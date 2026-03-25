¿Por qué se marcha del Liverpool la leyenda viva Mohamed Salah y no Arne Slot o Richard Hughes?

La noticia de la inminente salida de Salah provocó, como es lógico, una gran variedad de emociones entre los aficionados del Liverpool.

Hubo gratitud por todo lo que ha aportado al club desde su llegada procedente de la Roma en 2017, tristeza por el hecho de que se marchara un año antes de que expirara la ampliación de contrato firmada el pasado mes de abril, y esperanza de que pudiera despedirse por todo lo alto llevando a los Reds a la gloria de la Liga de Campeones en Estambul el 30 de mayo.

Sin embargo, en medio de la inmediata e inevitable oleada de agradecimiento, también hubo una extraña sensación de aceptación, la sensación de que esta separación prematura es lo mejor para ambas partes.

Sin duda, se puede entender ese argumento. Salah es el jugador mejor pagado de la historia del Liverpool y apenas ha justificado su elevado salario con sus actuaciones esta temporada, ya que el extremo solo ha marcado cinco goles en 22 partidos de la Premier League. Pero, ¿de quién es la culpa, en realidad?