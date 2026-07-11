Bélgica se despidió del Mundial tras un grave error del portero Lammens, quien reemplazó a Courtois después de su lesión contra España. Su fallopermite a Merino marcar el 2-1 y clasificar a su equipo para enfrentarse a Francia. En lugar del campeón del Real Madrid podría haber debutado Mile Svilar, dos veces seguido mejor portero de nuestra liga. El guardameta de laRoma mantiene un litigio que, según La Gazzetta, sus abogados esperan resolver en los próximos meses.
Traducido por
Por qué Svilar no juega con Bélgica: la disputa, Serbia y el pesar entre Courtois y Lammens en el Mundial
Nacido en Bélgica de padres serbios, pasó por todas las categorías inferiores, desde la sub-15 hasta la sub-21, con los Red Devils; posteriormente, bajo la presión de su padre, Ratko Svilar, exportero de laselección serbia, decidió aceptar la convocatoria de la selección absoluta de Serbia en septiembre de 2021. Debutó en un amistoso contra Catar, partido que la FIFA considera oficial. Tras ese encuentro, Svilar cambió de opinión y expresó su deseo de jugar con Bélgica.
La FIFA lo considera demasiado tarde: desde Zúrich le informan que no puede cambiar de federación, por lo que Bélgica no puede convocarlo pese a la voluntad de Rudi García. Mientras tanto, Serbia, ofendida por elcambio deopinión, decide no volver a llamarlo. En los últimos meses sus abogados han intentado obtener una excepción para que pueda jugar el Mundial de Estados Unidos con Bélgica, sin éxito.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias