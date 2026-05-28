«Portugal da lo mejor de sí misma si él no juega»: una impactante afirmación sobre Cristiano Ronaldo en el Mundial por parte de una exestrella de la selección estadounidense

A medida que se acerca el Mundial 2026, crece el debate sobre la importancia de Ronaldo para el equipo de Roberto Martínez. Aunque es el máximo goleador de la historia del fútbol internacional, el exdelantero de la selección estadounidense y actual analista Twellman cree que a Portugal le convendría dejarlo en el banquillo.

En Get Up ESPN, Twellman afirmó: «Este es el mejor equipo que Ronaldo ha tenido para ir al Mundial. Creo que Portugal está mejor sin él en el campo».