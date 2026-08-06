El diario Mundo Deportivo aseguró que Rodri comunicó a los directivos del Barcelona su plena convicción en el proyecto deportivo que lidera el entrenador alemán Hansi Flick, y dio permiso a la dirección catalana para iniciar oficialmente las negociaciones con el Manchester City.

El periódico aclaró que el acuerdo definitivo aún no se ha cerrado, ni con el jugador ni con el club inglés, pero el Barcelona considera que el paso más importante ya se ha dado, después de que el jugador definiera su postura final.

Añadió que, hasta hace pocos días, los directivos del Barcelona creían que la prioridad de Rodri, en caso de regresar a LaLiga, sería el Real Madrid, pero la postura del jugador cambió por completo y optó por incorporarse al conjunto catalán.

El diario considera que el Barcelona veía la operación como una oportunidad excepcional en el mercado de fichajes; aunque reforzar la línea de ataque sigue representando la primera prioridad del club, el fichaje de uno de los mejores centrocampistas del mundo hace que la dirección esté dispuesta a estudiar la operación con seriedad.

Asimismo, señaló que el Real Madrid estimaba el valor de la operación en unos 60 millones de euros, una cifra que representa un desafío económico para el Barcelona, pero la aceptación del jugador le da al club la oportunidad de buscar soluciones financieras que hagan la operación viable.