se había sentido tan abierta en casi 20 años, con innumerables jugadores empezando ahora cada temporada creyendo que tienen opciones de conquistar el premio individual más prestigioso que ofrece el fútbol. Ousmane Dembele resurgió de una carrera marcada por las lesiones y la irregularidad para ganar el Balón de Oro en 2025, y vuelve a estar entre un nutrido grupo de candidatos en 2026.

Dembélé dejó prácticamente asegurado el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al Paris Saint-Germain a conquistar su primera Copa de Europa, y es muy probable que la Champions League vuelva a tener un peso decisivo en la lucha por el Balón de Oro en esta ocasión. Sin embargo, también era año de Mundial, por lo que existe la posibilidad de que lo mostrado durante el verano en Norteamérica tenga una enorme influencia en el resultado final.

No hay que olvidar, además, que también se tendrá en cuenta la Copa Africana de Naciones, lo que significa que podría haber algunos jugadores que no solo hayan brillado con sus clubes, sino que también hayan impresionado en dos grandes torneos a lo largo de la temporada.

La victoria de España en la final del Mundial no solo bajó el telón de la temporada, sino también de la batalla por el Balón de Oro, ya que nadie podía hacer nada más para reforzar su candidatura. El Power Rankings del Balón de Oro de GOAL ha seguido durante los últimos nueve meses a los candidatos más probables al Balón de Oro de 2026, y estos son, a nuestro juicio, quienes tienen más opciones de subirse a lo más alto del podio en la ceremonia de Londres del 26 de octubre...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: 25 goles, siete asistencias. Ganó el Mundial, La Liga y la Supercopa de España.

    No hay ninguna duda de que Ferran Torres marcó el gol más importante de toda la temporada 2025-26 cuando anotó el único tanto de la final del Mundial, en la prórroga y en Nueva Jersey, y es justo sugerir que ese gol pesa mucho de cara a su nominación al Balón de Oro, especialmente porque su torneo con España hasta ese momento había sido bastante decepcionante.

    Dicho esto, también aportó bastantes goles para el Barcelona en su exitosa defensa del título de La Liga, mientras que su fulgurante inicio de etapa en el PSG debería ayudarle en sus opciones de sumar un par de votos.

    • Anuncios
  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    En 2025-26: Cuatro goles, seis asistencias, 31 porterías a cero. Ganó la Premier League.

    Quizá ningún jugador represente mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhaes, ya que el internacional brasileño se ha consolidado como una de las armas más peligrosas a balón parado de la Premier League, mientras que su estilo físico de defender pocas veces ha estado tan en boga en las últimas dos décadas como lo está ahora mismo.

    Aunque William Saliba sigue teniendo la misma clase de siempre, Gabriel ya puede ser considerado el más influyente del dúo de centrales del Arsenal. Sin embargo, su penalti fallado en la final de la Champions League sin duda le pasará factura en la votación del Balón de Oro, al igual que la eliminación relativamente temprana de Brasil del Mundial.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martínez (Inter)

    En 2025-26: 30 goles, 10 asistencias. Ganó la Serie A y la Coppa Italia.

    Aunque fue eliminada de forma bochornosa de la Champions League por el Bodo/Glimt, el Inter completó igualmente una temporada exitosa, ya que el conjunto nerazzurro aseguró el título de la Serie A antes de imponerse en la final de la Coppa Italia. Como en años anteriores, Lautaro Martínez fue el motor de ese éxito.

    Terminó con tres goles de ventaja como máximo goleador de la máxima categoría italiana y trasladó ese estado de forma al Mundial, donde marcó algunos goles cruciales para Argentina, incluido el tanto de la victoria en su triunfo de semifinales sobre Inglaterra. Por desgracia, Lautaro no saltó del banquillo en la final, ya que la Albiceleste priorizó la solidez defensiva, lo que le impidió repetir el gol de la victoria que marcó en la final de la Copa América de 2024.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: Cuatro goles, 18 asistencias, 21 porterías a cero. Ganó la Copa Africana de Naciones, la Champions League, la Ligue 1 y la Supercopa de la UEFA.

