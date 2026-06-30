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cm grafica vicario tottenham 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Portero de la Juventus: Vicario vuelve a sonar, pide 4 millones de salario. Dibu Martínez se mantiene firme; la Roma, firme con Svilar

Juventus
Fichajes
G. Vicario

La Juventus busca un porteropara la próxima temporada y valora varias opciones.


En las últimas horas han subido las opciones de fichar a Guglielmo Vicario, quien podría dejar el Tottenham tras dos temporadas en la Premier League. Los contactos con su entorno continúan y el diálogo sigue abierto. Según Alfredo Pedullà, el guardameta italiano pide unos 4 millones de euros netos por temporada, más de lo que cobra en Inglaterra.


Emiliano “Dibu” Martínez sigue en liza, pero las conversaciones no avanzan y la Juventus aguarda el final del Mundial o valorará otras alternativas.


  • MURO DE ROMA PARA SVILAR

    El caso de Mile Svilar es diferente. En las últimas horas, el club bianconero contactó a la Roma para evaluar una posible operación, pero fue solo un sondeo sin avances. La respuesta «giallorossa» ha sido clara: quieren retener al portero serbio, pilar del equipo de Gian Piero Gasperini.


    La Juventus, por tanto, sigue explorando opciones con calma, pues ya tiene a Michele Di Gregorio y Mattia Perin. El nuevo titular se elegirá tras valorar todas las alternativas, con Vicario y Dibu Martínez como favoritos, mientras que Svilar queda descartado de momento.



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