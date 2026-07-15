El exjugador del club más laureado de Alemania declaró a Sport Bild que el centrocampista de 20 años encaja perfectamente en el perfil del equipo muniqués y que el FC Bayern debería ficharlo.
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«Por su perfil, se parece mucho al FCB»: se sugiere al FC Bayern de Múnich el fichaje de una estrella del PSG
«Soy un gran admirador de Warren Zaire-Emery. Por su estilo, se parece mucho a los jugadores del Bayern», explicó Sagnol. «Tiene un carácter estupendo, trabaja con ahínco y ha evolucionado muy bien en el juego».
En un mediocampo parisino lleno de estrellas como Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz, Zaire-Emery suele quedarse en el banquillo. Sagnol cree que esto podría empujarlo a buscar otro club.
«Si pasa demasiado tiempo en el banquillo en París, quizá quiera cambiar de club», afirmó el actual seleccionador de Georgia, quien añadió que un traspaso sería muy caro.
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El fichaje de Zaire-Emery sería caro para el Bayern
Según transfermarkt.de, el valor de mercado de Zaire-Emery es de 80 millones de euros y su contrato con el PSG dura hasta 2029, lo que otorga al club una posición cómoda en las negociaciones.
Para Sagnol, un argumento a favor de su fichaje por el Bayern sería la posibilidad de jugar con sus compañeros de selección Michael Olise y Dayot Upamecano.
El técnico de 49 años, especialmente entusiasmado con el delantero, señala: «Olise aún es joven y puede fichar por el Real Madrid dentro de unos años. Sabe lo que tiene en Múnich: un entorno fantástico, compañeros estupendos y un entrenador excelente. Olise parece muy feliz en el FC Bayern».
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