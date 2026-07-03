El gol anulado por fuera de juego a Gvardiol en el minuto 103 del Portugal-Croacia, partido de octavos del Mundial, ha generado polémica e indignación. El árbitro noruego, tras revisar el VAR, invalidó el 2-2: Igor Matanovic, delantero croata, habría rozado el balón antes de que llegara a Mario Pasalic, quien luego asistió a Gvardiol, en posición correcta. Ningún jugador lo vio, como reconoció Luka Modric tras el partido: «El árbitro dijo que había tocado el balón, pero revisamos las repeticiones y no se ve. Si no lo tocó, no es fuera de juego».



