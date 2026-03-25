Porque es posible que quiera jugar con Alemania: el exjugador del Bayern Landon Donovan quiere excluir de la selección estadounidense a un jugador de la Bundesliga

Banks lleva años jugando en las selecciones de Estados Unidos y actualmente forma parte de la selección sub-20. En septiembre fue convocado por primera vez para la selección absoluta, aunque no llegó a jugar en el partido amistoso contra Japón. Posteriormente, Pochettino no convocó al joven para los partidos amistosos de septiembre y octubre. Esta vez, sin embargo, el argentino convocó a Banks, quien, no obstante, rechazó la convocatoria.

A Donovan le molesta esto, y en el «Unfiltered Soccer Podcast» exigió consecuencias junto a su excompañero Tim Howard: «Desde el punto de vista de la federación, especialmente de Matt Crocker (director técnico de la federación estadounidense, nota del editor), que toma estas decisiones: si hay alguien que no quiere jugar para su país, ¡adiós! ¡Hasta luego!».

Además, Donovan, que ha disputado 157 partidos con la selección, dijo refiriéndose a Banks: «No estoy enfadado con él. Tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Pero ahora ya no me interesa. Si no quiere jugar con EE. UU., vale, ¡entendido!».