    El mejor lateral derecho del planeta, Achraf Hakimi disfrutó de otra excelente temporada con el PSG y regresó de su lesión justo a tiempo para desempeñar un papel pleno en su triunfo en la final de la Champions League.

    Por ahora, también puede afirmar que es campeón de África tras la decisión de la CAF de anular el resultado de la controvertida final de la Copa de Naciones, aunque la apelación de Senegal todavía podría revertir esa decisión. En cualquier caso, Marruecos volvió a demostrar que es la gran referencia del continente en la Copa del Mundo, con Hakimi rindiendo a gran nivel durante su camino hasta los cuartos de final.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Jude Bellingham (Real Madrid)

    En 2025-26: 15 goles, seis asistencias.

    Después de haber terminado en el podio en 2024, las opciones de Jude Bellingham de lograr siquiera una nominación al Balón de Oro dos años después parecían esfumarse tras una temporada profundamente decepcionante en el Real Madrid, marcada además por dos periodos de baja mientras se recuperaba de una lesión. Sin embargo, lo que Bellingham hizo con Inglaterra en el Mundial le ha valido un puesto en la lista final de candidatos.

    El centrocampista fue el gran motor de la carrera de Inglaterra hasta las semifinales, con un total de siete goles, incluidos dobletes decisivos ante México y Noruega en las rondas eliminatorias. Y aunque Inglaterra volvió a quedarse corta una vez más en el escenario mundial, es probable que las actuaciones de Bellingham hayan permanecido mucho tiempo en la memoria de los votantes del Balón de Oro.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    15Vinicius Jr (Real Madrid)

    En 2025-26: 28 goles, 16 asistencias.

    Vinicius Jr vivió un 2025 miserable en lo que respecta a sus actuaciones con el Real Madrid, al firmar solo ocho goles en La Liga a lo largo del año natural, mientras su gira de venganza por el Balón de Oro se torcía. Sin embargo, como dice el viejo adagio, «la forma es temporal, la clase es permanente», y Vini demostró que todavía puede ser decisivo durante una buena racha con la que arrancó 2026, en la que marcó cuatro goles en seis partidos de eliminatorias de la Champions League.

    La vuelta del extalento del Flamengo a su mejor nivel no bastó para ayudar a llevar títulos al Bernabéu, pero sí logró dejar atrás su pésimo registro con Brasil mientras lideraba desde el frente con cuatro goles durante el Mundial, aunque no pudo llevar a Brasil más allá de los octavos de final y la espera por la sexta estrella continúa.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    En 2025-26: ocho goles, 15 asistencias. Ganó la Premier League.

    Declan Rice se consolidó como uno de los centrocampistas de élite del mundo con sus actuaciones ante el Real Madrid en la Liga de Campeones 2024-25, y el jugador del Arsenal no ha dejado de crecer desde entonces. Rice fue uno de los futbolistas más importantes del Arsenal en la conquista del título de la Premier League, además de desempeñar un papel clave en la llegada del equipo a la final de la Liga de Campeones.

    Sus conducciones, acciones defensivas y saques a balón parado hicieron que rara vez pasara desapercibido en los partidos, y siguió realizando aportaciones decisivas durante el camino de Inglaterra hasta las semifinales del Mundial, pese a luchar contra lesiones y una enfermedad en Norteamérica.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: Siete goles, 10 asistencias. Ganó la Champions League, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Vitinha recorrió un largo camino desde su decepcionante cesión en el Wolves en 2021 hasta acabar en el podio del Balón de Oro en 2025, y el gran director del juego del PSG es considerado ahora por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Sin duda, jugó a ese nivel durante gran parte de la temporada pasada, y además añadió más goles y asistencias a su juego mientras el equipo de Luis Enrique volvía a ganar tanto la Ligue 1 como la Champions League.

