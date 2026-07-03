El gol anulado por fuera de juego a Gvardiol en el minuto 103 del Portugal-Croacia, partido de octavos del Mundial, ha generado polémica e indignación. El árbitro noruego, tras revisar el VAR, invalidó el 2-2: Igor Matanovic, delantero croata, habría rozado el balón antes de que llegara a Mario Pasalic, quien luego asistió a Gvardiol, en posición correcta. Ningún jugador lo vio, como reconoció Luka Modric tras el partido: «El árbitro dijo que había tocado el balón, pero revisamos las repeticiones y no se ve. Si no lo tocó, no es fuera de juego».
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Portugal-Croacia: gol anulado por fuera de juego de Gvardiol en el 103′; se desata la polémica. Explicación de la FIFA: «El chip del balón fue decisivo»
EL COMUNICADO DE LA FIFA
La FIFA explicó en X: «Según los datos de la tecnología Connected Ball del balón oficial Adidas Trionda, se comprobó que Igor Matanovic (Croacia) tocó el balón en la jugada del gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro detectar el fuera de juego y anular la anotación. Los sensores IMU del Trionda detectan cualquier contacto, por mínimo que sea, y lo muestran a los espectadores como un «gráfico de ritmo cardíaco», además de dar a los árbitros datos sin precedentes para decisiones rápidas y precisas».