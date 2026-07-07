Portugal dice adiós a Roberto Martínez: Jorge Jesús, favorito de Cristiano Ronaldo, será el nuevo seleccionador

Tras el partido, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, declaró: «Hemos jugado contra una de las favoritas del Mundial y hemos estado a la altura. Solo nos faltó algo de suerte en el último tercio. Ha sido el mejor partido del torneo; podría haber ido a prórroga y eso lo habría cambiado todo».





Ha sido mi último partido con la selección. Agradezco al pueblo portugués y me llevo un recuerdo para toda la vida. Hemos logrado las mejores estadísticas de la historia de la Seleção y ganado la Liga de Naciones. Gracias a todos por su profesionalidad. Ahora es legítimo que el presidente elija otro entrenador. Cuando me contrataron se esperaba que ganara este Mundial. Mi contrato vence hoy, así que es justo que tome otra decisión».