    Vitinha fue nombrado mejor jugador del partido en la final de esta última, y siguió marcando el ritmo de Portugal en el Mundial, aunque la selección portuguesa en su conjunto decepcionó enormemente en su camino hacia una derrota ante España en octavos de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: Tres goles, seis asistencias. Ganó el Mundial, la Champions League, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Fabian Ruiz se perdió en realidad una parte importante de la temporada por lesión, pero como el jugador más laureado de la temporada 2025-26, aun así se hizo un hueco en la lista de candidatos al Balón de Oro. El jugador del PSG pudo hacer algunas contribuciones clave a su éxito nacional y europeo, al volver a formar un tercio de la mejor unidad de centro del campo del planeta.

    Ruiz luego rindió a gran nivel con España durante su triunfal camino hacia el Mundial tras entrar en el once durante las rondas eliminatorias. El ex del Napoli aún no conoce la derrota en sus 50 partidos con La Roja, y el talismán de la selección ha añadido ahora un título mundial al europeo que ayudó a ganar en 2024.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Díaz (Bayern de Múnich)

    En 2025-26: 30 goles, 27 asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Se podría perdonar a los aficionados del Liverpool por preguntarse si su temporada 2025-26 habría sido mucho más exitosa si Luis Diaz no hubiera sido vendido el verano pasado. El versátil delantero desempeñó un papel importante en el triunfo liguero del Liverpool en 2024-25, pero su deseo de afrontar un nuevo desafío llevó al club a aceptar una oferta de 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern de Múnich por el internacional colombiano.

    Diaz no ha mirado atrás desde entonces, ya que ha forjado un gran entendimiento con Harry Kane y el resto de sus compañeros en el Bayern. Algunos de sus goles en la Bundesliga la temporada pasada fueron espectaculares, mientras que sus brillantes actuaciones en la Champions League sin duda habrán llamado la atención de los votantes del Balón de Oro, aunque el Bayern volvió a quedarse corto en Europa. También dejó algunos momentos mágicos con Colombia en el Mundial, aunque fue eliminada en la tanda de penaltis por Suiza en octavos de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona)

    En 2025-26: Un gol, dos asistencias, 26 porterías a cero. Ganó el Mundial, LaLiga y la Supercopa de España.

    Todas las miradas estaban puestas en Lamine Yamal cuando España puso rumbo al Mundial, pero al final quedó eclipsado por otro adolescente del Barcelona, Pau Cubarsi. El futbolista de 19 años dio continuidad a otra temporada de títulos con el Barça presentándose de verdad en el escenario global, y muchos vieron a Cubarsi como el central más destacado del torneo en Norteamérica.

    El defensor fue nombrado mejor jugador joven tras la victoria de España en la final, ya que Cubarsi desempeñó un papel clave para que La Roja concediera solo 10 disparos a puerta y un único gol en su camino hacia el título.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    En 2025-26: 58 goles, 11 asistencias. Ganó la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras una temporada decepcionante para sus propios altísimos estándares, Erling Haaland activó el «modo Terminator» para iniciar la campaña 2025-26, convirtiéndose en un ariete demoledor en solitario para el Manchester City en su intento de volver a asentarse como aspirante a los mayores títulos. Una posterior sequía goleadora al comienzo de 2026 amenazó con arruinar tanto las opciones de Haaland al Balón de Oro como las esperanzas de títulos del City, después de caer eliminado de la Champions League, pero tanto él como el equipo reaccionaron, ganando la FA Cup y la Carabao Cup mientras llevaban al Arsenal hasta el límite en la pelea por el título de la Premier League.

