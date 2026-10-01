Entre los jugadores que mañana por la noche en el Stade de France de Saint-Denis, a las puertas de París, se enfrentarán a Italia, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga A de la Nations League, no está Théo Hernandez. El lateral izquierdo del Al Hilal no ha sido convocado por el nuevo seleccionador Zinédine Zidane, que ha optado por dejarlo fuera, como hizo con su hermano Lucas, del Paris Saint-Germain, y con Lucas Digne, de vuelta en París tras sus años en el Aston Villa. Una decisión que el heredero de Didier Deschamps explicó así: "Quería llevar a 20 jugadores de campo, para no dejar a ninguno en la grada", dijo Zizou. "Son jugadores convocables y quizá estén en la próxima concentración. No ha habido ningún paso atrás en la jerarquía".