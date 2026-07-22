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«Por supuesto que lo siento»: el segundo entrenador de Argentina explica cómo se torció el enfrentamiento con Dani Olmo en la reñida derrota ante España en la final del Mundial
Ayala admite que lamenta el enfrentamiento de Nueva Jersey
Tras la derrota de Argentina 1-0 ante España en la prórroga de la final, el segundo de Scaloni, Ayala —115 partidos con la Albiceleste y oro olímpico en 2004— admitió que empujar a Dani Olmo en el caos final fue un comportamiento impropio. En declaraciones a Esports Migdia de Valencia Capital Radio, el exdefensa asumió su error y admitió que no supo mantener la compostura en el tenso final del torneo.
«Obviamente, lo siento. Dada la posición que ocupo, no puedo permitir que un sentimiento, o lo que pueda recibir de la otra parte, altere mi estado de ánimo y mis acciones. Lo lamento; para mí, estas son cosas que se quedan ahí y ya está», confesó Ayala. Se apresuró a aclarar que, aunque las imágenes parecían agresivas, no fue tan grave como sugerían algunos informes, aunque sigue comprometido a hacer las paces con el mediapunta español. «Fue más un empujón que otra cosa, no un puñetazo como quieren hacer creer. Si lo veo, le pediré perdón en persona», añadió.
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El calor del momento
Tras una masiva trifulca pospartido —provocada por un enfrentamiento entre Gavi y Leandro Paredes que escaló a los puñetazos e involucró a Rodri y Nahuel Molina—, Ayala intervino. El excentral del Valencia, con dos Ligas, una UEFA y una Supercopa, intentó calmar la tensión, pero la intensidad lo desbordó. «Es una pena, y hay que asumir la responsabilidad de los hechos y de lo que se ha hecho sobre el terreno de juego. Cuando termina el partido, lo que veo es que hay una pelea en medio del campo, y nos apresuramos a ir a por nuestros jugadores para que acabara así, porque eso no es lo que somos», comentó el exjugador del Valencia.
Asumo toda la responsabilidad por lo que hice. Quería separarlos, pero a veces el corazón te late a mil y pierdes el control. Desde mi rol, debo actuar de otra manera, sin importar lo que pase. Eric García estaba allí y solo le dije que había intervenido para calmar la situación y felicitarlos», concluyó el asistente.
Elogios a la España de De la Fuente
A pesar de la derrota de Argentina —que apenas remató dos veces contra las veinte de España—, Ayala admitió la superioridad del equipo de Luis de la Fuente: «Fueron superiores y merecieron ganar el Mundial. Lo que pasó en el campo se queda ahí. España jugó un fútbol muy bonito que mucha gente disfruta».
Sin embargo, Ayala mostró frustración por la narrativa que rodea a la selección argentina y sugirió un sesgo negativo. «Ha pasado miles de veces, pero no sé por qué últimamente, y más aún con nuestra selección —no sé si es una campaña o algo así—, ha habido cierta “animosidad” deseando que a nuestro equipo no le fuera bien, que jugáramos un fútbol diferente... Es el fútbol que sentimos, jugamos para llevar alegría a nuestra gente. Buscan cosas para darle un matiz negativo a todo lo relacionado con Argentina. Hay miles de gestos de los jugadores españoles que no se muestran, y hace falta periodismo de verdad», afirmó.
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Negar la falta de respeto
Tras la final, se criticó que la selección argentina pareciera ignorar la entrega del trofeo. Ayala aclaró que fue un malentendido por temas familiares y logísticos, no una falta de respeto. «Estábamos cerca de los jugadores españoles mientras celebraban, esperando a que prepararan el escenario para recibir la Copa. Algunos familiares tuvieron problemas en las gradas, así que fuimos a comprobar que todo estuviera bien y nos quedamos con ellos. Fue una forma de darles las gracias por el sacrificio de estar lejos de casa. Estábamos de espaldas, pero veíamos la pantalla y varios nos dimos la vuelta para no perdernos el momento; lo vivimos allí, y eso es todo. No hubo rencor», aclaró.
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