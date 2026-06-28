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Portugal decepciona ante Colombia: 0-0 y los Cafeteros lideran el grupo. En octavos, Ronaldo se enfrentará a Modric

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Portugal
Colombia

El gran partido del Grupo K termina en empate: Cristiano Ronaldo se queda sin marcar.

El partido decisivo del Grupo K termina en empate. Colombia conserva el primer puesto tras el empate de Portugal con la República Democrática del Congo.

Ronaldo y su equipo terminan segundos y se medirán a Croacia, mientras que Colombia enfrentará a Ghana.

  • EL PARTIDO

    Colombia domina y crea las mejores ocasiones. En la primera parte,Córdobadispara en el 2 y en el 17, con una parada prodigiosa de Diogo Costa. Luego Arias, Puerta y James Rodríguez rozan el gol.

    En la segunda parte el guion no cambia: Colombia vuelve a rozar la ventaja con Ríos y Arias, ante quienes vuelve a ser decisivo Diogo Costa, el mejor del partido. En los últimos compases, Leao está a punto de marcar, pero habría sido un golpe demasiado duro para Colombia, a la que, en el 92, le anulan el gol de la victoria de Davinson Sánchez por fuera de juego.


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  • EL MARCADOR

    COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; S. Arias (87' Muñoz), Sánchez, Lucumí, Machado; Lerma (60' Ríos), Puerta; J. Arias (76' Castaño), James Rodríguez (76' Quintero), Luis Díaz; Córdoba (60' Suárez). DT: Néstor Lorenzo

    PORTUGAL (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo (46' Dalot), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (92' Matheus Nunes); Vitinha (70' Samu Costa), Ruben Neves (46' João Neves); Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix (70' Leão); Cristiano Ronaldo. Seleccionador: Roberto Martínez

    Árbitro: Alireza Faghani

    Amonestados: Puerta (C)

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