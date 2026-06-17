¿Por qué Trent Alexander-Arnold quedó fuera de la selección inglesa otra vez? Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, explica su teoría tras la omisión del defensa del Real Madrid en la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial

Alexander-Arnold no fue el único nombre destacado que se quedó fuera: el veterano del Manchester United, Harry Maguire, tampoco entró en la convocatoria. A pesar de su experiencia en torneos con Gareth Southgate, Tuchel optó por Chalobah al necesitar un defensa, lo que confirma un nuevo comienzo en la zaga de la selección.

«Se ha quedado fuera un lateral derecho, así que no creo que fuera a elegir a un central puro y duro. Eso es lo que es Harry Maguire», afirmó Carragher. «No digo que Chalobah sea lateral derecho, pero si hubiera una emergencia, ¿podría desempeñar mejor ese papel allí que un central típico como Maguire? Yo diría que probablemente sí. Dicho esto, entiendo los comentarios de Maguire de los últimos días: todos creen que podrían haber marcado la diferencia. Seguro que le dijo a Tuchel por FaceTime lo mismo que cualquier otro jugador. Así que, de nuevo, no me sorprende».