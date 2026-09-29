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Jaedyn ShawGetty Images
Traducido por

Power Rankings de la NWSL: Jaedyn Shaw hace historia mientras Gotham FC sigue en el n.º 1 y Ashley Sanchez iguala el récord de goles en una sola temporada

NWSL
FEATURES
Gotham FC
Washington Spirit
Orlando Pride
Chicago Stars
J. Shaw
S. Kerr
A. Sanchez

Angel City sorprendió a Washington y Kansas City marcó cuatro goles, mientras que Chicago Stars, Racing Louisville y Bay FC vieron llegar a su fin sus esperanzas de alcanzar los playoffs.

Jaedyn Shaw convirtió lo que parecía un fin de semana rutinario para Gotham FC en otro hito. Ante el colista Chicago, Gotham FC mantuvo su dominante temporada gracias al doblete de Shaw. Sus goles octavo y noveno de la temporada la convirtieron en la jugadora más joven de la historia de la NWSL en alcanzar los 25 goles en su carrera.

Para Chicago, la derrota puso fin oficialmente a sus esperanzas de playoff. Racing Louisville y Bay FC también quedaron eliminados durante el fin de semana.

El North Carolina Courage dejó escapar tres puntos ante Utah Royals, pero Ashley Sanchez también tuvo un motivo para celebrar. La líder de la Bota de Oro marcó su 20.º gol de la temporada, igualando el récord de Temwa Chawinga en una sola temporada.

En otros partidos, Angel City sorprendió al Washington Spirit, mientras que un doblete de Jess Fishlock ayudó a Seattle Reign a pasar por encima de Boston Legacy. Kansas City Current le marcó cuatro goles a Denver Summit FC, con un hat-trick de Haley Hopkins.

Las semanas se agotan y el panorama del playoff está cada vez más claro. Tras otro fin de semana lleno de acontecimientos, GOAL clasifica a los 16 equipos de la NWSL.

  • Chicago StarsScoreplay

    Chicago Stars

    Posición anterior: 16

    Resultado: Derrota por 3-1 ante Gotham FC

    Consecuencias: Quizá haya algo de esperanza para Chicago conVlatko Andonovski en la ecuación, pero no hay forma de salvar esta temporada. Las Stars suman ahora solo 17 puntos y siguen en el último puesto de la clasificación de la liga con un balance global de 5-19-2.

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  • Racing LouisvilleScoreplay

    Racing Louisville

    Clasificación previa: 14

    Resultado: Derrota por 2-0 ante San Diego Wave

    Consecuencias: Racing Louisville sumó otra derrota, esta vez contra un muy buen equipo de San Diego. Racing Louisville ocupa la penúltima plaza con solo 23 puntos. Esta derrota ante el Wave fue la 17.ª de su temporada.

  • Bay FCScoreplay

    Bay FC

    Clasificación previa: 15

    Resultado: Derrota por 3-1 ante Orlando Pride

    Consecuencias: Racheal Kundananji, del Bay FC, marcó su tercer gol de la temporada, pero el equipo del norte de California no pudo frenar al Pride, que actuó como visitante. Bay FC ocupa la 13.ª posición en la clasificación de la liga y está empatado a 26 puntos con el Legacy.

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  • Boston LegacyScoreplay

    Boston Legacy

    Clasificación previa: 13

    Resultado: Derrota por 2-0 contra Seattle Reign

    Consecuencias: Boston había mostrado una imagen más competitiva en los últimos fines de semana, lo que hizo que la derrota sin marcar ante Seattle sorprendiera un poco. El Legacy es 14º en la clasificación, empatado a 26 puntos con Bay FC.

  • Houston DashGetty Images

    Houston Dash

    Clasificación previa: 12

    Resultado: Empató 1-1 con Portland Thorns

    Consecuencias: Un punto ante Portland es un buen resultado para el Houston, que ocupa la 12.ª plaza. Las novatas Kat Rader y Kate Faasse le han dado chispa al Dash por el centro, pero al equipo le ha costado completar una actuación sólida.

  • Orlando PrideScoreplay

    Orlando Pride

    Clasificación previa: 11

    Resultado: Victoria por 3-1 contra Bay FC

    Consecuencias: El Orlando Pride marcó tres goles ante Bay FC, gracias a un doblete de Haley McCutcheon y a un tanto en el tiempo añadido de Jacqueline Ovalle. El Pride todavía no tiene asegurado su puesto en los playoffs y actualmente ocupa la 11.ª posición.

