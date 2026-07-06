¿Por qué Vinicius Junior no lanzó el penalti decisivo de Brasil ante Noruega? La estrella del Real Madrid explica por qué se lo cedió a Bruno Guimaraes, quien lo falló

Las esperanzas de Brasil de conseguir un sexto título mundial —que habría batido el récord— se vieron truncadas de forma sensacional en octavos de final tras caer 2-1 ante Noruega. El momento decisivo llegó en la primera parte: se concedió un penalti a Brasil, pero, en lugar de que lo lanzara el emblemático Vinicius, Guimaraes asumió la responsabilidad y vio cómo Orjan Nyland detenía su disparo.

Tras el partido, el extremo del Real Madrid aclaró que la elección del lanzador no dependía de él: «¿Por qué no lancé el penalti? Porque fue decisión del entrenador. Nunca me escondo ni eludo mis responsabilidades».