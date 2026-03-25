Si por Landon Donovan (44), el jugador con más partidos internacionales de la historia de Estados Unidos, fuera, el futbolista de la Bundesliga Noahkai Banks (19, FC Augsburgo) ya no volvería a vestir la camiseta de Estados Unidos. El exdelantero del FC Bayern y del Bayer Leverkusen está molesto porque Banks ha rechazado una convocatoria del seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, para la actual concentración internacional, en la que se disputarán partidos amistosos contra Bélgica y Portugal.
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Porque quizá quiera jugar con Alemania: el exdelantero del Bayern Landon Donovan quiere excluir de la selección estadounidense a un jugador profesional de la Bundesliga
Banks lleva años jugando en las selecciones de Estados Unidos y actualmente forma parte de la selección sub-20. En septiembre fue convocado por primera vez para la selección absoluta, aunque no llegó a jugar en el partido amistoso contra Japón. Posteriormente, Pochettino no convocó al joven para los partidos amistosos de septiembre y octubre. Esta vez, sin embargo, el argentino convocó a Banks, quien, no obstante, rechazó la convocatoria.
A Donovan le molesta esto, y en el «Unfiltered Soccer Podcast» exigió consecuencias junto a su excompañero Tim Howard: «Desde el punto de vista de la federación, especialmente de Matt Crocker (director técnico de la federación estadounidense, nota del editor), que toma estas decisiones: si hay alguien que no quiere jugar para su país, ¡adiós! ¡Hasta luego!».
Además, Donovan, que ha disputado 157 partidos con la selección, dijo refiriéndose a Banks: «No estoy enfadado con él. Tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Pero ahora ya no me interesa. Si no quiere jugar con EE. UU., vale, ¡entendido!».
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Noahkai Banks nació en Honolulu
Banks es considerado un gran talento en la defensa central. En el FC Augsburgo lo tienen en gran estima; ahora es titular y esta temporada suma 22 partidos con el equipo de la ciudad de los Fugger. Banks nació en Honolulu, hijo de madre alemana y padre estadounidense. Llegó a Alemania a los ocho años y en 2015 pasó del TSV Dietmannsried a las categorías inferiores del FCA.
Sus buenas actuaciones en la Bundesliga hacen que Banks sea interesante para Estados Unidos. Sin embargo, este diestro de 1,93 metros de altura también podría jugar con la selección alemana. Y no se decide; la próxima fase final del Mundial, que se disputará, entre otros lugares, en su país natal, no es para él el argumento más convincente: «Todavía estoy decidiendo, sé que se acerca un Mundial. Pero tengo una larga carrera por delante, por eso no quiero que dependa de un solo torneo».
Por el momento no se sabe nada de esfuerzos concretos por parte de la DFB, aunque la revista kicker escribió hace unas semanas que había aparecido «en el radar» del seleccionador sub-21, Antonio Di Salvo.
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Landon Donovan: «Eso es una tontería»
Banks habló de una «decisión importante» que no quería tomar solo, sino «con mi familia y algunas personas que me importan. No quiero fijarme una fecha límite, me voy a tomar mi tiempo y decidiré con toda tranquilidad».
Pero, si por Landon Donovan fuera, eso ya no sería necesario: «Si se siente más alemán, vale. Siempre he dicho que, en una decisión así, hay que dejarse llevar por la pasión. Estaría claro si quisiera formar parte de la selección estadounidense. Ha estado en muchas concentraciones, incluso en las categorías inferiores. La federación lleva mucho tiempo intentando ficharlo. Y parece como si le estuviéramos suplicando que juegue para nuestro país. Eso es una tontería».
Estadísticas de Noahkai Banks como jugador profesional del FC Augsburgo:
Intervenciones 30 Partidos de más de 90 minutos 14 Goles 1 Asistencias 1 Tarjetas amarillas 10