Portugal decepciona ante Colombia: 0-0 y los Cafeteros lideran el grupo. En octavos, Ronaldo se enfrentará a Modric

Colombia domina y crea las mejores ocasiones. En la primera parte,Córdobadispara en el 2 y en el 17, con una parada prodigiosa de Diogo Costa. Luego Arias, Puerta y James Rodríguez rozan el gol.

En la segunda parte el guion no cambia: Colombia vuelve a rozar la ventaja con Ríos y Arias, ante quienes vuelve a ser decisivo Diogo Costa, el mejor del partido. En los últimos compases, Leao está a punto de marcar, pero habría sido un golpe demasiado duro para Colombia, a la que, en el 92, le anulan el gol de la victoria de Davinson Sánchez por fuera de juego.