  • Kansas City CurrentScoreplay

    Kansas City Current

    Posición anterior: 10

    Resultado: Victoria por 4-1 contra Denver Summit FC

    Consecuencias: El Kansas City Current ofreció este fin de semana su mejor versión, y fue Haley Hopkins quien dio un paso al frente de forma decisiva para el Current, al marcar un hat-trick.

  • imago-sport-1082987863.jpgZUMA Press Wire

    Cumbre de Denver

    Clasificación anterior: 9

    Resultado: Derrota por 4-1 ante Kansas City Current

    Consecuencias: The Summit no pudo aguantar después de que Lindsey Heaps adelantara al equipo de Denver en el minuto 13. Denver ocupa la 10.ª posición en la clasificación de la liga, así que necesitará sumar algunas victorias más si quiere llegar a la postemporada.

  • Seattle Reign FCScoreplay

    Seattle Reign

    Clasificación previa: 8

    Resultado: Victoria por 2-0 ante Boston Legacy

    Consecuencias: Jess Fishlock, del Seattle Reign, marcó los dos goles para superar por 2-0 al Legacy el viernes. El Reign está en la zona media de la tabla, en octava posición, y tendrá que lograr un gran resultado contra el Courage el viernes para seguir por encima de la línea de playoff.

  • Angel City FCScoreplay

    Angel City

    Clasificación previa: 7

    Resultado: Victoria por 1-0 contra Washington Spirit

    Consecuencias: Un gran resultado para Angel City, que, pese a haber ofrecido una buena imagen esta temporada, no había sido capaz de encadenar una racha consistente de victorias. Lograr el triunfo ante un equipo de la parte alta de la tabla es justo el impulso que necesita el conjunto de Los Ángeles para firmar un gran final de temporada.

  • Portland ThornsGetty Images

    Portland Thorns

    Clasificación previa: 6

    Resultado: Empate 1-1 contra el Houston Dash

    Consecuencias: El Thorns encajó en apenas el minuto 10 de juego, pero logró empatar al final de la segunda parte. Sacó un punto ante un Houston que está casi en el fondo de la tabla.

  • Utah RoyalsScoreplay

    Utah Royals

    Clasificación anterior: 5

    Resultado: Victoria por 2-1 ante North Carolina Courage

    Consecuencias: Utah Royals se adelantó primero y, pese a encajar un penalti antes del descanso, aún fue capaz de marcar otro gol ante Courage. Las Royals ocupan ahora la cuarta plaza de la clasificación, a solo un punto del Spirit.

  • Trinity RodmanGetty Images

    Washington Spirit

    Clasificación previa: 4

    Resultado: Derrota por 1-0 contra Angel City

    Consecuencias: El Washington Spirit cayó ante Angel City en el minuto 88, en casa. El Spirit ha tenido una racha de partidos complicada en estos dos últimos fines de semana y, pese a dejarse los tres puntos, sigue en tercera posición.

  • North Carolina CourageScoreplay

    North Carolina Courage

    Clasificación previa: 3

    Resultado: Derrota por 2-1 ante Utah Royals

    Consecuencias: Ashley Sanchez marcó su 20.º gol de la temporada para igualar el récord de la NWSL de goles en una sola temporada, pero el Courage aun así cayó ante Utah. Dado lo bien que han estado Sanchez y la delantera de North Carolina, sorprende ver al Courage en novena posición, justo por debajo de los puestos de playoff.

  • San Diego WaveGetty

    San Diego Wave

    Clasificación previa: 2

    Resultado: Ganó 2-0 al Racing Louisville

    Consecuencias: El Wave hizo los deberes con dos goles en la primera parte y sigue en plena forma. Lo ha hecho sin Cat Macario, que fichó a principios de este año pero aún no ha jugado con el club. Recientemente fue incluida en la lista de lesionadas para el resto de la temporada.

  • Jaedyn Shaw, GothamGetty Images

    Gotham FC

    Clasificación anterior: 1


    Resultado: Ganó 3-1 al Chicago Stars


    Consecuencias: Con una plaza en los playoffs ya asegurada, Gotham persigue el primer NWSL Shield de la historia del club. Sam Kerr asistió en el primer gol y marcó de cabeza el segundo ante Chicago, ayudando a Gotham a ampliar a 11 partidos su racha récord de encuentros invicto en casa. Tiene seis puntos de ventaja en lo más alto con cuatro partidos por jugar.