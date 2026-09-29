Jaedyn Shaw convirtió lo que parecía un fin de semana rutinario para Gotham FC en otro hito. Ante el colista Chicago, Gotham FC mantuvo el gran momento de su dominante temporada gracias al doblete de Shaw. Sus goles octavo y noveno del curso la convirtieron en la jugadora más joven de la historia de la NWSL en alcanzar los 25 goles en su carrera.

Para Chicago, la derrota acabó oficialmente con sus opciones de playoff. Racing Louisville y Bay FC también quedaron eliminados durante el fin de semana.

El North Carolina Courage dejó escapar tres puntos ante Utah Royals, pero Ashley Sanchez también tuvo un motivo para celebrar. La líder de la lucha por la Bota de Oro marcó su gol número 20 de la temporada, igualando el récord de Temwa Chawinga en una sola campaña.









En otros partidos, Angel City sorprendió al Washington Spirit, mientras que un doblete de Jess Fishlock ayudó a Seattle Reign a pasar por encima de Boston Legacy. Kansas City Current le endosó cuatro goles a Denver Summit FC, con Haley Hopkins firmando un hat-trick.

Las semanas se agotan y la lucha por los playoff está cada vez más clara. Tras otro fin de semana cargado de acontecimientos, GOAL clasifica a los 16 equipos de la NWSL.