    Así, aunque Haaland no logró conquistar los trofeos más importantes a su alcance, su candidatura al Balón de Oro se vio indudablemente reforzada por la primera presencia de Noruega en un Mundial desde 1998, donde su delantero estrella sacó el máximo partido al momento al marcar siete goles durante su primera clasificación de la historia para los cuartos de final.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: 25 goles, 14 asistencias. Ganó la Champions League, la Ligue 1, el Trophée des Champions, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones limitaron el impacto que Dembele pudo tener en la primera mitad de la temporada del PSG, lo que hacía pensar que defender su Balón de Oro estaba descartado. Sin embargo, tras recuperar por completo la forma física, volvió a entrar en la pelea al reencontrarse con su mejor versión, especialmente con actuaciones decisivas contra el Liverpool y el Bayern de Múnich en las eliminatorias de la Champions League, antes de volver a marcar en la victoria final sobre el Arsenal.

    Dembele todavía necesitaba dejar su huella en el Mundial para reforzar su candidatura, y por fin marcó los primeros goles mundialistas de su carrera, con un hat-trick contra Noruega como momento más destacado de una campaña de seis tantos. Sin embargo, por lo demás quedó eclipsado por algunos de sus compañeros en Norteamérica, lo que significa que revalidar el Balón de Oro es ahora casi con total seguridad inalcanzable.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: 23 goles, 10 asistencias. Ganó la Champions League, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si tuviéramos que coronar al jugador más destacado de las eliminatorias de la Champions League, entonces Khvicha Kvaratskhelia estaría muy por encima de prácticamente todos los demás. El extremo del PSG se convirtió en el primer jugador en la historia de la competición en marcar o asistir en siete partidos consecutivos de eliminatorias, con algunos golazos incluidos en esa cifra, mientras el vigente campeón se abría camino hacia otro triunfo europeo.

    Sin embargo, el nivel de Kvaratskhelia a lo largo de la temporada no alcanzó esas mismas cotas, mientras que el hecho de que Georgia no lograra clasificarse para el Mundial amenaza con poner un techo a su posición en la clasificación final del Balón de Oro. Aun así, sigue habiendo un camino hacia, al menos, el podio para el hombre al que llaman 'Kvaradona', y difícilmente podría haber hecho más para llegar hasta ahí.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelona)

    En 2025-26: Dos goles. Ganó el Mundial, la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras regresar de la lesión de LCA que arruinó sus esperanzas de defender el Balón de Oro de 2024, Rodri no pareció el mismo jugador durante buena parte de la campaña 2025-26. Aunque tuvo sus momentos con la camiseta del Manchester City mientras aseguraba dos títulos, siguió teniendo problemas de forma física y por momentos se le vio falto de ritmo.

    Sin embargo, todo eso quedó olvidado en el Mundial, donde Rodri fue uno de los jugadores más destacados de España en la conquista de su segundo título. Elegido mejor jugador del torneo, Rodri vuelve de repente a estar de lleno en la pelea por otro Balón de Oro que muchos creían inalcanzable.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappe (Real Madrid)

    En 2025-26: 58 goles, 14 asistencias.

    ¿Es este el año en que Kylian Mbappe por fin pone sus manos sobre el Balón de Oro? Prácticamente desde el momento en que irrumpió siendo adolescente en el Mónaco, el delantero fue señalado como un futuro ganador del Balón de Oro. Pero, tras haber cumplido 27 años en diciembre, Mbappe sigue esperando su oportunidad de subirse a lo más alto del podio.

    Durante gran parte de la temporada, poco más pudo hacer para darse la mejor oportunidad posible de acabar con esa espera, ya que Mbappe sostuvo a un Real Madrid en apuros, hasta el punto de sufrir una lesión de rodilla de la que le costó recuperarse por completo, mientras las esperanzas del Real Madrid de terminar la temporada con un trofeo se iban desvaneciendo poco a poco. Mbappe, sin embargo, suele reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales y, por tercer torneo consecutivo, fue uno de los jugadores más destacados, con 10 goles que le valieron una histórica segunda Bota de Oro.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern de Múnich)

    En 2025-26: 26 goles, 41 asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Cualquiera que predijera que Michael Olise tendría dificultades para dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich se ha equivocado de lleno, ya que el extremo ha encadenado dos años de actuaciones fantásticas con el campeón de la Bundesliga. Tan capaz de marcar como de crear goles para sus compañeros, el jugador de 24 años se ha convertido en uno de los futbolistas de ataque más temibles de Europa, al tiempo que también ha dejado su huella en la Champions League, especialmente contra el Real Madrid en los cuartos de final, al que volvió loco durante largos tramos en el Bernabéu antes de rematar la eliminatoria con un gol ya de vuelta en Baviera.

