El Arsenal mantuvo su arranque perfecto de temporada con una trabajada victoria por 2-1 contra el Chelsea, gracias a los goles de Kai Havertz y Martin Odegaard. En declaraciones a Sky Sports, Carragher elogió al equipo de Mikel Arteta por su solidez defensiva, especialmente teniendo en cuenta la ausencia de William Saliba.

Carragher cree que su capacidad para limitar a los rivales es una señal inquietante para sus competidores por el título. Dijo: "Creo que lo preocupante para todos los demás ya es que Saliba, que es realmente de clase mundial, posiblemente uno de los mejores centrales del fútbol mundial, no ha jugado ni un minuto hasta ahora esta temporada. Y no parece que nadie pueda marcarles".