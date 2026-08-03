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North Carolina CourageGetty Images

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Power Rankings de la NWSL: Utah Royals y North Carolina Courage se dan un festín de goles, Gotham FC conserva el primer puesto

NWSL

Sam Kerr y Gotham respondieron por partida doble, Utah le endosó cinco a Portland y el Courage volvió a meterse en la conversación con una contundente victoria por 5-0 sobre Orlando.

Justo cuando la NWSL parecía estar asentándose en un orden jerárquico, la jornada 15 volvió a agitar la clasificación. Los partidos entre semana siempre generan algo de caos, y el Kansas City Current vivió ambas caras de esa situación. Marcó cinco goles ante Racing Louisville antes de conformarse con un punto en un empate 1-1 con Angel City en su segundo partido de la semana.

Washington siguió pareciendo en todo momento el gran favorito al Shield, especialmente en una victoria entre semana por 1-0 sobre Utah Royals. Incluso después de la derrota del domingo ante San Diego, el Spirit sigue siendo uno de los equipos más completos de la liga. Trinity Rodman también se está acercando a uno de los mejores momentos de forma que le hemos visto a la delantera estrella, con ocho goles para meterse en la pelea por la Bota de Oro. La delantera del Orlando Pride Barbra Banda sigue liderando la carrera con 12, pese a estar con Zambia en la Copa Africana de Naciones femenina.

Fue una semana con muchos goles en toda la liga. Utah se repuso de su derrota ante Washington sorprendiendo el domingo a Portland con un 5-1, mientras que el North Carolina Courage también lanzó un mensaje con una demolición por 5-0 del Orlando el viernes.

Gotham FC también sigue encontrando la manera de sacar resultados pese al aumento de su lista de lesiones, en la que ahora también figura Emily Sonnett después de que fuera descartada para lo que resta de temporada por una lesión de rodilla. Incluso sin Sonnett, Gotham venció 1-0 al Bay FC el miércoles antes de imponerse por la mínima al Houston Dash el sábado gracias a Sam Kerr.

El Power Ranking de esta semana exigió muchos movimientos, así que así están los 16 clubes antes de otra semana clave...

  • Chicago StarsGetty Images

    16Chicago Stars

    Clasificación anterior: 16

    Resultado: Derrota por 2-1 contra Racing Louisville

    Consecuencias: Las Stars siguen buscando consistencia y, aunque su actuación contra Racing dejó algunos destellos, otra derrota por la mínima las deja con cada vez menos oportunidades de escalar en la clasificación.

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  • Racing LouisvilleGetty Images

    15Racing Louisville

    Clasificación anterior: 15

    Resultado: Victoria por 2-1 ante Chicago Stars

    Consecuencias: Louisville necesitaba desesperadamente una reacción, y la tuvo. El club sigue en la penúltima posición de la clasificación, pero ahora suma 14 puntos tras tres muy necesarios logrados el fin de semana.

  • Boston LegacyGetty Images

    14Boston Legacy

    Clasificación anterior: 12

    Resultado: Empate 1-1 contra Denver Summit

    Consecuencias: Boston marcó primero y parecía que se iba a llevar los tres puntos ante el otro equipo de expansión. Por desgracia, Summit provocó un penalti en el minuto 72 y transformó la pena máxima. Boston está justo por detrás de Summit en la clasificación de la liga, en la 12.ª posición.

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13Cumbre de Denver

    Posición anterior: 13

    Resultado: Empate 1-1 contra Boston Legacy

    Consecuencias: Denver Summit tomó algunas decisiones defensivas cuestionables que mantuvieron a Boston en el partido; sin embargo, pudo transformar un penalti para igualar el marcador. Todavía necesita sumar más resultados, y rápido, para asegurar un puesto en la postemporada, y Lindsey Heaps tendrá que empezar a aportar algunos goles para ayudar al equipo a conseguirlo.

  • Kansas City CurrentGetty Images

    12Kansas City Current

    Clasificación anterior: 14

    Resultado: Empate 1-1 contra Angel City

    Consecuencias: Es probable que Kansas City se marche de este partido con la sensación de haber dejado escapar dos puntos. Aunque sumar siempre es importante en la NWSL, el Current tenía una oportunidad de ganar impulso y seguir escalando en la clasificación, pero en cambio se conformó con un empate ante un Angel City con ganas de aguar la fiesta.

  • Orlando prideGetty Images

    11Orlando Pride

    Clasificación anterior: 9

    Resultado: Derrota por 5-0 ante North Carolina Courage

    Consecuencias: Orlando fue claramente superado en ambas áreas del campo, lo que genera dudas sobre un equipo que había ido ganando impulso en las últimas semanas. Pride tiene talento suficiente para rehacerse, pero una derrota de esta magnitud probablemente le hará caer en picado...

  • Bay FCGetty Images

    10Bay FC

    Clasificación anterior: 11

    Resultado: Derrota por 3-2 ante Seattle Reign

    Consecuencias: Marcar dos goles contra Seattle es una señal positiva, pero los despistes defensivos siguen borrando demasiado de ese progreso. Bay sigue siendo competitivo, pero con los puntos cada vez más valiosos, el margen de error es cada vez más difícil de justificar. Eso sí, fue alentador volver a ver en acción a Abby Dahlkemper después de estar de baja por maternidad.