    Las actuaciones de Olise con su club también le ayudaron a afianzarse en un puesto de titular en la selección francesa pese a la intensa competencia por los puestos, y fue una de las estrellas de la campaña de Francia en la Copa del Mundo, con su creatividad y visión de pase ayudándole a firmar un récord de siete asistencias.

  • messi Getty Images

    3Lionel Messi (Inter Miami)

    En 2025-26: 44 goles, 30 asistencias. Ganó la MLS Cup.

    Se pensaba que los días en los que Lionel Messi siquiera era nominado al Balón de Oro ya habían quedado atrás, pero después de guiar al Inter Miami a su primera MLS Cup de la historia antes de disfrutar de un brillante Mundial con Argentina, todavía existe una posibilidad real de que el ocho veces ganador sume otro Balón de Oro a su colección.

    Messi demostró estar muy por encima del resto en su camino hacia un segundo premio consecutivo al MVP de la MLS, ya que firmó seis goles y siete asistencias solo en los seis partidos del play-off de Miami, y sin duda ese éxito a nivel de clubes debería tenerse en cuenta cuando los votantes del Balón de Oro emitan sus votos.

    Después marcó ocho goles y dio cuatro asistencias durante un Mundial sublime, y aunque esta vez no pudo llevar a Argentina hasta el final, hizo lo suficiente para demostrar que, a los 39 años, sigue siendo uno de los mejores futbolistas del planeta, si no el mejor.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona)

    En 2025-26: 26 goles, 21 asistencias. Ganó el Mundial, La Liga y la Supercopa de España.

    Lamine Yamal, el favorito de las casas de apuestas para el Balón de Oro al inicio de la temporada, va muy bien encaminado para convertirse en el primer jugador menor de 21 años en conquistar el premio, ¡y ni siquiera tendría que ganarlo en 2026 para lograrlo! Las actuaciones del adolescente del Barcelona en las últimas rondas de la Champions League 2024-25 hicieron que muchos lo vieran como el mejor futbolista del mundo, y su segundo puesto tras Dembele en la votación fue una prueba de ello.

    Hay quienes siguen creyendo que Yamal necesita dejar más momentos decisivos en los partidos más importantes, mientras que también existen dudas de que la cantidad de encuentros que ha disputado a tan corta edad esté provocando un aumento de los problemas físicos que, en última instancia, pusieron fin de forma prematura a su temporada con el club y también influyeron en su limitada producción con España en el Mundial. Aun así, pudo mostrar su dinamismo único mientras La Roja llegaba hasta el final en Norteamérica, pero el hecho de que Yamal no dejara su propio sello individual en el torneo significa que bien podría quedarse por muy poco a las puertas del Balón de Oro una vez más.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern de Múnich)

    En 2025-26: 73 goles, ocho asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Siempre habrá quienes no aprecien del todo a Harry Kane, pero ahora que se ha quitado de encima la losa del trofeo que tantos solían usar para golpearle, el delantero del Bayern de Múnich ha parecido un hombre en una misión, totalmente decidido a demostrar que también es merecedor de reconocimiento individual mientras sigue viendo puerta a un ritmo asombroso.

    Además de marcar una barbaridad de goles, Kane exhibió su juego total con un efecto devastador para el campeón de la Bundesliga, mientras que marcó seis veces con Inglaterra durante su camino hasta las semifinales del Mundial. Quedarse corto en Norteamérica abrió la puerta a que otros le arrebataran el Balón de Oro, pero dado que este es un premio que se entrega habitualmente al jugador que ha disfrutado de la mejor temporada individual, es difícil discutir que Kane no acabara en lo más alto del podio.