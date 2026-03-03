¿Por qué Viktor Gyokeres no triunfó en el Brighton? Cómo el número 9 del Arsenal se quedó corto durante su primera etapa en la Premier League

Sin embargo, era demasiado pronto para esa segunda valoración, como ha demostrado Gyokeres desde principios de año. El exdelantero del Sporting de Lisboa ha marcado ocho goles en sus últimos 15 partidos, incluyendo un impresionante doblete en la victoria por 4-1 del Arsenal en el derbi disputado en el Tottenham Hotspur Stadium, y Arteta calificó su actuación de «increíble». Tras enfrentarse a una avalancha de críticas, Gyokeres está desempeñando ahora un papel clave en la búsqueda del cuádruple por parte de los Gunners, lo que demuestra su fortaleza de carácter.

Sin embargo, aún está por ver si Gyokeres ha dado un giro definitivo a su carrera. En el choque del domingo contra el Chelsea, solo logró un disparo y 27 toques, perdiendo la posesión 14 veces mientras luchaba por tener algún tipo de impacto significativo. A pesar de las pequeñas mejoras que Gyokeres ha logrado bajo la dirección de Arteta, sigue siendo demasiado fácil para los mejores equipos mantenerlo a raya. Por lo tanto, todavía le queda mucho trabajo por hacer para demostrar que pertenece al más alto nivel, un hecho que, afortunadamente, parece reconocer.

«Siempre puedo mejorar», declaró recientemente a The Athletic. «No soy un jugador completo ni el mejor en todos los aspectos. Creo que es una buena sensación para un futbolista, porque siempre se puede hacer mejor y mejorar. Espero sentir eso todo el tiempo».

Gran parte de la frustración de los fieles seguidores del Arsenal proviene de la falsa suposición de que Gyokeres llegó al Emirates como un producto acabado, una máquina de marcar goles con el físico necesario para triunfar en la Premier League. Si hubieran investigado un poco su pasado, habrían podido tener unas expectativas más realistas.

La única otra vez que Gyokeres jugó en un club de la primera división inglesa, no logró destacar. Mientras se prepara para volver a Brighton con los Gunners el miércoles, GOAL repasa los tres años sin suerte de Gyokeres en el Amex Stadium...