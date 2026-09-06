Getty Images Sport
Traducido por
«Por todas partes»: Gary Neville y Jamie Carragher dictan sentencia después de que el Arsenal venciera al Chelsea de Xabi Alonso
Carragher elogia la solidez del Arsenal
El Arsenal mantuvo su arranque perfecto de temporada con una trabajada victoria por 2-1 contra el Chelsea, gracias a los goles de Kai Havertz y Martin Odegaard. En declaraciones a Sky Sports, Carragher elogió al equipo de Mikel Arteta por su solidez defensiva, especialmente teniendo en cuenta la ausencia de William Saliba.
Carragher cree que su capacidad para limitar a los rivales es una señal inquietante para sus competidores por el título. Dijo: "Creo que lo preocupante para todos los demás ya es que Saliba, que es realmente de clase mundial, posiblemente uno de los mejores centrales del fútbol mundial, no ha jugado ni un minuto hasta ahora esta temporada. Y no parece que nadie pueda marcarles".
- Getty Images Sport
Neville carga contra la defensa del Chelsea
Mientras el Arsenal sigue impresionando, el Chelsea ya ha encajado siete goles en sus tres primeros partidos bajo las órdenes de Xabi Alonso. En el Gary Neville Podcast, Gary Neville cargó contra la estructura defensiva de los Blues. Le preocupó especialmente lo deslavazado que se vio el equipo en el Emirates Stadium.
Neville explicó: "La línea de tres de atrás, cuando la veo, es casi como si sus piernas no estuvieran conectadas a sus caderas y las caderas no estuvieran conectadas a sus cuerpos. Es casi como si estuvieran un poco por todas partes". A pesar de esta dura crítica, sugirió que Alonso podría necesitar fichar a más jugadores para solucionar el problema.
Sigue habiendo optimismo con Alonso
A pesar del caos defensivo, Neville sigue siendo notablemente optimista sobre la trayectoria del Chelsea con Alonso. Elogió a los carrileros Pedro Neto y Jorrel Hato, junto con sus opciones en ataque, y lanzó una predicción contundente sobre su posición final en la liga.
«Creo que pueden acabar segundos; terceros es lo mínimo en lo que veo al Chelsea», afirmó Neville. «Soy tan positivo con el Chelsea como no lo he sido en tres, cuatro o cinco años, porque creo que va en la dirección correcta». El propio Alonso admitió que su equipo necesita ser más sólido en defensa, pero se mostró satisfecho con su espíritu y su actitud durante la derrota.
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora al Arsenal y al Chelsea?
El Arsenal buscará dar continuidad a este impulso cuando viaje para medirse al Nápoles en la Liga de Campeones el miércoles, antes de regresar a la acción liguera en Sunderland el sábado. Mientras tanto, el Chelsea debe abordar con urgencia sus vulnerabilidades defensivas. Alonso tiene casi una semana de trabajo en el campo de entrenamiento para reorganizar su zaga antes de que el Chelsea reciba al Hull City en Stamford Bridge el sábado.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias