«Soy un gran admirador de Warren Zaire-Emery. Por su estilo, se parece mucho a los jugadores del Bayern», explicó Sagnol. «Tiene un carácter estupendo, trabaja con ahínco y ha evolucionado muy bien en el juego».

En un mediocampo parisino lleno de estrellas como Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz, Zaire-Emery suele quedarse en el banquillo. Sagnol cree que esto podría empujarlo a buscar otro club.

«Si pasa demasiado tiempo en el banquillo en París, quizá quiera cambiar de club», afirmó el actual seleccionador de Georgia, quien añadió que un traspaso sería muy caro.