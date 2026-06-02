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World Cup In Demand Kits (05.22.2026)GOAL
Marco Trombetta

Traducido por

Posibles alineaciones para el Mundial 2026: titulares y once inicial de las 48 selecciones

World Cup

Las alineaciones habituales de las selecciones que jugarán el Mundial de 2026: los posibles titulares y las formaciones iniciales de los entrenadores.

  • POSIBLE ALINEACIÓN DE ARGELIA

    (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri

    Entrenador: Petkovic

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  • POSIBLE ALINEACIÓN DE ARABIA SAUDÍ

    (4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari

    Entrenador: Donis

  • POSIBLE ALINEACIÓN DE ARGENTINA

    (4-3-3): Martínez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Fernández; Messi, Álvarez, Almada

    Entrenador: Scaloni

  • POSIBLE ALINEACIÓN DE AUSTRALIA

    (5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; Touré

    Entrenador: Popovic

  • POSIBLE ALINEACIÓN DE AUSTRIA

    (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic

    Entrenador: Rangnick

  • POSIBLE ALINEACIÓN DE BÉLGICA

    (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

    Entrenador: García

  • ALINEACIÓN PROBABLE DE BOSNIA

    (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko

    Entrenador: Barbarez

  • POSIBLE ALINEACIÓN DE BRASIL

    (4-4-2): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha; Vinicius, Cunha

    Entrenador: Ancelotti

  • ALINEACIÓN PROBABLE DE CANADÁ

    (4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David

    Entrenador: Marsch

  • ALINEACIÓN PROBABLE DE CABO VERDE

    (4-2-3-1): Voziha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento

    Entrenador: Bubista

  • ALINEACIÓN PROBABLE DE COLOMBIA

    (4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sánchez, Mina, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James, Díaz, Suárez

    Entrenador: Lorenzo

  • ALINEACIÓN PROBABLE DE COREA DEL SUR

    (4-2-3-1): Seung-gyu Kim; Seol, Min-jae Kim, Han-beom Lee, Tae-seok Lee; Wang, Castrop; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Bae; Son

    Entrenador: Hong

  • ALINEACIÓN PROBABLE DE COSTA DE MARFIL

    (4-3-3): Fofana; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Pepé, Guessand, Diomandé

    Entrenador: Faé

  • ALINEACIÓN PROBABLE DE CURAZAO

    (4-3-3): Room; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenencia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré

    Entrenador: Advocaat

  • ALINEACIÓN PROBABLE DE CROACIA

    (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir

    Entrenador: Dalic

  • ALINEACIÓN PROBABLE DE ECUADOR

    (4-3-3): Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, Valencia, Angulo

    Entrenador: Beccacece

  • POSIBLE ALINEACIÓN DE EGIPTO

    (3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush

    Entrenador: Hassan

  • POSIBLE ALINEACIÓN DE FRANCIA

    (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Rabiot, Tchouameni; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé

    Entrenador: Deschamps

  • POSIBLE ALINEACIÓN DE ALEMANIA

    (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz

    Entrenador: Tuchel

  • ALINEACIÓN PROBABLE DE GHANA

    (3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew

    Entrenador: Queiroz

  • ALINEACIÓN PROBABLE DE JAPÓN

    (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda

    Entrenador: Moriyasu

  • ALINEACIÓN PROBABLE DE JORDAN

    (3-4-3): Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan; Abu Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi

    Entrenador: Sellami

  • ALINEACIÓN PROBABLE DE HAITÍ

    (4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence

    Entrenador: Migné.


  • POSIBLE ALINEACIÓN DE INGLATERRA

    (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane

    Entrenador: Tuchel


  • POSIBLE ALINEACIÓN DE IRÁN

    (4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi

    Entrenador: Ghalenoei


  • ALINEACIÓN PROBABLE DE IRAQ

    (4-2-3-1): Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein

    Entrenador: Arnold


  • POSIBLE ALINEACIÓN DE MARRUECOS

    (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Díaz, Saibari, Talbi; El Kaabi

    Entrenador: Ouahbi


  • ALINEACIÓN PROBABLE DE MÉXICO

    (4-3-3): Rangel; Sánchez, Montes, Vázquez, Gallardo; Pineda, Álvarez, Fidalgo; Vega, Jiménez, Quiñones

    Entrenador: Aguirre

  • ALINEACIÓN PROBABLE DE NORUEGA

    (4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa

    Entrenador: Solbakken


  • POSIBLE ALINEACIÓN DE NUEVA ZELANDA

    (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Samenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood

    Entrenador: Bazele


  • POSIBLE ALINEACIÓN DE PAÍSES BAJOS

    (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay

    Entrenador: Koeman


  • ALINEACIÓN PROBABLE DE PANAMÁ

    (3-4-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Córdoba; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Díaz; Fajardo

    Entrenador: Christiansen


  • ALINEACIÓN PROBABLE DE PARAGUAY

    (4-4-2): Gill; Cáceres, G. Gómez, Alderete, Alonso; D. Gómez, Ojeda, Bobadilla, Almirón; Enciso, Ávalos

    Entrenador: Alfaro


  • ALINEACIÓN PROBABLE DE PORTUGAL

    (4-3-3): Costa; Cancelo, Rubén Dias, Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix

    Entrenador: Martínez


  • ALINEACIÓN PROBABLE DE QATAR

    (4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif

    Entrenador: Lopetegui


  • ALINEACIÓN PROBABLE DE LA REPÚBLICA CHECA

    (3-4-2-1): Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Zeleny, Soucek, Darida, Coufal; Provod, Sulc; Schick

    Entrenador: Koubek


  • ALINEACIÓN PROBABLE DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

    (4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu

    Entrenador: Desabre


  • ALINEACIÓN PROBABLE DE ESCOCIA

    (4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams

    Entrenador: Clarke


  • ALINEACIÓN PROBABLE DE SENEGAL

    (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson

    Entrenador: Thiaw


  • POSIBLE ALINEACIÓN DE ESPAÑA

    (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, N. Williams

    Entrenador: De La Fuente


  • ALINEACIÓN PROBABLE DE ESTADOS UNIDOS

    (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic

    Entrenador: Pochettino


  • POSIBLE ALINEACIÓN DE SUDÁFRICA

    (4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster

    Entrenador: Bross


  • POSIBLE ALINEACIÓN DE SUECIA

    (3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres

    Entrenador: Potter


  • POSIBLE ALINEACIÓN DE SUIZA

    (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas

    Entrenador: Yakin


  • ALINEACIÓN PROBABLE DE TÚNEZ

    (4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti

    Entrenador: Lamouchi


  • ALINEACIÓN PROBABLE DE TURQUÍA

    (3-4-2-1): Cakir; Demiral, Kabak, Bardakci; Celik, Calhanoglu, Kokcu, Ozer; Guler, Yildiz; Akturkoglu

    Entrenador: Montella

  • POSIBLE ALINEACIÓN DE URUGUAY

    (4-3-3): Rochet; Valera, Giménez, Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Núñez, Rodríguez

    Entrenador: Bielsa


  • POSIBLE ALINEACIÓN DE UZBEKISTÁN

    (3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov

    Entrenador: Cannavaro