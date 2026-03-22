AFP
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Por qué un jugador clave del Manchester City se perderá la final de la Carabao Cup contra el Arsenal, lo que tiene a Pep Guardiola furioso: te lo explicamos
La norma que impide a Guehi jugar
La ausencia de Guehi se debe a una norma de la Carabao Cup que se aplica por primera vez esta temporada. Según el reglamento actual de la EFL, si un jugador ficha por un equipo después de que se haya disputado el partido de ida de las semifinales, no podrá participar en ninguna otra ronda de la competición con su nuevo club. Guehi completó su traspaso de 20 millones de libras (27 millones de dólares) del Palace al Etihad Stadium durante el mercado de fichajes de enero. Sin embargo, cuando se cerró el acuerdo, la fase de semifinales de la Copa de la Liga ya había comenzado, lo que activó automáticamente la restricción que le impide saltar al campo contra el equipo de Mikel Arteta este fin de semana.
La situación se complica aún más por la participación previa de Guehi en el torneo con su antiguo club. De hecho, el jugador de 25 años fue el capitán del Crystal Palace contra el Arsenal en los cuartos de final el pasado diciembre. A pesar del importante desembolso económico del City para hacerse con sus servicios a mitad de temporada, el organismo rector se ha mantenido firme en cuanto a la fecha límite de inscripción, lo que deja a Guardiola sin una de sus principales opciones defensivas para la primera gran final de la temporada.
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La frustración de Guardiola ante el reglamento de la EFL
Guardiola no ha ocultado su frustración ante esta situación, ya que había expresado su preocupación cuando el City se clasificó por primera vez para Wembley. El entrenador catalán, conocido por su meticulosa preparación, considera que la norma es ilógica y penaliza a los clubes por sus inversiones a mitad de temporada.
Al hablar de la restricción, Guardiola dijo: «Esperemos que en marzo podamos llegar con los jugadores en forma y que podamos convencer a la Carabao Cup de que Marc Guehi pueda jugar la final. Porque es difícil entender que el club haga una gran inversión para pagar a un jugador que nos pertenece y no entiendo por qué no puede jugar la final. Así que, con suerte, escribiremos una carta y, con suerte, la Carabao Cup lo entenderá. No puede jugar por una norma que no entiendo. Con suerte, la cambiarán».
La contradicción de Semenyo
A la frustración de Guardiola se suma el hecho de que Antoine Semenyo, otro fichaje de enero, sí que cumple todos los requisitos para jugar. La participación de Semenyo ya ha suscitado polémica esta temporada, sobre todo cuando jugó en la victoria de semifinales contra el Newcastle a pesar de haber disputado una ronda anterior de la competición con su anterior club, el Bournemouth. El internacional ghanés fue fundamental en la victoria por 2-0 en el partido de ida en St James' Park, ayudando al City a alcanzar su primera final de la Copa de la Liga desde 2021. La diferencia entre ambos casos sigue siendo la fecha de inscripción: Semenyo fue fichado e inscrito con suficiente antelación en el mercado de fichajes para cumplir el plazo de la EFL, mientras que la llegada de Guehi se produjo demasiado tarde para cumplir el plazo específico de las semifinales.
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Problemas defensivos para el entrenador del City
La ausencia de Guehi llega en un momento delicado para la zaga del City, que ya se encuentra mermada por problemas físicos. Josko Gvardiol se encuentra actualmente de baja por lesión, lo que limita enormemente la flexibilidad táctica de Guardiola de cara al desplazamiento a Wembley. El entrenador tendrá ahora que elegir entre Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake y Abdukodir Khusanov para cubrir el hueco, sabiendo que cualquier contratiempo adicional podría dejar a su defensa expuesta ante los Gunners de Arteta. Por el contrario, el Arsenal llega a la final animado por su clasificación para los cuartos de final de Europa, lo que significa que Guardiola debe encontrar la manera de motivar a una plantilla que echa en falta tanto a un fichaje clave de enero como a su principal defensa por la izquierda.
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