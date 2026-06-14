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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

«¿Por qué tengo que salir?»: Julian Nagelsmann disipa las preocupaciones sobre la lesión de la estrella de la selección alemana

World Cup
Alemania vs Curacao
Alemania
J. Musiala
J. Nagelsmann

El seleccionador nacional Julian Nagelsmann ha confirmado que el centrocampista Jamal Musiala está en buen estado físico.

«No es nada grave», afirmó Nagelsmann tras el 7-1 del domingo ante Curazao en el debut del Mundial 2026, al hablar de Musiala. El jugador del Bayern Múnich fue sustituido en el 64’ tras tocarse varias veces el muslo y mostrar molestias, y se retiró directo al vestuario.

  • «Es normal que Jamal sienta molestias musculares tras una lesión tan larga», afirmó Nagelsmann, recordando el periodo de recuperación que sufrió Musiala el año pasado. En julio de 2025 se lesionó gravemente durante el Mundial de Clubes y estuvo de baja hasta mediados de enero por una fractura de peroné. Incluso después de su regreso, debió reducir el ritmo, lo que generó dudas sobre su presencia en el Mundial.

    Musiala se quejó «de forma simpática» al ser sustituido en el primer partido del Mundial, explicó Nagelsmann. «Aún estoy en forma, ¿por qué tengo que salir?», preguntó la estrella del Bayern, según reveló el seleccionador alemán. «Le dije que queríamos recompensar a otros jugadores que lo están haciendo bien, como Deniz (Undav, nota del editor)», explicó Nagelsmann.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jamal Musiala marca en el debut de Alemania en el Mundial ante Curazao

    Aunque Musiala aún no había alcanzado su mejor forma en la segunda vuelta de la temporada pasada, Nagelsmann dejó claro que confiaba en el centrocampista ofensivo para el torneo de Estados Unidos, México y Canadá. Musiala fue titular ante Curazao y, en el 47’, marcó el 4-1 provisional.

    Tras este buen inicio, aspira a seguir de titular el sábado contra Costa de Marfil y, posteriormente, frente a Ecuador el 25 de junio para cerrar el grupo.

  • Con Jamal Musiala: la selección alemana para el Mundial de 2026

    Posición

    Jugador

    Club

    Dorsal

    Portero

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Portero

    Manuel Neuer

    FC Bayern de Múnich

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensa

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensa

    Nathaniel Brown

    Eintracht de Fráncfort

    18

    Defensa

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensa

    Joshua Kimmich

    FC Bayern de Múnich

    6

    Defensa

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensa

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern de Múnich

    5

    Defensa

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensa

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensa

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensa

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensa

    Jonathan Tah

    FC Bayern de Múnich

    4

    Defensa

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofensivo

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Delantero

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Delantero

    Leon Goretzka

    FC Bayern de Múnich

    8

    Delantero

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Delantero

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Delantero

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Ofensiva

    Jamal Musiala

    FC Bayern de Múnich

    10

    Delantero

    Leroy Sané

    Galatasaray Estambul

    19

    Delantero

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Delantero

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Delantero

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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