  • Houston DashGetty Images

    9Houston Dash

    Posición anterior: 10

    Resultado: Derrota por 1-0 ante Gotham FC

    Consecuencias: La derrota de Houston fue más frustrante que desalentadora. El Dash logró contener durante largos tramos a uno de los ataques con más talento de la liga, pero otro partido sin marcar pone de relieve una preocupación persistente. El Dash necesita generar peligro con la suficiente regularidad en el último tercio.

  • Angel CityGetty Images

    8Angel City

    Posición anterior: 8

    Resultado: Empate 1-1 contra Kansas City Current

    Consecuencias: Angel City necesita más regularidad ofensiva si quiere aspirar seriamente a subir en la clasificación. Un punto sigue siendo una señal positiva, pero este es un equipo que debería ser capaz de marcar más goles, especialmente con algunas de las mejores jugadoras de ataque del mundo en la plantilla, desde Ally Sentnor hasta Sveindís Jane Jónsdóttir.

  • Seattle ReignGetty Images

    7Seattle Reign

    Posición anterior: 6

    Resultado: Victoria por 3-2 ante Bay FC

    Consecuencias: El Reign sigue reforzando su candidatura como uno de los equipos de élite de la liga. La victoria por 3-2 sobre Bay FC no siempre fue cómoda, pero Seattle mostró la pegada ofensiva y la resiliencia necesarias para sacar los tres puntos. Los goles de Mia Fishel, Jess Fishlock y Maddie Dahlien no hicieron más que aumentar la emoción.

  • Portland ThornsGetty Images

    6Portland Thorns

    Clasificación anterior: 4

    Resultado: Derrota por 5-1 contra Utah Royals

    Consecuencias: Este fue un resultado que Portland querrá olvidar cuanto antes. Las Thorns se vieron superadas desde el pitido inicial, y una derrota por cinco goles plantea serias dudas sobre su solidez defensiva y su capacidad de reacción cuando los partidos empiezan a complicarse. Portland no había encajado cinco goles en un partido desde la derrota por 5-4 ante Kansas City el 16 de marzo de 2024.

  • North Carolina CourageGetty Images

    5North Carolina Courage

    Clasificación anterior: 8

    Resultado: Ganó 5-0 al Orlando Pride

    Consecuencias: The Courage ofreció una actuación de esas que pueden cambiar por completo la conversación en torno a un equipo. La goleada de cinco tantos al Orlando no fueron solo tres puntos, sino también un recordatorio de que Ashley Sanchez y el ataque de North Carolina pueden arrollar a cualquiera, y rápido. Tras una racha irregular, este resultado supone un gran impulso de confianza y podría devolver al Courage a la pelea por los playoffs.

  • San Diego WaveGetty Images

    4San Diego Wave

    Posición anterior: 5

    Resultado: Victoria por 1-0 ante Washington Spirit

    Consecuencias: San Diego no solo sumó tres puntos, sino que también lanzó un mensaje al frenar a uno de los equipos más peligrosos de la liga y demostrar que puede ganar los partidos más importantes. Lia Godfrey fue todo lo que necesitó el Wave para asegurar la victoria.

  • Washington SpiritGetty Images

    3Washington Spirit

    Posición anterior: 1

    Resultado: Derrota por 1-0 contra San Diego Wave

    Consecuencias: La condición de líder del Spirit sufre un pequeño revés tras una noche poco habitual ante uno de los equipos con la defensa más sólida de la liga. Washington tuvo problemas para superar la línea defensiva de San Diego y no pudo encontrar ese momento en los últimos compases del partido que le ha diferenciado del resto de la liga esta temporada. El Spirit sigue en una posición prometedora, actualmente en segundo lugar con 36 puntos, a solo uno de Gotham en la lucha por el título.

  • Utah RoyalsGetty Images

    2Utah Royals

    Clasificación anterior: 3

    Resultado: Victoria por 5-1 ante Portland Thorns

    Consecuencias: Las Royals acaban de firmar una de las declaraciones de intenciones más importantes de la temporada. Una explosión de cinco goles contra un aspirante habitual no fue simplemente una victoria, sino una declaración de que Utah pertenece a la élite de la liga, algo que en realidad nunca se había dicho antes. Utah ocupa la tercera posición de la clasificación de la liga con 33 puntos.

  • Gotham FCGetty Images

    1Gotham FC

    Posición anterior: 2

    Resultado: Victoria por 1-0 ante Houston Dash

    Consecuencias: Gotham sigue pareciendo un equipo campeón, incluso cuando el margen es estrecho y las lesiones siguen castigando a la plantilla. La victoria por 1-0 sobre Houston no fue un triunfo contundente en el marcador, pero sí fue otro ejemplo de la capacidad de Gotham para controlar los partidos, mantenerse organizado y encontrar ese momento decisivo en los instantes de máxima presión.