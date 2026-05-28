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«Portugal da lo mejor de sí misma si él no juega»: una impactante afirmación sobre Cristiano Ronaldo en el Mundial por parte de una exestrella de la selección estadounidense
El contundente veredicto de Twellman sobre Ronaldo
A medida que se acerca el Mundial 2026, crece el debate sobre la importancia de Ronaldo para el equipo de Roberto Martínez. Aunque es el máximo goleador de la historia del fútbol internacional, el exdelantero de la selección estadounidense y actual analista Twellman cree que a Portugal le convendría dejarlo en el banquillo.
En Get Up ESPN, Twellman afirmó: «Este es el mejor equipo que Ronaldo ha tenido para ir al Mundial. Creo que Portugal está mejor sin él en el campo».
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La gran profundidad de la plantilla de Portugal
El argumento a favor de un once sin Ronaldo se basa en la gran profundidad de Portugal. Ya no depende solo de CR7: Martínez cuenta con Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Gonçalo Ramos y Pedro Neto, lo que demuestra que el ataque puede ser eficaz sin su talismán de 41 años.
En defensa también hay solidez: Rubén Dias, Nuno Mendes y João Cancelo forman una base que muchos rivales envidian. Esta fortaleza colectiva lleva a pensar que el equipo podría pasar a un sistema más fluido y de alta presión que quizá no se adapte al perfil físico actual de Ronaldo.
Una última búsqueda de la gloria
Para Ronaldo, este torneo es su sexta Copa del Mundo —récord absoluto— y la última chance de ganar el único título que falta a sus 41 años. Mientras su eterno rival, Lionel Messi, llega como campeón con Argentina, Ronaldo busca el triunfo internacional que complete su legado.
A pesar de las críticas, Martínez lo ha incluido y destaca el valor emocional de contar con su capitán, mientras el equipo se prepara para enfrentar a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia en la fase de grupos.
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Grandes expectativas en la fase de grupos
Portugal llega como favorito en su grupo, pero Martínez afronta una gran presión: debe equilibrar legado y resultados. La Seleção quiere olvidar la eliminación en cuartos de final ante Marruecos en el último Mundial. La presencia de Ronaldo asegurará un escrutinio constante, sobre todo si el equipo tarda en encontrar su ritmo, recordando que su mejor resultado en la era Ronaldo fue el cuarto puesto en 2006.