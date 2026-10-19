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San Diego WaveGetty Images
Traducido por

Power Rankings de la NWSL: San Diego Wave se aúpa al número 1, Washington Spirit aplaza la celebración del Shield de Gotham y Seattle Reign refuerza sus opciones de entrar en los playoffs

NWSL

El NWSL Shield sigue en juego: otro fin de semana de competición en la NWSL asegura la clasificación de algunos equipos para la fase final, pero deja fuera a varios.

Seattle Reign FC reforzó sus opciones de clasificarse para los playoffs con una victoria por 3-1 ante Chicago Stars y ascendió hasta la última plaza de la NWSL que da acceso a la fase final, mientras la temporada regular entra en su recta final.

Tras un breve parón internacional, volvió la competición: algunos equipos afianzaron su posición de cara a los playoffs, mientras otros vieron cómo se esfumaban sus opciones. Washington Spirit aseguró su plaza en la fase final con una victoria de autoridad ante Gotham FC. Pese a contar con Ashley Sanchez, líder de la clasificación de la Bota de Oro, North Carolina Courage cayó por 2-1 ante San Diego y salió de los puestos de playoffs.

Racing Louisville, Houston Dash, Bay FC y Chicago Stars están oficialmente fuera de la lucha por los playoffs. Pero el NWSL Shield aún no tiene dueño y, con plazas para los playoffs todavía en juego, queda mucho por decidir.

Tras otro fin de semana repleto de acontecimientos, GOAL ordena a los 16 equipos...

  • Chicago StarsScoreplay

    16Chicago Stars

    Puesto anterior: 16

    Resultado: Derrota por 3-1 ante el Seattle Reign

    Consecuencias: Chicago perdió otro partido y, aunque el resultado no cambió mucho para el Chicago Stars, que lleva bastante tiempo fuera de los puestos de playoff, sí ayudó al Seattle Reign a hacerse con la octava plaza. Chicago logró marcar un gol gracias al primero de Simone Charley con el Chicago Stars.

  • Racing LouisvilleScoreplay

    15Racing Louisville

    Posición anterior: 15

    Resultado: Derrota por 2-1 ante Boston Legacy

    Consecuencias: El Racing Louisville parece haber bajado los brazos. Puede que sus opciones de clasificarse para los playoffs se hayan esfumado, pero aún tiene algo por lo que jugar. Kayla Fischer adelantó al Racing en el minuto 22, pero, a partir de entonces, el equipo pasó el resto del partido corriendo detrás del Boston Legacy, que marcó dos goles en la segunda parte para culminar la remontada.

  • Bay FCScoreplay

    14Bay FC

    Posición anterior: 14

    Resultado: Empató 2-2 con Portland Thorns

    Consecuencias: El duelo del Bay FC contra Portland Thorns era el partido que había que ver este fin de semana. Pese a haber quedado eliminado en la jornada 23, el Bay FC jugó como si sus opciones de clasificarse para los playoffs estuvieran en juego. Caroline Conti y Kennedy Fuller marcaron un gol cada una y ayudaron al Bay FC a sumar un punto.

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  • imago-sport-1075445294.jpgZUMA Press Wire

    13Houston Dash

    Posición anterior: 13

    Resultado: Derrota por 2-1 ante el Orlando Pride

    Consecuencias: El Dash se dejó tres puntos ante el Orlando Pride, después de haber quedado sin opciones de clasificarse para los playoffs en la jornada 24. Danielle Colaprico marcó para Houston, pero su gol no bastó para evitar la derrota.

  • Boston Legacy celebrateGetty

    12Boston Legacy

    Clasificación anterior: 14

    Resultado: Victoria por 2-1 ante Racing Louisville

    Consecuencias: Boston Legacy y Racing Louisville ya no tenían opciones de clasificarse para la fase final, así que todo dependía de quién tuviera más ganas de competir. En esta ocasión, fue Boston. Amanda Gutierres y Deja Davis marcaron los goles de Boston.

  • Orlando PrideScoreplay

    11Orlando Pride

    Clasificación anterior: 11

    Resultado: Victoria por 2-1 ante Houston Dash

    Consecuencias: Orlando Pride necesitaba una victoria, y el penalti de Luana y el primer gol de Solai Washington en la NWSL se la dieron. Pero, pese a sumar los tres puntos, Orlando Pride ya no tiene opciones de clasificarse para los playoffs.

