AFP
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¿Por qué Vinicius Junior no lanzó el penalti decisivo de Brasil ante Noruega? La estrella del Real Madrid explica por qué se lo cedió a Bruno Guimaraes, quien lo falló
Las instrucciones del entrenador detrás de la decisión de lanzar el penalti
Las esperanzas de Brasil de conseguir un sexto título mundial —que habría batido el récord— se vieron truncadas de forma sensacional en octavos de final tras caer 2-1 ante Noruega. El momento decisivo llegó en la primera parte: se concedió un penalti a Brasil, pero, en lugar de que lo lanzara el emblemático Vinicius, Guimaraes asumió la responsabilidad y vio cómo Orjan Nyland detenía su disparo.
Tras el partido, el extremo del Real Madrid aclaró que la elección del lanzador no dependía de él: «¿Por qué no lancé el penalti? Porque fue decisión del entrenador. Nunca me escondo ni eludo mis responsabilidades».
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Vinicius defiende su actitud desinteresada
El jugador, de 25 años, suele ser criticado por su temperamento, pero aprovechó para destacar su compromiso con la unidad del equipo. «En el Real Madrid, siempre que el entrenador me lo pedía, las lanzaba. Aquí, acaté la decisión. Esto demuestra que no he sido egoísta ni he buscado ser el centro de atención», explicó.
Pese a las críticas a Guimaraes por el fallo, Vinicius mostró solidaridad con su frustrado compañero y añadió: «Espero que su carrera con la selección no se empañe por este error».
Apoyo total a Carlo Ancelotti
A pesar de las críticas de aficionados y expertos por las decisiones tácticas en la derrota, Vinicius sigue defendiendo al entrenador Carlo Ancelotti. El italiano ha mantenido un fuerte vínculo con el jugador durante todo el torneo. «Es un entrenador que me da mucha confianza», destacó.
La eliminación golpeó a una nación que llegaba como favorita. Vinicius reconoció el dolor de los aficionados y afirmó: «Tenemos que seguir adelante. Solo puedo pedir perdón a nuestra “torcida”, que siempre ha creído en nosotros y nos ha apoyado. Hay mucha frustración porque la Seleção lleva mucho tiempo sin ganar».
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Con la mirada puesta en un futuro mejor
La Seleção lleva más de dos décadas sin ganar un Mundial, una carga para la actual generación. Sin embargo, Vinicius se muestra optimista y confía en que este grupo devolverá a Brasil a la cima del fútbol internacional. Cree que la experiencia de esta decepción resultará valiosa a largo plazo para los jugadores más jóvenes.
«Los jugadores más jóvenes vamos a seguir adelante y a hacer todo lo posible para llevar a la Seleção a lo más alto», prometió.
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