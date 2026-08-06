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Por unanimidad: Rodri elige al Barcelona y desaira al Real Madrid

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Duro golpe para el conjunto merengue

Diversos informes periodísticos coincidentes han revelado un importante avance en el futuro del centrocampista español Rodri, estrella del Manchester City, después de que medios de comunicación catalanes y españoles coincidieran en que el jugador ha dado luz verde al Barcelona para iniciar las gestiones para su fichaje, prefiriendo el proyecto deportivo del club catalán a un traspaso al Real Madrid.

Según lo publicado por los diarios Mundo Deportivo, Sport y Marca, además de la confirmación del periodista italiano Fabrizio Romano, el jugador está más cerca que nunca de recalar en el "Camp Nou".

  • Mundo Deportivo: Rodri está convencido del proyecto de Flick

    El diario Mundo Deportivo aseguró que Rodri comunicó a los directivos del Barcelona su plena convicción en el proyecto deportivo que lidera el entrenador alemán Hansi Flick, y dio permiso a la dirección catalana para iniciar oficialmente las negociaciones con el Manchester City.

    El periódico aclaró que el acuerdo definitivo aún no se ha cerrado, ni con el jugador ni con el club inglés, pero el Barcelona considera que el paso más importante ya se ha dado, después de que el jugador definiera su postura final.

    Añadió que, hasta hace pocos días, los directivos del Barcelona creían que la prioridad de Rodri, en caso de regresar a LaLiga, sería el Real Madrid, pero la postura del jugador cambió por completo y optó por incorporarse al conjunto catalán.

    El diario considera que el Barcelona veía la operación como una oportunidad excepcional en el mercado de fichajes; aunque reforzar la línea de ataque sigue representando la primera prioridad del club, el fichaje de uno de los mejores centrocampistas del mundo hace que la dirección esté dispuesta a estudiar la operación con seriedad.

    Asimismo, señaló que el Real Madrid estimaba el valor de la operación en unos 60 millones de euros, una cifra que representa un desafío económico para el Barcelona, pero la aceptación del jugador le da al club la oportunidad de buscar soluciones financieras que hagan la operación viable.

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  • Sport: las negociaciones con el Real Madrid se han derrumbado

    Por su parte, el diario Sport reveló que el entorno de Rodri comunicó al Barcelona, la noche del miércoles, el fin de sus negociaciones con el Real Madrid, después de que las conversaciones llegaran a un punto muerto por cuestiones económicas.

    El periódico confirmó que el Barcelona ya se había puesto en contacto con los representantes del jugador tras la lesión del neerlandés Frenkie de Jong, pero no estaba dispuesto a dar ningún paso antes de asegurarse del verdadero deseo de Rodri de vestir la camiseta catalana.

    Según el informe, esa condición se ha cumplido ahora, después de que el jugador mostrara su plena disposición a negociar con el Barcelona.

    Sport añadió que el valor del traspaso de Rodri podría oscilar entre los 55 y los 70 millones de euros, mientras que el Manchester City sigue aferrándose al techo más alto de las negociaciones, con margen para negociar si el jugador presiona para marcharse.

    También aclaró que el salario de Rodri será uno de los mayores desafíos para el Barcelona, especialmente tras su coronación con el Balón de Oro, ya que el jugador espera conseguir un contrato que refleje su estatus, lo que obligará a la directiva del club a buscar soluciones relacionadas con el tope salarial.

    Asimismo, señaló que el Barcelona ya ha comenzado a trabajar con los representantes del jugador, y existe un estado de optimismo dentro del club, pese a que hasta ahora no se ha presentado ninguna oferta oficial al jugador ni al Manchester City.

  • Marca: la opción del Real Madrid ha terminado

    Por su parte, el diario Marca aseguró que Rodri dio un paso decisivo hacia el Barcelona después de comunicar a la dirección deportiva del club su aceptación para unirse al proyecto de Hansi Flick.

    El diario añadió que este paso significa, en la práctica, el final de la opción del traspaso del jugador al Real Madrid, después de que su atención se centrara por completo en el fichaje por el Barcelona.

    "Marca" se limitó a señalar que la próxima etapa será testigo de negociaciones directas entre el Barcelona y el Manchester City para intentar alcanzar un acuerdo sobre el valor de la operación.

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  • Fabrizio Romano: Rodri abre la puerta a la negociación por primera vez

    En la misma línea, el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano confirmó que Rodri abrió por primera vez la puerta a negociar con el Barcelona, después de comunicar al club su disposición a discutir sus condiciones personales.

    Romano señaló que el Barcelona sigue tratando el asunto con cautela, ante el persistente interés del Real Madrid por el jugador, hasta que Rodri comunique su decisión final a la directiva del Manchester City.

  • ¿Por qué cambió la postura de Rodri?

    Los informes españoles apuntan a que varios factores contribuyeron a cambiar el destino del jugador durante los últimos días, entre los más destacados:

    El convencimiento de Rodri con el proyecto deportivo que dirige Hansi Flick.

    El estancamiento de las negociaciones del Real Madrid con el Manchester City debido al elevado coste económico.

    La sensación del jugador de que el estilo de juego del Barcelona se adapta mejor a él.

    La presencia de un gran número de sus compañeros de la selección española en las filas del Barcelona, lo que le ofrece un entorno familiar que le ayuda a adaptarse rápidamente.

  • Entretelones apasionantes

    Sergio Valentín, periodista de Radio Marca, reveló detalles llamativos sobre los entresijos de la operación, asegurando que Rodri estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid, y que el acuerdo no era solo con el jugador, sino que estaba también casi cerrado con el Manchester City.

    Valentín explicó a través de la plataforma X que la intervención de Juni Calafat para convencer al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de intentar rebajar el valor de la operación provocó que las negociaciones se congelaran temporalmente, después de que se le comunicara al jugador que el club intentaría conseguir un precio menor, algo que el Manchester City rechazó de forma tajante.

    Añadió que Rodri se aferró en un principio a fichar por el Real Madrid, pero que la continua demora en cerrar la operación lo llevó a perder la paciencia, algo que el Barcelona aprovechó en los últimos días, cuando el director deportivo Deco entró en negociaciones directas con el jugador, además de que el entrenador Hansi Flick y varios de sus compañeros en la selección española contactaron con él para convencerlo del proyecto deportivo del club catalán.

    Valentín señaló que el Manchester City logró meter al Barcelona en la carrera por el fichaje de Rodri, algo que cambió por completo la balanza de la operación, aclarando que el Real Madrid, que buscaba rebajar el valor del traspaso, podría verse ahora obligado a pagar una cantidad mayor si quiere recuperar la iniciativa, ante la fuerte competencia del Barcelona.

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