«Por un camino peligroso»: critican a Lamine Yamal por su «incorrecto» comportamiento en el Barcelona

El exjugador del Real Madrid Javi Balboa fue claro al valorar la reciente conducta de la joven estrella del Barcelona. En «El Chiringuito» expresó su decepción por el comportamiento del jugador de 18 años en el decisivo partido del Metropolitano y afirmó que su talento no justifica sus habituales muestras de malhumor.

«Según el equipo en que juegue un futbolista, defendemos una cosa u otra», afirmó Balboa, y añadió: «Está mal. Lo que hace Lamine Yamal me parece incorrecto».