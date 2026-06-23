Es la primera final de Portugal y la afición lo tiene claro: fuera Cristiano Ronaldo. Tras el empate en Palm Beach ante la República Democrática del Congo, la selección de Roberto Martínez perdió la tranquilidad y llegó a Houston con un solo resultado posible: ganar a la Uzbekistán de Fabio Cannavaro.
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Portugal: los aficionados han decidido: fuera Cristiano Ronaldo
LAS POLÉMICAS SOBRE CR7
La semana entre el empate ante la República Democrática del Congo y el partido de hoy contra Uzbekistán ha sido turbulenta: rumores externos, polémicas sobre la alineación de Cristiano Ronaldo y quejas de algunos jugadores cuyos dichos no siempre coincidieron con sus actos, como en el caso de João Neves.
FAMILIAS, PLAYAS Y OCIO
A pesar del aislamiento total y de centrarse solo en el juego, sus declaraciones muestran malestar por las críticas a lo ocurrido en Florida. Entre el deseo de desmentir el mito de que familias y playas distraían al equipo y la realidad de una actuación decepcionante, el seleccionador comprende lo difícil que es este Mundial.
FUERA CRISTIANO RONALDO
Los aficionados, indignados por las imágenes filtradas, se han cebado con CR7. Según una encuesta de A' Bola, la mayoría lo deja fuera del once titular yprefiere a Gonçalo Ramos, del PSG y objetivo del Milan.