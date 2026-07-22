«Por supuesto que lo siento»: el segundo entrenador de Argentina explica cómo se torció el enfrentamiento con Dani Olmo en la reñida derrota ante España en la final del Mundial

Tras la derrota de Argentina 1-0 ante España en la prórroga de la final, el segundo de Scaloni, Ayala —115 partidos con la Albiceleste y oro olímpico en 2004— admitió que empujar a Dani Olmo en el caos final fue un comportamiento impropio. En declaraciones a Esports Migdia de Valencia Capital Radio, el exdefensa asumió su error y admitió que no supo mantener la compostura en el tenso final del torneo.

«Obviamente, lo siento. Dada la posición que ocupo, no puedo permitir que un sentimiento, o lo que pueda recibir de la otra parte, altere mi estado de ánimo y mis acciones. Lo lamento; para mí, estas son cosas que se quedan ahí y ya está», confesó Ayala. Se apresuró a aclarar que, aunque las imágenes parecían agresivas, no fue tan grave como sugerían algunos informes, aunque sigue comprometido a hacer las paces con el mediapunta español. «Fue más un empujón que otra cosa, no un puñetazo como quieren hacer creer. Si lo veo, le pediré perdón en persona», añadió.