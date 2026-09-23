La Portugal se prepara para volver al campo y, de cara al partido contra Gales de la Nations League que dará inicio al nuevo ciclo de Jorge Jesus en el banquillo, quien tomó la palabra en rueda de prensa fue la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, que no solo no tiene ninguna intención de dejarlo, sino que se ha marcado dos objetivos importantísimos.
CR7 habló mucho de su futuro, pero también subrayó cómo muchos, también hoy, siguen intentando hundirlo. Sin embargo, él aseguró, sin rodeos, que seguirá esquivando todas las balas.