  • Denver SummitGetty Images

    10Denver Summit

    Clasificación anterior: 9

    Resultado: Derrota por 3-2 ante Angel City FC

    Consecuencias: Denver Summit tenía ante sí la difícil tarea de encontrar una solución defensiva frente a un Angel City en plena forma. Aunque Melissa Kössler y Lindsey Heaps marcaron para el equipo de Colorado, el conjunto acabó encajando tres goles en rápida sucesión después de adelantarse 1-0.

  • Croix BethuneGetty Images

    9Kansas City Current

    Posición anterior: 10

    Resultado: Victoria por 2-0 ante Utah Royals

    Consecuencias: El Kansas City Current está encontrando su mejor forma justo en el momento decisivo. El doblete de Haley Hopkins marcó la diferencia ante Utah Royals y, de repente, el Kansas City Current ocupa el cuarto puesto de la clasificación con 47 puntos.

  • Utah RoyalsGetty Images

    8Utah Royals

    Posición anterior: 4

    Resultado: Derrota por 2-0 ante el Kansas City Current

    Consecuencias: El Utah Royals pareció quedarse atónito ante el Current, que no pudo responder al doblete de Hopkins. El Royals sigue en una posición segura en la lucha por los playoffs: ocupa actualmente el sexto puesto con 46 puntos.

  • Angel City FCGetty Images

    7Angel City

    Posición anterior: 7

    Resultado: Ganó 3-2 ante Denver Summit

    Consecuencias: Angel City es uno de esos equipos que han escalado posiciones sin hacer ruido. El club de Los Ángeles ocupa ahora el quinto puesto de la clasificación de la liga tras marcarle tres goles a Denver.  Sveindís Jónsdóttir, Taylor Suarez y Ally Sentnor marcaron en un intervalo de 11 minutos antes de que Denver respondiera con su segundo gol.

  • Portland ThornsGetty Images

    6Portland Thorns

    Posición anterior: 6

    Resultado: Empate 2-2 ante Bay FC

    Consecuencias: Este partido parece el comienzo de una rivalidad, con ambos equipos y sus aficiones llenando el estadio. Las jugadoras también estuvieron a la altura de lo que había en juego: subieron la intensidad en las entradas y buscaron la portería con determinación. Morgan Weaver, de Thorns FC, marcó un gol precioso al principio, pero Bay FC logró anotar dos tantos antes de que Caiya Hanks rescatara un punto para Thorns FC a domicilio.

  • Seattle Reign FCGetty Images

    5Seattle Reign

    Posición anterior: 8

    Resultado: Victoria por 3-1 ante Chicago Stars

    Consecuencias: Seattle Reign necesitaba ganar, y esta victoria fue perfecta para ayudarle a asegurarse el octavo puesto en la clasificación de la liga. Maddie Mercado, del Reign FC, marcó un doblete, y Nérilia Mondésir también vio puerta.

  • North Carolina CourageGetty Images

    4North Carolina Courage

    Posición anterior: 3

    Resultado: Derrota por 2-1 ante San Diego Wave

    Consecuencias: North Carolina Courage lleva semanas bordeando la línea que marca el acceso a los playoffs y ahora ha caído fuera de los puestos de clasificación. La derrota por 2-1 ante San Diego lo dejó en novena posición, solo un partido después de que una victoria por 1-0 sobre Seattle lo situara octavo. Con la temporada llegando a su fin, se le acaba el tiempo para convertir sus aspiraciones de disputar los playoffs en una plaza en la fase final.

  • Trinity RodmanGetty Images

    3Washington Spirit

    Posición anterior: 4

    Resultado: Ganó 1-0 ante el Gotham FC

    Consecuencias: El Washington Spirit se clasificó para los playoffs, y hacerlo ante su rival de la costa este, el Gotham FC, hizo que la victoria fuera aún más especial. El primer gol de Lucia Di Guglielmo en la NWSL marcó la diferencia entre ambos equipos.

  • Gotham FCGetty Images

    2Gotham FC

    Clasificación anterior: 1

    Resultado: Derrota por 1-0 ante Washington Spirit

    Consecuencias: Gotham tenía la oportunidad de asegurarse el Shield, pero una pérdida de balón que le costó cara lo dejó sin puntuar a domicilio y aplazó las celebraciones. Su plaza en los playoffs está asegurada, pero fue un resultado frustrante con un trofeo al alcance.

  • Melanie BarcenasGetty Images

    1San Diego Wave

    Clasificación anterior: 2

    Resultado: Victoria por 2-1 ante North Carolina Courage

    Repercusiones: San Diego Wave encadenó su cuarta victoria consecutiva gracias a los goles de Melanie Barcenas y Trinity Byars. Byars elevó a 11 su cuenta de goles esta temporada, la mayor cifra de una jugadora del Wave desde Alex Morgan en 2022.