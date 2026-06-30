La Juventus busca un porteropara la próxima temporada y valora varias opciones.





En las últimas horas han subido las opciones de fichar a Guglielmo Vicario, quien podría dejar el Tottenham tras dos temporadas en la Premier League. Los contactos con su entorno continúan y el diálogo sigue abierto. Según Alfredo Pedullà, el guardameta italiano pide unos 4 millones de euros netos por temporada, más de lo que cobra en Inglaterra.





Emiliano “Dibu” Martínez sigue en liza, pero las conversaciones no avanzan y la Juventus aguarda el final del Mundial o valorará otras alternativas.



