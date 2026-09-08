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Porteros infravalorados de la Premier League: a un recién llegado lo califican de «joya absoluta» mientras se explica la situación «extraña» del ganador del Guante de Oro del Arsenal, David Raya
Suzuki se unió al Villa después de brillar en el Mundial de 2026
Ese hombre es Zion Suzuki. El internacional japonés, nacido en Nueva Jersey, se ganó numerosos elogios por sus actuaciones en Norteamérica durante el verano. Rápidamente quedó claro que su futuro a largo plazo no estaba en la Serie A con el Parma.
Así fue: después de que se le vinculara con el campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, el Aston Villa fue a por el guardameta de 24 años en el último mercado de fichajes, mientras buscaba un sustituto adecuado para Emi Martinez, campeón del mundo y rumbo al Chelsea.
Suzuki llegó a las West Midlands en una operación que podría acabar alcanzando los 30 millones de libras (41 millones de dólares). Se ha integrado rápidamente en la plantilla de Unai Emery, con la promesa de mucho más por venir mientras compite junto a superestrellas más consolidadas de la Premier League.
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¿Qué porteros de la Premier League pasan desapercibidos?
Preguntado por alguien que pasa desapercibido en esa división, Hislop, en declaraciones exclusivas a GOAL a través de The Sports Geek, dijo: «Diré que creo que el Villa ha encontrado una auténtica joya en Suzuki.
«Admito sin problemas que no sabía mucho de su etapa en Italia, pero lo seguí de cerca durante el Mundial de este verano y me pareció absolutamente sobresaliente. Todo en sus actuaciones, su técnica, me pareció que era un portero completísimo y creo que han hecho un auténtico hallazgo con Suzuki.
«Y aunque también han perdido a Emi Martinez, un portero sobresaliente, campeón del mundo, creo que le han sustituido de maravilla y creo que Suzuki demostrará ser uno de los mejores porteros de la liga esta temporada».
Raya, el portero número 1 del Arsenal, es solo un suplente en España
El internacional argentino Martínez entra ahora mismo en esa categoría, junto al portero número 1 del Manchester City, Donnarumma, y el veterano campeón de la Premier League con el Liverpool Alisson. Sin embargo, es el guardameta del Arsenal Raya quien ha estado dominando últimamente la clasificación del Guante de Oro.
Se ha asegurado al menos compartir ese prestigioso premio en las tres últimas temporadas, y solo dos hombres, Petr Cech y Joe Hart, han ganado cuatro alguna vez, además de añadir una medalla de campeón del Mundial a su título de la Premier League en 2026.
Sin embargo, el español de 30 años es solo una opción de respaldo para su selección. Preguntado por esa situación ligeramente extraña, con muchos considerando que Raya está entre la élite mundial, Hislop dijo: «Sí, es un poco raro, pero voy a ser sincero: al llegar al torneo, por supuesto se habló mucho de si sería David Raya, Joan Garcia o Unai Simon. Yo sabía que jugaría Simon.
»Se puede argumentar que ambos porteros, Raya ganando la Premier League con el Arsenal y Garcia ganando La Liga con el Barcelona, tienen más logros. Pero creo que Unai Simon encaja perfectamente en la forma en que Luis de la Fuente hace jugar a España. Y se demostró.
»Juega con una línea muy adelantada, muy agresiva, no es el shortstop que sí son los otros dos. Pero miras el historial de España a lo largo de ese torneo y ves por qué Unai Simon sigue siendo la opción preferida.
»Simplemente parece complementar esa línea de cuatro de España y lo que intentan hacer mejor que nadie. El viejo cliché dice que la posesión lo es casi todo, y no veo a nadie desbancando a Unai Simon a corto plazo».
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Premier League 2026-27: ¿quién se impondrá?
Raya esperará poder lograrlo de cara a otra campaña de la Liga de Naciones de la UEFA y camino de la defensa del título de la Eurocopa de España en 2028. Sin embargo, tiene por delante una dura pelea.
Por ahora, está centrado en los esfuerzos del Arsenal en la Premier League, con Suzuki entre quienes se han sumado a la fiesta de cara a 2026-27, en un momento en que varios equipos de la máxima categoría inglesa estrenan nuevas eras.
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