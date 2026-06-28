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Portugal evita comparaciones «infantiles» entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Erling Haaland, y Roberto Martínez explica por qué este jugador único de 41 años no necesita descanso
Martínez defiende la carga de trabajo de Ronaldo
Martínez rechaza descansar a Ronaldo y califica de «infantil» comparar sus necesidades físicas con las de Messi o Haaland. El capitán jugó los 90 minutos del 0-0 ante Colombia, resultado que dejó a Portugal segunda del Grupo K.
El jugador de 41 años ha completado los 270 minutos de la fase de grupos, mientras que Noruega y Argentina dieron descanso a Haaland y Messi. Martínez asegura que su estrella está «mental y físicamente» lista para seguir sin pausa.
- AFP
No hay comparación con Messi y Haaland
En Miami Gardens, Martínez rechazó comparar a Ronaldo con jugadores de otros equipos y defendió su titularidad: «Eso sería una tontería. Cristiano sabe estar en el lugar y momento adecuados; se trata de fortaleza mental, disciplina posicional y creación de espacios en nuestro ataque».
El técnico añadió que sus decisiones se basan en datos individuales y no en opiniones externas. «No es un problema que Cristiano juegue los 90 minutos, pero quizá en el próximo partido tengamos que hacer un cambio, como con cualquier otro jugador. Hemos utilizado a 21 jugadores de campo, así que sí repartimos los minutos», concluyó, destacando su estrategia de gestión de la plantilla a lo largo del torneo.
Decisiones basadas en datos para la Seleção
Portugal realizó varias sustituciones tácticas ante Colombia, pero Ronaldo fue el único titular fijo. Martínez explicó que algunas zonas del campo necesitan más rotación por su exigencia física: «João Neves, Rubén Neves, Diogo Dalot y João Cancelo jugaron 45 minutos cada uno, pues cada posición tiene necesidades distintas».
Para el cuerpo técnico luso, decidir quién es titular es toda una ciencia. Martínez insistió en sus parámetros internos: «Algunos jugadores no están al cien por cien, pero los datos nos guían». Aunque Ronaldo no marcó ante Colombia, el seleccionador confía en la forma física de su capitán.
- AFP
Portugal avanza a la fase eliminatoria.
El empate ante Colombia obliga a Portugal a preparar el duelo de octavos contra Croacia este jueves en Toronto. Quedar segundos podría cruzarlos con la campeona de la Euro 2024, España, pero Martínez se centra en mejorar de inmediato.
«Ahora debemos ajustar, mejorar y llevar los partidos a donde queramos, con más posesión y mejor control», explicó Martínez. «Esto forma parte del Mundial, de la táctica, y como dije, necesitábamos estos tres partidos para alcanzar nuestro mejor nivel. Ha sido un partido muy valioso. Queremos estar aquí para disputar ocho partidos y ahora es un torneo diferente».