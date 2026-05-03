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¿Por qué se sustituyó a Bukayo Saka en el descanso tras marcar en la victoria del Arsenal sobre el Fulham? Mikel Arteta explica el cambio
Los Gunners toman la iniciativa en la lucha por el título
El Arsenal amplió a seis puntos su ventaja en la Premier League gracias a una primera parte dominante ante el Fulham en el Emirates Stadium. Saka, de vuelta como titular tras su lesión de Aquiles, asistió a Gyokeres en el 1-0 y luego marcó el 2-0. Gyokeres cerró el 3-0 en el descuento, lo que permitió a Arteta rotar jugadores en el descanso para guardar fuerzas de cara a Europa.
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Gestión de la carga
A pesar de la buena actuación de Saka, Arteta lo sustituyó en el descanso para preservarlo tras su larga baja. El técnico del Arsenal explicó: «Jugó treinta minutos en Madrid y ahora cuarenta y cinco; debemos aumentar su carga con cuidado porque lo necesitamos en el campo».
Sobre la recuperación de Saka de sus persistentes problemas en el tendón de Aquiles, Arteta añadió: «Creo que el dolor ha desaparecido y eso era, obviamente, algo que limitaba su capacidad para realizar ciertas acciones. Hoy se le veía suelto, relajado, y creo que hemos recuperado al Bukayo que necesitamos».
Una oportuna vuelta a la forma
El regreso de Saka al once inicial coincidió con el momento más decisivo de la temporada y aportó la chispa creativa que se echaba en falta. Arteta elogió su impacto y fortaleza mental, en plena lucha por un doblete histórico: «Sin duda, marcó la diferencia», dijo el técnico español. «Hizo dos jugadas que decidieron el partido y sabemos de lo que es capaz. Ha vuelto en el momento clave de la temporada, está fresco, con la mente despejada y muchas ganas. Creo que necesitaba una actuación así para ayudar al equipo; es una gran base para el martes».
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En busca de la gloria europea y nacional
El conjunto londinense se centra en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones del martes ante el Atlético de Madrid, con la eliminatoria 1-1. Después, en la Premier, buscará conservar su estrecha ventaja sobre el Manchester City en el derbi contra el West Ham. A falta de solo tres jornadas, los Gunners aspiran a su primer título liguero en más de dos décadas y a su primera final de la Liga de Campeones desde 2006.